陳敏之曾被嘲戲屎拍乜都鬧 經歷人生低谷想過離開

「索腿天后」陳敏之日前邀請王君馨上她的自家YouTube頻道《Chi Chat》做嘉賓，分享藝人風光背後的辛酸史。敏之慨嘆曾被人批評戲屎，連身體每個部位也被評論過，因此有過離開娛樂圈的念頭。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]陳敏之 Sharon Chan