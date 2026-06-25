陳敏兒安息禮兩子強忍悲痛合奏 送別母親背後驚爆「最後承諾」！

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒本月12日因病離世，終年66歲。今日下午兩名兒子廖文哲及廖文信為母親舉行安息禮，大仔文哲發言時全程痛哭，細仔文信則憶述帶母親遠赴蒙古觀星的珍貴回憶，母親當時親口說出「已經冇遺憾」五個字，令在場所有人動容。