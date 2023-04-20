陳星妤餃子下巴受質疑！入行2年五官愈變愈精緻 中學照出土判若兩人
陳星妤靚過選港姐時
現年27歲陳星妤21年選港姐時已有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，美貌早已被肯定，不過入行兩年五官愈見標緻。日前陳星妤為宣傳新劇《一舞傾城》上《獎門人I Love媽媽感謝祭》，身穿T恤配短牛仔褲的她青春迫人，不過大家的焦點就落在陳星妤的餃子下巴上。
陳星妤下巴拉長變V線條有變
這晚陳星妤的下巴看上去好尖，線條被指好生硬，而她選港姐時下巴比較偏圓及短，更有網民翻出她讀書時期的照片，五官的確與現在有出入，面形與下巴尤為明顯。本刊記者亦在陳星妤的社交網找到14年前的照片，當時只有18歲的她樣貌平凡，與現在判若兩人。
陳星妤讀書時期本來面目：
陳星妤無懼負面新聞 公開否認曾動刀
陳星妤早在參選時已屬多是非佳麗，曾有網民在討論區上力指陳星妤出身公屋卻生活奢華，又貼出舊照指她愈大愈靚惹來「變靚」疑雲等，當時陳星妤就好淡定表示：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」雖然是非纏身，但無阻陳星妤星途，落選的她簽約無綫即備受力捧，比同屆三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初工作機會多幾倍。
《一舞傾城》陳星妤拍劇做純情舞女
陳星妤有份參演王晶監製的《一舞傾城》，二十集的新劇以尖東歡場做背景，初次拍劇就同56歲港姐陳法蓉合作，劇中飾演歡場小姐的還有姚子羚、蔡潔、鄺潔楹及傅嘉莉等。陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。
陳星妤參選港姐被爆黑歷史
陳星妤參加港姐入行，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。不過臨近香港小姐決賽卻因「生眼挑針」，手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，當時立即大為失色 ⋯⋯參選期間更被網民指女大十八變，分別貼出陳星妤舊照作對比，當中有網民貼出疑似陳聖瑜大學時期的照片，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」
田家炳中學舊照曝光
更有網民在網上群組及討論區貼出稱是陳聖瑜的舊照，指她女大十八變﹗
陳聖瑜深圳出世 4歲學行catwalk
陳星妤原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。陳星妤笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。
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