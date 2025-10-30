陳星妤《金式森林》惡鬥江嘉敏｜慘遭一巴打歪鼻揭整容真相 網民：畫面太震撼！
昨晚互毆戲肉緊上演 陳星妤江嘉敏真打冇留手
劇情講述陳星妤飾演的二少奶嘉欣，因家族信託風波遷怒於羅子溢飾演的高深，上門算帳時與江嘉敏飾演的芷君爆發衝突。兩人一言不合大打出手，芷君發狂喪篤嘉欣心口，而被逼到牆角的嘉欣亦不顧辛苦建立的「公主形象」，瘋狂扯芷君頭髮還擊。兩人配上「Bitchy式」對罵，例如：「你估我係方學勤（陳浚霆飾）？佢發雞盲先會娶你」、「我係要郁手郁腳呀，使擇日咩？！」，火藥味濃，充滿花生，讓不少觀眾大讚劇情精彩過癮。
陳星妤親解歪鼻之謎 直認：我哋真係嚟真架
對於這場激烈的打鬥戲，陳星妤受訪時笑言為了追求最佳效果，與江嘉敏是「真打」上陣。她坦言：「我哋真係嚟真架，因為大家都明白如果效果唔到位，又要再打多幾次，所以寧願肉緊啲打。我都有事前講明話唔緊要、唔使就角度。」而劇中芷君一巴打歪嘉欣鼻子的驚人一幕，原來是揭發嘉欣曾是「整容女」的關鍵伏線，劇情更交代她曾透過Mary姐（謝芷倫飾）的訓練才成功嫁入豪門，對方更藉「歪鼻」事件再次敲詐她，戲劇張力十足。
陳星妤Barbie造型掀熱話 親揭撞樣方媛頭真相
陳星妤在劇中飾演有「容貌焦慮」的名媛，造型亦花盡心思。劇組為她度身訂造多套粉色系及通花喱士設計的「貴婦Barbie」戰衣，包括粉紅露腰裙、純白露背裙及橙色喱士外套等，務求突出角色的奢華形象。此外，她標誌性的鯊魚夾髮型，配上兩撮長長的瀏海，被不少網民指與天王嫂方媛的造型極為相似。對此，陳星妤親自解畫：「嗰兩撮蔭唔係刻意架其實，純粹係啲頭髮紮起晒冇乜造型，加上我嗰陣個頭髮唔長唔短，所以就咁啱個造型出嚟撞咗方媛個髮型。」
網民激讚打鬥戲好睇 驚呼：歪鼻一幕太震撼！
昨晚劇集播出後，陳星妤與江嘉敏的互毆片段隨即在網上瘋傳，無論在內地或香港的社交平台都引發極大迴響。網民一面倒大讚兩人演出投入，留言激讚：「呢場戲好睇，夠晒肉緊！」、「終於有啲火花」。而「打歪鼻」一幕更成為討論焦點，其誇張又充滿喜劇感的手法讓網民印象深刻，紛紛驚呼：「畫面太震撼！」、「江嘉敏啲表情真係笑死人」、「呢個整容伏筆好爆！」，成功為劇集製造話題。