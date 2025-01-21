萬千星輝賀台慶頒獎典禮2024｜陳懿德司儀表現評價兩極 Do姐大爆3個控場心得
陳懿德單拖擔大旗做司儀評價兩極
陳懿德在《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2024》中單拖擔大旗做司儀，獲封為「麥美恩接班人」的德德表現淡定，冇甩嘴冇講錯嘢，表現可算是中規中矩。不過就有網民認為德德控場能力太差，身為司儀任由頒獎嘉賓和得獎者不停講，搞到節目Overrun成個鐘，連晚間新聞都要讓路：「個真主持介入去幫佢哋完場」、「主持唔識控場。 以前do姐直接叫佢快啲下一part,未講完都要佢講完」、「主持冇X cut過佢哋」等。
重溫 鄭裕玲Do姐當年控場功力了得
網民提到TVB星級司儀之一的鄭裕玲Do姐當年控場功力了得。如果台上有好耐無頒獎的頒獎嘉賓，會幫手帶領嘉賓發言，掌握到時間之餘又有氣氛，不會任由無人駕駛話當年。就算係杜琪峰做《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2010》「最佳劇集」頒獎嘉賓，Do姐都會大膽打斷導演的發言，務求節目流程順暢、得獎者有機會講感受。
Do姐爆Seed解釋控場重要性
Do姐曾經在電台節目《口水多過浪花》中解釋為何在頒獎典禮上要好好控制時間。Do姐表示明白得獎者興奮的心情，但節目亦有節目的規矩，Do姐更大爆曾經因為節目Overrun而導致電視台罰款過千萬：
「我做咗十幾年我仲唔上去猛講咩，我明白㗎，但呢個係一個節目，唔係你個人發揮嘅空間。我哋要對廣告商交代，譬如人哋買咗最貴時段嘅黃金時段廣告，過咗喇，咁你點啊？試過有一次佢哋同我講，我哋舊年俾人罰做千幾萬，希望今年可以控制吓。我話點控制呢，之後我都唔理喇，由佢哋講，因為都唔係我控制到。」
Do姐大爆Live騷3個問題點
Do姐亦曾經在節目中狠批現時Live騷的三個問題點。Do姐指現場理應有一個熒幕讓台上司儀知道電視播出畫面，以助控制台上種種突發情況，不過現時卻因為多個原因，而令到台上司儀難以掌握台上情況：
「我哋司儀面前一定要有個mon嘅，出街mon，好重要嘅。但係宜家係遮住曬個mon嘅，大家係企曬係嗰mon前面，跟住要表演嘅同事、嘉賓都會企喺個mon前，但係冇人趕人。第二就係已經冇咗嗰mon，因為有時候嗰場好大，用盡曬，所以根本冇mon，所以就要靠估喇。同埋宜家連鏡頭個紅燈都睇唔到，咁就會變咗你有你講，電視有電視出，咁我哋都有要求㗎嘛，都想好睇，唔係攞咗你錢做完就走人㗎嘛。」