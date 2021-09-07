陳敏之揞名爆拍劇遇例遲花旦 炒大鑊反面變仇人 全城競猜「她」是誰
撰文：東方新地 圖片：陳敏之Youtube影片截圖、無綫劇照及影片截圖
陳敏之拍劇發火事件
陳敏之每次邀請的嘉賓總有不少突破性的話題，例如早前伍詠薇大講性事、Coffee林芊妤自揭曾被當面侮辱為妓女等，今次與她真情對話的是好友黎諾懿，二人不時互窒，之後更輪流爆拍劇時遇過最嬲的事，黎諾懿話最嬲係戲屎演員扮代表教佢做戲，陳敏之就自爆曾被同劇演員欺負。
女演員日日都遲到
重提當年的不快經歷，陳敏之依然好激動：「喺我好細個嘅時候，同一位演員拍劇，佢逢係見到我都恰我嘅，就係淨係我嘅場口遲到，一遲就遲45分鐘至一個鐘，我忍，一日復一日。」
車中大鬧對方
直到有一次，陳敏之接到凌晨06通告，終於忍無可忍，在公司化妝車中公開指罵遲到的人：「我好似癲咗咁，我好記得佢上到嚟之後，好大模私樣，係玩嘅態度，跟住我就話：『幾點呀而家！全村人等緊你喇！你依家係咪恰我呀？淨係我嘅場口你先至遲，你快啲啦！』當時我直情嬲到想喊，之後佢好尷尬，以最快速度埋位，自此之後我哋就變咗做仇人。」
事隔多年道歉泯恩仇
估唔到事隔多年，該名演員竟向陳敏之認錯，解釋當年並非特別針對她，仲話自己得罪過太多人，應承陳敏之以後唔會再遲到1分鐘，陳敏之話見對方好有誠意，所以就原諒她。事後有好多網民競猜究竟遲到演員是誰，大家都留意到陳敏之在片中用「她」去代表對方，所以是女藝人。
與徐子珊曾傳不和
翻查過去的新聞，陳敏之在圈中甚少與人結怨，不過05年有指她曾與徐子珊一齊跟詹瑞文拜師學藝，原本相安無事，怎知有一次她們兩個結伴游水卻被記者發現，有傳徐子珊認為是陳敏之放料給記者，自此她們便勢成水火，唔再friend。
到09年，陳敏之與徐子珊合作拍無綫劇《美麗高解像》，拍攝時早已傳出二人不和，再加上有一場戲是陳敏之掌摑徐子珊一巴，原本大家都想借位拍完就算，點知拍極效果都不理想，於是導演就要求陳敏之「嚟真」，結果陳敏之大大力摑落去，徐子珊痛到立即拿冰袋敷嘴，有指徐子珊當場怒「睥」陳敏之，充滿火藥味，令關係更加惡劣。直至幾年後，陳敏之與徐子珊再在劇集中交手。