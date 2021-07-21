孖陳敏之玩有味快問快答 伍詠薇：玩大嘅，細嘅好似穿插空氣咁！
陳敏之日前開設個人YouTube頻道，首集請來好姊妹伍詠薇擔任嘉賓。節目中二人大玩有味快問快答遊戲，敏之問到對方揀「靚仔下方細」還是要「醜樣巨龍」時？伍姑娘即興奮地答：「玩大嘅，細嘅好似穿插空氣咁！」
文：東方新地 圖：陳敏之YouTube截圖、陳敏之IG
伍姑娘揀「醜樣巨龍」
陳敏之日前開設個人YouTube頻道，首集請來認識19年的「契家姐」伍詠薇擔任嘉賓。節目中二人大玩有味版快問快答遊戲，當敏之問到對方揀「靚仔J細」還是要「醜樣巨龍」時？一向大情大性的伍姑娘即興奮地答：「玩大J，細J同佢開心時咪要扮叫囉！好似入空氣，穿插空氣咁！調轉啲男人搵女仔，都搵大咪咪啦！」相反敏之就選擇了「靚仔J細」：「醜樣點啃得落呀大佬，同埋我好驚咁大囉！好痛㗎！」
伍姑娘自嘲木瓜胸
之後敏之再叫伍姑娘於「波大無腦」及「平胸有腦」之間作選擇，伍姑娘諗都冇諗就話:「波大無腦！因為我未享受過嘛！（你依家都大呀！）我年紀大咗嘛！我大而且長，依家變咗木瓜胸，好在我肚臍生得低，所以木瓜長期未到肚臍。」伍姑娘又補充指自己身材有「手感」，最佳狀態的時候是32C，但因2017年在內地拍劇期間經歷太多苦頭而暴瘦，現時只有32B。
大爆陳山聰「尺寸」
節目中伍姑娘同敏之回憶二人初相識於2002年台慶綵排，經深入認識後知道大家性格都是大癲大肺，非常投契，更與陳山聰3人於她家中搞上契儀式，友誼維持足足19年。期間伍姑娘突然忽發奇想說：「點解我冇搞過陳山聰呢？上契前？」之後又自問自答說：「我覺得我可以，人生嘅嘢，緣份可能要你歎過之後再做兄弟姊妹都得呀！我唔會同自己屋企人亂倫咪得囉！」最後伍姑娘更大爆陳山聰「尺寸」：「我肯定佢大！放心，佢冇除過褲我睇。佢未結婚嗰時，係啲對手(陳山聰女伴)唱番出嚟。」
（有片）伍姑娘自爆最愛大支嘢！
https://www.youtube.com/watch?v=RHKvDhjE8lQ