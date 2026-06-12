廖啟智遺孀陳敏兒今晨病逝享年65歲 去年曾接受大手術 一家三口終在天家團聚
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廖啟智遺孀陳敏兒今日（6月12日）上午在威爾斯親王醫院因病辭世，終年65歲。她長期受慢性病困擾，去年更曾接受大手術，身體狀況一度急轉直下，今年農曆新年期間精神尚可，未料數月後便傳來噩耗，令圈中人深感震驚。
兩子公告母親在家人陪伴下安詳離世
陳敏兒一對兒子廖文哲與廖文信今日對外發出聲明，表示母親於上午在家人陪伴下安詳辭世，「回歸天父懷中」。二人在聲明中感謝醫護人員對母親悉心照顧，並表示「家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息」。聲明最後提到，遵照陳敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放。
陳敏兒兩年前已辦生前告別式坦言人生無常
陳敏兒曾是TVB當家花旦，與廖啟智育有三子，大仔出世後便淡出幕前專心相夫教子。然而命運多舛，幼子廖文諾2006年不敵血癌離世，丈夫廖啟智亦於2021年因胃癌病逝，她兩度痛失至親。她兩年前曾舉辦生前告別式，當時坦言：「我係一個慢性病患者，近呢兩年身體嘅狀况愈嚟愈唔理想，去年眼見好多位親友相繼離世，人生無常，冇法預料邊個會走先。」她表示希望趁還有機會好好道別，減少分離遺憾。
廖啟智2021年胃癌離世後陳敏兒獨力撐起一家
廖啟智2021年因胃癌病逝後，陳敏兒獨力照顧兩名兒子，同時面對自身健康每況愈下。去年她自揭患上慢性病，身體狀況急轉直下，更曾緊急入院接受手術，術後體重明顯下降。幸好其後情況穩定，慢慢康復過來，今年初農曆新年期間更約圈中好友團年，精神狀態不俗，當時外界以為她已逐漸好轉，未料僅僅數月後便傳出離世消息。
網民感嘆一家人天堂團聚不再受苦
消息傳出後，大批網民湧入社交平台留言悼念。有網民感嘆：「智叔同細仔喺天堂等咗佢好耐，一家人終於團聚。」亦有人留言：「呢個女人一生承受太多痛苦，希望佢喺天家唔使再受苦。」更有網民回憶陳敏兒當年花旦風采，「細個睇佢演戲好靚，想唔到人生咁坎坷」，紛紛祝願她安息。
圖片來源：陳敏兒Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期