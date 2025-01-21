萬千星輝賀台慶頒獎典禮2024｜陳懿德司儀表現評價兩極 Do姐大爆3個控場心得

《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2024》日前在澳門舉行，除了賽果惹網民熱議之外，就連節目安排都有不少網民感到不滿。頒獎典禮節目長達3.5小時破紀錄，網民都認為是因為司儀陳懿德仲係新人，功力不足，未能成功控場，更建議要向Do姐多多學習。