一舞傾城｜陳星妤被後父王俊棠侵犯 參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同
第二集到陳星妤遭殃
第一集先有蔡潔被李嘉上下其手，第二集就輪到陳星妤！陳星妤送昏倒的母親入院後回家，後父王俊棠（飾羅繼昌）色心起，欲侵犯陳星妤。陳星妤幸保清白之身，急帶弟妹逃離家門，獲陳法蓉（飾沙靜霞）收留。陳星妤對任職夜總會小姐感猶豫，卻從母親口中得知一大秘密……蔡潔（飾文雅倫）為邀請李道瑜（飾司徒志賢）替獄中男友何浩文（飾胡志文）打官司，答應隨李道瑜出埠旅行，楊明（飾志飛）擔憂。陳星妤首天到萬國城工作，魅力四射，惹來另一組媽媽生莊鍶敏（飾程珮如）及其皇牌傅嘉莉（飾姚素波）敵視。陳星妤重遇舊同學王俊駒，得知他為畢業作品做資料搜集。富二代關楚耀（飾許家華）帶陳星妤出街，對其純真個性甚有好感。
《一舞傾城》陳星妤拍劇飾KK 放棄大學做舞女
27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。
陳星妤參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同
陳星妤（Yvette）參加港姐入行，自小在家人安排下接受不同演藝培訓，4歲學catwalk，6歲學古箏，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。大熱陳星妤臨近香港小姐決賽，卻因「生眼挑針」，手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，當時立即大為失色 ⋯⋯
陳星妤被視作三甲大熱 曾奪「 現場觀眾至Like佳麗」
陳星妤（Yvette）參賽期間一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳星妤竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底！
陳星妤（Yvette）指應能趕及在決賽當晚拆去紗布，但現時左眼還有瘀及紅腫，問到會否擔心影響表現，Yvette指擔心都冇辦法，唯有做到最好，問到有冇信心入三甲，她則表示要睇臨場表現﹗
網民爆陳星妤黑歷史
陳星妤自小學古箏、行catwalk，被訓練成多才多藝，不過卻被網民指陳星妤女大十八變，分別貼出稱是陳星妤舊照作對比。當中有網民貼出疑似陳星妤大學時期的照片，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」。
網民貼出稱是陳星妤大學時的舊照，並指與現時樣貌相差甚遠，大家又點睇呢？（圖片來源：facebook群組圖片）
陳星妤中學舊照曝光
再有網民在網上群組及討論區貼出稱是陳星妤的舊照，指她女大十八變﹗
陳星妤有「理大吳千語」之稱
香港小姐2021熱入圍佳麗陳星妤(Yvette)表 ， 早年已有「理大吳千語」之稱，其IG有超過4.3萬人follow，背景相當猛料！
陳星妤深圳出世 4歲學行catwalk
陳星妤（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。
陳星妤面試大熱Yvette似吳千語方媛混合體
陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。
陳星妤喜愛遊埠生活富貴
在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹