陳星妤餃子下巴受質疑！入行2年五官愈變愈精緻 中學照出土判若兩人

21年落選港姐陳星妤（原名陳聖瑜）出道2年備受力捧，早前有份主持《吃貨橫掃曼谷》大騷姣好身材，又有份參演無綫重頭劇《一舞傾城》演舞女。日前陳星妤為《獎門人》錄影，驚見餃子下巴勁唔自然，被質疑多年來五官曾經歷大進化，更有網民翻出大量陳星妤讀書時期的舊照，力證她女大十八變。