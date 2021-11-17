陳敏之曾被嘲戲屎拍乜都鬧 經歷人生低谷想過離開
「索腿天后」陳敏之日前邀請王君馨上她的自家YouTube頻道《Chi Chat》做嘉賓，分享藝人風光背後的辛酸史。敏之慨嘆曾被人批評戲屎，連身體每個部位也被評論過，因此有過離開娛樂圈的念頭。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]陳敏之 Sharon Chan
大談入行辛酸史
「索腿天后」陳敏之近年已減少拍劇，轉戰自家YouTube頻道《Chi Chat》變身YouTuber，先後請來伍詠薇、黎諾懿、陳山聰等圈中好友，在節目內分享人生點滴。最新一集陳敏之就邀請王君馨做嘉賓，大談入行辛酸史。入行14年的君馨表示最低落一刻，在入行第一年已發生，她指由當年選港姐入行去到《舞動奇跡》可說是一個高峰，但做完第一個飲食節目《日日有食神》後，負面聲音就隨之而來，君馨慨嘆：「開頭乜都讚，跟住就乜都批評，咁你就會覺得原來呢一行啲人對你嘅意見係可以一日之內就改變晒！我都係好感恩，我係早啲跌，最頭嗰一年就已經跌得最低谷，之後所有嘢都會珍惜。」
敏之：我係咪應該唔做？
而敏之表示也承受過同樣的挫折，她說：「我試過有一刻覺得，點解你話我做得差，呢個世界全部人都唔鍾意我，我係覺得我係咪應該唔做？你哋點解唔愛我嘅？我發覺真係好容易有抑鬱，係極容易！唔好睇我好樂觀，其實係樂觀底，我都承受過拍咩劇都鬧，話我啲戲屎，話我講嘢唔好，每一個身體部位都話過你唔好，甚至乎話埋你屋企人，我會覺得你哋寫落去或者留一個言，可以令我哋有好大鼓舞，亦都可以令我哋跌落人生谷底。所以都係嗰句，點解唔多啲愛？善意嘅批評我哋會接受，但如果係惡意中傷，覺得不如留番多啲愛去感化呢個世界，令到大家開心啲，正能量啲。」