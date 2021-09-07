未命名-4

陳敏之揞名爆拍劇遇例遲花旦 炒大鑊反面變仇人 全城競猜「她」是誰

東方新地 - 娛聞

陳敏之早前開了自己的YouTube頻道，以專訪藝人為主，最新一集陳敏之請來好友黎諾懿做嘉賓，談到拍劇多年遇過最嬲的經歷，陳敏之自爆當年拍劇被一名女演員恰到上心口，每逢有她的場口，對方都一定遲到一個鐘，最後忍無可忍炒大鑊反面，陳敏之冇開名，外界都在競猜遲到花旦是誰！

撰文：東方新地 圖片：陳敏之Youtube影片截圖、無綫劇照及影片截圖

陳敏之拍劇發火事件

陳敏之每次邀請的嘉賓總有不少突破性的話題，例如早前伍詠薇大講性事、Coffee林芊妤自揭曾被當面侮辱為妓女等，今次與她真情對話的是好友黎諾懿，二人不時互窒，之後更輪流爆拍劇時遇過最嬲的事，黎諾懿話最嬲係戲屎演員扮代表教佢做戲，陳敏之就自爆曾被同劇演員欺負。

黎諾懿透露試過有幾位演員經常拍劇No Show，最嬲係有演員唔識做戲，但又要教你做戲，他會暗寸對方不如做好自己先啦！（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
黎諾懿透露試過有幾位演員經常拍劇No Show，最嬲係有演員唔識做戲，但又要教你做戲，他會暗寸對方不如做好自己先啦！（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
陳敏之強調每次有她的場口，該名演員都會遲到。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
陳敏之強調每次有她的場口，該名演員都會遲到。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）

女演員日日都遲到

重提當年的不快經歷，陳敏之依然好激動：「喺我好細個嘅時候，同一位演員拍劇，佢逢係見到我都恰我嘅，就係淨係我嘅場口遲到，一遲就遲45分鐘至一個鐘，我忍，一日復一日。」

陳敏之覺得對方是擺明欺負她。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
陳敏之覺得對方是擺明欺負她。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
面對同劇演員慣性遲到，陳敏之最初選擇忍，但一日復一日終於頂唔住，有次敏之要朝早6點開工返到隔日凌晨4點，見對方又遲終於情緒大爆發！（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
面對同劇演員慣性遲到，陳敏之最初選擇忍，但一日復一日終於頂唔住，有次陳敏之要朝早6點開工返到隔日凌晨4點，見對方又遲到終於情緒大爆發！（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）

車中大鬧對方

直到有一次，陳敏之接到凌晨06通告，終於忍無可忍，在公司化妝車中公開指罵遲到的人：「我好似癲咗咁，我好記得佢上到嚟之後，好大模私樣，係玩嘅態度，跟住我就話：『幾點呀而家！全村人等緊你喇！你依家係咪恰我呀？淨係我嘅場口你先至遲，你快啲啦！』當時我直情嬲到想喊，之後佢好尷尬，以最快速度埋位，自此之後我哋就變咗做仇人。」

陳敏之
陳敏之話當年直情嬲到想喊，在車中同對方炒大鑊時，全場人靜晒，對方亦好尷尬。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
陳敏之揞名爆拍劇遇例遲花旦 炒大鑊反面變仇人 多年後獲對方道歉
陳敏之氣直理壯大鬧對方。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）

事隔多年道歉泯恩仇

估唔到事隔多年，該名演員竟向陳敏之認錯，解釋當年並非特別針對她，仲話自己得罪過太多人，應承陳敏之以後唔會再遲到1分鐘，陳敏之話見對方好有誠意，所以就原諒她。事後有好多網民競猜究竟遲到演員是誰，大家都留意到陳敏之在片中用「她」去代表對方，所以是女藝人。

陳敏之揞名爆拍劇遇例遲花旦 炒大鑊反面變仇人 多年後獲對方道歉
陳敏之直言與對方反面變成仇人。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）
陳敏之
事隔多年，陳敏之話對方竟主動道歉！而在片段中，陳敏之形容仇人時，字幕上顯示為「她」，所以對方是女性。（圖片來源：陳敏之Youtube影片截圖）

與徐子珊曾傳不和

翻查過去的新聞，陳敏之在圈中甚少與人結怨，不過05年有指她曾與徐子珊一齊跟詹瑞文拜師學藝，原本相安無事，怎知有一次她們兩個結伴游水卻被記者發現，有傳徐子珊認為是陳敏之放料給記者，自此她們便勢成水火，唔再friend。

09年拍的無綫劇《美麗高解像》，徐子珊與陳敏之在劇中大鬥法！（圖片來源：無綫影片截圖）
09年拍的無綫劇《美麗高解像》，徐子珊與陳敏之在劇中大鬥法！（圖片來源：無綫影片截圖）
在劇中陳敏之曾大大力掌摑徐子珊！（圖片來源：無綫劇照）
在劇中陳敏之曾大大力掌摑徐子珊！（圖片來源：無綫劇照）
二人當年在劇中的角色演電視台花旦，如度身訂造！（圖片來源：無綫影片截圖）
二人當年在劇中的角色演電視台花旦，姊妹為上位反目，如度身訂造！（圖片來源：無綫影片截圖）

到09年，陳敏之與徐子珊合作拍無綫劇《美麗高解像》，拍攝時早已傳出二人不和，再加上有一場戲是陳敏之掌摑徐子珊一巴，原本大家都想借位拍完就算，點知拍極效果都不理想，於是導演就要求陳敏之「嚟真」，結果陳敏之大大力摑落去，徐子珊痛到立即拿冰袋敷嘴，有指徐子珊當場怒「睥」陳敏之，充滿火藥味，令關係更加惡劣。直至幾年後，陳敏之與徐子珊再在劇集中交手。

13年陳敏之與徐子珊曾合作拍無綫劇《點金勝手》。（圖片來源：無綫劇照）
13年陳敏之與徐子珊曾合作拍無綫劇《點金勝手》。（圖片來源：無綫劇照）
13年合作拍無綫劇《My盛Lady》。（圖片來源：無綫劇照）
13年合作拍無綫劇《My盛Lady》。（圖片來源：無綫劇照）

陳敏之拍劇同例遲花旦反面

讀者留言

熱門文章

 