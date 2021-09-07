陳敏之揞名爆拍劇遇例遲花旦 炒大鑊反面變仇人 全城競猜「她」是誰

陳敏之早前開了自己的YouTube頻道，以專訪藝人為主，最新一集陳敏之請來好友黎諾懿做嘉賓，談到拍劇多年遇過最嬲的經歷，陳敏之自爆當年拍劇被一名女演員恰到上心口，每逢有她的場口，對方都一定遲到一個鐘，最後忍無可忍炒大鑊反面，陳敏之冇開名，外界都在競猜遲到花旦是誰！

撰文：東方新地 圖片：陳敏之Youtube影片截圖、無綫劇照及影片截圖