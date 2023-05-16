陳星妤

一舞傾城｜陳星妤被後父王俊棠侵犯 參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同

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2021年港姐陳星妤在重頭劇《一舞傾城》演江潔兒（KK），初次拍劇就同56歲港姐陳法蓉一齊拍劇 ，劇中飾演歡場小姐的還有姚子羚、蔡潔、鄺潔楹及傅嘉莉等，在第二集就有更多陳星妤嘅戲份。

第二集到陳星妤遭殃

第一集先有蔡潔被李嘉上下其手，第二集就輪到陳星妤！陳星妤送昏倒的母親入院後回家，後父王俊棠（飾羅繼昌）色心起，欲侵犯陳星妤。陳星妤幸保清白之身，急帶弟妹逃離家門，獲陳法蓉（飾沙靜霞）收留。陳星妤對任職夜總會小姐感猶豫，卻從母親口中得知一大秘密……蔡潔（飾文雅倫）為邀請李道瑜（飾司徒志賢）替獄中男友何浩文（飾胡志文）打官司，答應隨李道瑜出埠旅行，楊明（飾志飛）擔憂。陳星妤首天到萬國城工作，魅力四射，惹來另一組媽媽生莊鍶敏（飾程珮如）及其皇牌傅嘉莉（飾姚素波）敵視。陳星妤重遇舊同學王俊駒，得知他為畢業作品做資料搜集。富二代關楚耀（飾許家華）帶陳星妤出街，對其純真個性甚有好感。

陳星妤 後父王俊棠飾羅繼昌）色心起，欲侵犯陳星妤
後父王俊棠（飾羅繼昌）色心起，欲侵犯陳星妤（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

《一舞傾城》陳星妤拍劇飾KK 放棄大學做舞女

27歲的陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。

陳星妤 陳聖瑜 純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。
純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜 遇上富家子關楚耀。
遇上富家子關楚耀。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜 難免要被負心漢呃！
難免要被負心漢呃！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜 一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！
一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜
（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

陳星妤參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同

陳星妤（Yvette）參加港姐入行，自小在家人安排下接受不同演藝培訓，4歲學catwalk，6歲學古箏，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。大熱陳星妤臨近香港小姐決賽，卻因「生眼挑針」，手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，當時立即大為失色 ⋯⋯

陳星妤 陳聖瑜 陳聖瑜Yvette主持帶貨節目《Tell Me Wine》
陳聖瑜Yvette主持帶貨節目《Tell Me Wine》（圖片來源：Tell Me Wine）

陳星妤被視作三甲大熱 曾奪「 現場觀眾至Like佳麗」

陳星妤（Yvette）參賽期間一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳星妤竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底！

陳星妤 陳聖瑜因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗
陳星妤因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
陳星妤 陳聖瑜 仲嘟起心形嘴！
《讀心專家》主持陳星妤嘟起心形嘴！（圖片來源：[email protected]

陳星妤（Yvette）指應能趕及在決賽當晚拆去紗布，但現時左眼還有瘀及紅腫，問到會否擔心影響表現，Yvette指擔心都冇辦法，唯有做到最好，問到有冇信心入三甲，她則表示要睇臨場表現﹗

陳星妤 首晤「最上鏡小姐」評判的陳聖瑜以獨眼龍現身。
首晤「最上鏡小姐」評判的陳聖瑜以獨眼龍狀態現身。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民爆陳星妤黑歷史

陳星妤自小學古箏、行catwalk，被訓練成多才多藝，不過卻被網民指陳星妤女大十八變，分別貼出稱是陳星妤舊照作對比。當中有網民貼出疑似陳星妤大學時期的照片，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」。 陳星妤 香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同﹗

網民貼出稱是陳星妤大學時的舊照，並指與現時樣貌相差甚遠，大家又點睇呢？（圖片來源：facebook群組圖片）

陳星妤 陳聖瑜
（圖片來源：facebook群組圖片）
陳星妤 又有網民貼出陳聖瑜新舊照側面對比，指她變臉前後。
又有網民貼出稱是陳聖瑜新舊照側面對比，指她變臉前後。（圖片來源：facebook群組圖片）

陳星妤中學舊照曝光

再有網民在網上群組及討論區貼出稱是陳星妤的舊照，指她女大十八變﹗

陳星妤 香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同
（圖片來源：facebook群組圖片）
陳星妤 香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同
（圖片來源：facebook群組圖片）
陳星妤 陳聖瑜
（圖片來源：facebook群組圖片）

陳星妤有「理大吳千語」之稱

香港小姐2021熱入圍佳麗陳星妤(Yvette)表 ， 早年已有「理大吳千語」之稱，其IG有超過4.3萬人follow，背景相當猛料！

陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
26歲的陳聖瑜（Yvette）（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
Yvette出場時表現好淡定。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

陳星妤深圳出世 4歲學行catwalk

陳星妤（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

陳星妤 陳聖瑜
（圖片來源：無綫影片截圖）
陳星妤 6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。
6歲學古箏嘅陳星妤，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳星妤，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）
陳星妤 陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。
陳星妤自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）
陳星妤 陳聖瑜4歲已開始學行catwalk，童年有不少走貓步經驗。
陳星妤4歲已開始學行catwalk，童年有不少走貓步經驗。（圖片來源：TVB）
陳星妤 陳聖瑜 細細個已經好靚女﹗
陳星妤細細個已經好靚女﹗（圖片來源：TVB）

陳星妤面試大熱Yvette似吳千語方媛混合體

陳星妤在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。

陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
Yvette樣子極度甜美。（圖片來源：Yvette IG）

陳星妤喜愛遊埠生活富貴

在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？

陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
Yvette外遊賞雪（圖片來源：Yvette IG）
陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
法國酒店（圖片來源：Yvette IG）
陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
巴黎鐵塔（圖片來源：Yvette IG）
陳星妤 陳聖瑜 香港小姐2021
準備出海（圖片來源：Yvette IG）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖、[email protected]圖片

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