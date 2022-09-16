陳敏之買旗變反面教材 網民圍插四宗罪狠批假善心
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陳敏之入行多年，觀眾緣都係一般，早前她上載了一條幫小學生買旗的短片上個人社交網，本來一心做善事，點知就被網民圍插四宗罪，大家睇完條片，就知陳敏之今次衰乜！
陳敏之送仔返學後遇小學生賣旗
近日陳敏之做善事卻遭網友圍插，事發於上月底，她送完囝囝返學，搭車離開時看見有東華三院學生在街上賣旗，她即停低車幫襯買旗，同時拍片放上網，留言作為東華三院的師姐，一定要支持小師妹。
第一宗罪：欠防疫意識
陳敏之把短片放上自己的Facebook，擺明想話畀全世界知佢做了善事，不過卻惹來海量的負評，可歸納成三大罪狀。第一宗罪是陳敏之與小學生面對面傾足超過一分鐘，而陳敏之是完全沒有戴口罩，她被指控防疫意識不足。
第二宗罪：捐10蚊太寒酸
陳敏之對小學生問長問短一大輪，被指做騷咁做，但最後只是捐了十元給這位小妹妹，網民即揶揄她既要拍片攞光環，出手卻如此低，有人留言「最少都捐100蚊啦！」
第三宗罪：唔落地冇禮貌
另外，網民均認為陳敏之全程坐在車廂內和小學生聊天，連最基本的禮貌都沒有，如果尊重別人，就應該落地捐錢，而不是覺得自己高高在上，指她假善心，根本就是全心想出風頭。
第四宗罪：利用小妹妹宣傳
最後，陳敏之今次高調地晒片，有網民就質疑陳敏之有否事前問過小妹妹可唔可以拍片兼放上網，另一方面又有網民認為陳敏之借小妹妹宣傳自己，狠斥「自私自利」！
即睇片重溫：
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