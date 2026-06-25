陳敏兒安息禮兩子強忍悲痛合奏 送別母親背後驚爆「最後承諾」！
廖文信憶母子蒙古銀河下說再見
安息禮由播道神學院院長文見歡主禮，她解釋陳敏兒選用畢業相作為主題照片的原因：「敏兒所選擇嘅就係一個學習旅程，如今佢畢業喇，佢完成咗上帝要佢所學習嘅，所以今日除咗係一個安息禮，同樣係敏兒嘅畢業禮。」細仔文信率先發言，面帶微笑感謝出席者對母親的支持，並分享與母親相處的點滴。他憶述廖啟智離世後更珍惜與母親的時光，曾在澳洲畢業旅行時帶母親到湖邊觀星，後來更落實前往蒙古圓母親心願：「我哋喺蒙古上面見到夜空、銀河系，清晰到連衛星都見到，我阿媽都好開心，我都好開心，呢件事令到我阿媽同我講佢已經冇遺憾，因為佢已經睇到佢最想要嘅嘢。」
陳敏兒生前教兒子「五道」成最後教誨
文信在安息禮上實踐母親生前教導的「五道」——道謝、道愛、道歉、道量、道別，逐一向母親表達心聲：「我首先多謝我媽媽喺我病同埋有困難嗰陣，佢好無微不至咁照顧同埋開導我，我好愛佢，可以做到佢個仔。我會想同佢道歉，我有時會冇耐性，我亦都會原諒佢，細個可能冇乜時間陪我，最後就係，再見喇，媽媽！」他更承諾與哥哥會將母親的愛延續下去，繼續幫助有需要的人，並自嘲自己仍是「低級大人」，拜託在場的「高級大人」繼續照顧兩兄弟。
廖文哲痛哭感謝母親無條件的愛
大仔文哲發言時情緒完全崩潰，全程淚流不止。他坦言自己長大後因生活習慣等原因，與母親的距離漸遠，不及兒時無所不談，但慶幸在母親入院前一星期有與弟弟多番陪伴。文哲哽咽表示：「純粹想多謝我媽媽，因為佢話俾我聽咩係無條件嘅愛。佢細個嗰陣教我，其實做人唔需要fulfil任何期望，只要過一個開心嘅人生。」他更感恩地說：「佢最後清醒嘅一刻，我有講到我要講嘅嘢，所以好多謝你。」弟弟文信全程在旁拍膊頭安慰，場面令人心酸。
兩兄弟合奏ONE OK ROCK歌曲送別母親
致辭完畢後，兩兄弟以音樂作為最後的道別——文信彈結他、文哲獻唱，合奏日本搖滾樂隊ONE OK ROCK的歌曲《The Pilot /3》送給母親。歌詞中一句「But I’m not broken down, that’s how we growth」彷彿是兩人對母親的承諾。演奏結束後，文哲再次開口：「多謝媽媽！對唔住，亦都多謝你，多謝我話我係你老師，你都係我老師！」陳敏兒一生經歷喪子、喪夫之痛，卻以堅強與愛教養兩個兒子成人，如今兩子在安息禮上的表現，正是她最好的「畢業成績」。