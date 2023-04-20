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陳星妤餃子下巴受質疑！入行2年五官愈變愈精緻 中學照出土判若兩人

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21年落選港姐陳星妤（原名陳聖瑜）出道2年備受力捧，早前有份主持《吃貨橫掃曼谷》大騷姣好身材，又有份參演無綫重頭劇《一舞傾城》演舞女。日前陳星妤為《獎門人》錄影，驚見餃子下巴勁唔自然，被質疑多年來五官曾經歷大進化，更有網民翻出大量陳星妤讀書時期的舊照，力證她女大十八變。

陳星妤 陳星妤與《一舞傾城》的演員一齊上《獎門人》新劇宣傳。
陳星妤與《一舞傾城》的演員一齊上《獎門人》新劇宣傳。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

陳星妤靚過選港姐時

現年27歲陳星妤21年選港姐時已有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，美貌早已被肯定，不過入行兩年五官愈見標緻。日前陳星妤為宣傳新劇《一舞傾城》上《獎門人I Love媽媽感謝祭》，身穿T恤配短牛仔褲的她青春迫人，不過大家的焦點就落在陳星妤的餃子下巴上。

陳星妤 側面睇陳星妤個餃子下巴真係好明顯。
側面睇陳星妤個餃子下巴真係好明顯。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳星妤 陳星妤好識搶鏡。
陳星妤好識搶鏡。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

陳星妤下巴拉長變V線條有變

這晚陳星妤的下巴看上去好尖，線條被指好生硬，而她選港姐時下巴比較偏圓及短，更有網民翻出她讀書時期的照片，五官的確與現在有出入，面形與下巴尤為明顯。本刊記者亦在陳星妤的社交網找到14年前的照片，當時只有18歲的她樣貌平凡，與現在判若兩人。

陳星妤 正面睇都係V煞面。
正面睇都係V煞面。（圖片來源：[email protected]
陳星妤 呢張三七面仲誇張，絕對係尖得好唔自然。
呢張三七面仲誇張，絕對係尖得好唔自然。（圖片來源：[email protected]
陳星妤 26歲陳聖瑜Yvette，身高5
選港姐時的陳星妤。（圖片來源：無綫提供）

陳星妤讀書時期本來面目：

陳星妤 陳星妤中學時期的四眼Look。
陳星妤中學時期的四眼Look。（圖片來源：資料圖片）
陳星妤 以前面圓圓下巴亦短。
以前面圓圓下巴亦短。（圖片來源：資料圖片）
陳星妤 素顏個樣五官真係唔出眾。
素顏個樣五官真係唔出眾。（圖片來源：資料圖片）

陳星妤無懼負面新聞 公開否認曾動刀

陳星妤早在參選時已屬多是非佳麗，曾有網民在討論區上力指陳星妤出身公屋卻生活奢華，又貼出舊照指她愈大愈靚惹來「變靚」疑雲等，當時陳星妤就好淡定表示：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」雖然是非纏身，但無阻陳星妤星途，落選的她簽約無綫即備受力捧，比同屆三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初工作機會多幾倍。

陳星妤 18歲時的陳星妤，真係未進化喎！
18歲時的陳星妤，真係未進化喎！（圖片來源：[email protected]
陳星妤 陳星妤在上月播出的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，水著上陣大騷傲人身材。
陳星妤在上月播出的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，水著上陣大騷傲人身材。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳星妤 就連另一惹火女神彭慧中都輸畀陳星妤。
就連另一惹火女神彭慧中都輸畀陳星妤。（圖片來源：無綫影片截圖）

《一舞傾城》陳星妤拍劇做純情舞女

陳星妤有份參演王晶監製的《一舞傾城》，二十集的新劇以尖東歡場做背景，初次拍劇就同56歲港姐陳法蓉合作，劇中飾演歡場小姐的還有姚子羚、蔡潔、鄺潔楹及傅嘉莉等。陳星妤在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。

陳星妤 陳聖瑜 純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。
純情舞女⋯⋯被陳法蓉認為有潛質。（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜 難免要被負心漢呃！
陳星妤難免要被負心漢呃！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）
陳星妤 陳聖瑜 一眾女主角之中，陳聖瑜坐中間！
一眾女主角之中，陳星妤坐正C位而且戲份好重！（圖片來源：《一舞傾城》預告截圖）

陳星妤參選港姐被爆黑歷史

陳星妤參加港姐入行，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。不過臨近香港小姐決賽卻因「生眼挑針」，手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，當時立即大為失色 ⋯⋯參選期間更被網民指女大十八變，分別貼出陳星妤舊照作對比，當中有網民貼出疑似陳聖瑜大學時期的照片，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」

陳星妤 陳聖瑜因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗
陳星妤因眼挑針做手術，參選時曾缺席一次港姐活動﹗左眼更包住紗布出席記招﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
陳星妤 香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同﹗
網民貼出稱是陳聖瑜大學時的舊照，並指與現時樣貌相差甚遠，大家又點睇呢？（圖片來源：facebook群組圖片）
陳星妤 又有網民貼出陳聖瑜新舊照側面對比，指她變臉前後。
又有網民貼出稱是陳聖瑜新舊照側面對比，指她變臉前後。（圖片來源：facebook群組圖片）

田家炳中學舊照曝光

更有網民在網上群組及討論區貼出稱是陳聖瑜的舊照，指她女大十八變﹗

陳星妤 香港小姐2021｜陳聖瑜Yvette做眼部手術變獨眼龍 被網民爆黑歷史樣貌大不同
（圖片來源：facebook群組圖片）
陳星妤 陳聖瑜
（圖片來源：facebook群組圖片）

陳聖瑜深圳出世 4歲學行catwalk

陳星妤原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。陳星妤笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

陳星妤 陳聖瑜
陳星妤原來唔係得個樣。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳星妤 6歲學古箏嘅陳聖瑜，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的陳聖瑜，曾為學校樂團「領彈」。
6歲學古箏嘅陳星妤，12歲已經去到演奏級。身為古箏校隊成員的她，曾為學校樂團「領彈」。（圖片來源：TVB）
陳星妤 陳聖瑜自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。
陳星妤自小接受演藝培訓，有不少上台經驗。（圖片來源：TVB）
陳星妤 陳聖瑜 細細個已經好靚女﹗
細細個已經好靚女﹗（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、資料圖片

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