中年好聲音4｜誰是陳旭培？5燈配音員直接晉級 獲吳大強賞識有段故

現年35歲的配音員陳旭培在今集演唱《Careless Whisper》，展現出色的歌唱技巧，飆高音毫不費力且聽感十足。海兒對他的表現讚不絕口，表示「呢首歌唔簡單，除咗唱功，係個Vibe同Groove。當你見到愈嚟愈多板開，你仲愈嚟愈Enjoy。」
周國豐亦大讚他「真真正正係愈唱愈好同愈放，而且好多技巧上嘅運用，因為你成個人鬆晒，成件事好成立到。」談到選唱這首歌的原因，陳旭培透露曾在某酒吧獻唱此曲，意外吸引了同場的吳大強注意，對方更主動邀請他「一齊唱吓歌」，成就了一段奇妙的音樂緣分。
選唱經典金曲《Careless Whisper》。陳旭培的聲音悅耳動聽，歌唱技巧更是超凡，飆高音時毫不費力，聽感十足。輕快的節奏讓評審海兒完全沉醉，忍不住在座位上左搖右擺，更被鏡頭捕捉到多個「陶醉表情包」，場面相當可愛。他的穩定表現和鬆弛感成功贏得評審青睞，最終獲得5燈直接晉級，成為全晚焦點之一，其投入的演出亦令另一位評審谷婭溦看得相當入神。
周國豐激讚技巧成立 肥媽大讚咬字清晰
評審們對陳旭培的表現讚不絕口。海兒率先大讚：「呢首歌唔簡單，除咗唱功，係個 Vibe 同 Groove。當你見到愈嚟愈多板開，你仲愈嚟愈 Enjoy。」周國豐亦表示：「你真真正正係愈唱愈好同愈放，而且好多技巧上嘅運用，因為你成個人鬆晒，成件事好成立到。」而身為殿堂級歌手的肥媽則從專業角度分析，大讚陳旭培每個發音和尾音都咬字清楚，表現無懈可擊，能夠在盲選賽制下單靠聲音就說服所有評審，實力毋庸置疑。
《中年好聲音4》賽制盲選增加挑戰性
《中年好聲音4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審陣容包括肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦。本季新增「盲選」環節，參賽者只能憑歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈的參賽者會立即被淘汰，2至4燈選手需進入等候區等待翻盤機會，而5燈選手則可直接晉級下一輪。今晚播出的第6集將繼續香港賽區進程，預計再誕生3名5燈選手，令香港賽區的5燈選手總數增至6位。
黎若雪四年堅持終入100強 只為見肥媽一面
42歲美容師黎若雪演唱《愛是最大權利》，背後有著感人的堅持故事。她連續四年參加《中年好聲音》，今年終於首度躋身100強，這份不屈不撓的精神令海兒深受感動。海兒表示「三次都入唔到100強，第四次都要繼續去，呢種態度我係好（被）Inspired。因為唔放棄個個都知要唔放棄，但係咪真係個個可以做到呢？」黎若雪更透露參賽的真正原因，是希望見到偶像肥媽一面，因為19歲時曾參加過肥媽擔任評判的歌唱比賽。肥媽對這位忠實粉絲亦讚賞有加，稱讚她「把聲好靚，同埋你係揀啱歌，好揮灑自如，好享受個舞台。」
陳穎詩公然向周國豐算帳 巨肺演唱震撼全場
36歲陳穎詩選唱《I Will always love you》，憑藉巨肺及靚聲折服評審，張佳添更聽到拍手兼舉高雙手表示讚賞。然而陳穎詩在表演後卻向周國豐「算帳」，透露自己對這首歌有心理陰影，矛頭直指周國豐。她表示「我二十幾年冇參加歌唱比賽，跟住我今年玩嘅第一個歌唱比賽，就係周國豐老師做批判，當時我都係唱呢隻歌，當時周國豐老師同我講話揀錯歌。」說到激動處更忍不住流淚，車婉婉聞言立即幫腔「你以前作孽太深喇應該！」面對眾人的「圍攻」，周國豐只能露出尷尬表情以笑遮醜。
何晶晶昔日擊敗鄭俊弘奪冠 高音技驚四座
42歲家庭主婦何晶晶演唱《女神》，原來她在2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽中擊敗了鄭俊弘贏得「金咪大獎」冠軍，其後因各種原因轉戰配音工作，數年前再轉做全職媽媽。在兩名兒子的鼓勵下決定重返舞台參賽，她感嘆踏足今次舞台感覺「既熟悉又陌生」。何晶晶的表現依然出色，特別是一個順滑動聽的高音，同時吸引了張佳添、谷婭溦及海兒按燈。張佳添讚賞她「嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齊撳燈，因為你帶動到我哋。」