黃𨥈瑩激罕亮相TVB黃金配角飯局 最新近況貴氣依然
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當我們觀賞電視劇時，除了主角之外，那些黃金配角也總能吸引我們的注意。他們的戲份雖然不及主角豐富，但每次出場總能給觀眾一種踏實的感覺，徬彿是我們成長路上的夥伴。這些配角的存在無疑讓劇集更加閃耀。
陳敏之分享舊日演員聚會照片 引發網民懷舊熱潮
最近，陳敏之在社交媒體上分享了一系列與無綫90至千禧年代演員的聚會照片，照片中出現了袁彩雲、向海嵐、陳彥行、黃紀瑩、唐文龍、劉曉彤、車婉婉等人。這些演員中不乏曾經的主角，都是觀眾心目中的優秀演員。陳敏之在留言中寫道：「十幾二十年的友誼，昨晚因為彩雲回來，大家可以一齊重聚，仲好難得有下場，一起夜蒲，大家都好開心！希望大家保持年青，多啲再聚。」49歲黃𨥈瑩更被網友大讚保養超好，貴氣依然！
古天樂：一生守護黃𨥈瑩
古天樂95年拍攝《餐餐有宋家》認識94年港姐兼最上鏡小姐黃𨥈瑩，二人日久生情而相戀。拍拖不久，古天樂被傳媒爆出負面報導，令他事業受打擊。當時黃𨥈瑩沒有因而離棄他，他曾剖白心聲：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」但二人拍拖七年後分手，而古天樂多年來唯一承認過的女朋友就只有她一個，有傳他仍每月照顧對方生活費。現時，黃𨥈瑩早已轉行從事美容行業，生活簡約低調。
袁彩雲凍齡外貌曝光
這些熟悉的面孔再次出現在公眾視野，引起了網民的熱烈反應。許多人感慨「童年返晒嚟！」，對於能夠看到這些曾經陪伴他們成長的演員感到無比懷念。特別是袁彩雲，她的外貌被網民大讚，與她近期在無綫深夜檔重播的劇集《隨時候命》中的模樣無異，即使20年過去，她依然保持著凍齡的容貌。
圖片來源：TVB