中年好聲音4｜誰是陳旭培？5燈配音員直接晉級 獲吳大強賞識有段故

《中年好聲音4》第6集今晚播出，香港賽區再誕生3名5燈選手，其中35歲配音員陳旭培憑《Careless Whisper》成功突圍而出。這位配音員不僅歌藝超凡，更有一段與資深藝人吳大強的奇妙緣分，而他的表現更令評審海兒忍不住邊聽邊搖擺陶醉其中。