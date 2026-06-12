廖啟智遺孀陳敏兒今晨病逝享年65歲 去年曾接受大手術 一家三口終在天家團聚

廖啟智遺孀陳敏兒今日（6月12日）上午在威爾斯親王醫院因病辭世，終年65歲。她長期受慢性病困擾，去年更曾接受大手術，身體狀況一度急轉直下，今年農曆新年期間精神尚可，未料數月後便傳來噩耗，令圈中人深感震驚。