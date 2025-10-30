陳星妤《金式森林》惡鬥江嘉敏｜慘遭一巴打歪鼻揭整容真相 網民：畫面太震撼！

台慶劇《金式森林》昨晚（29日）劇情掀起高潮，劇中飾演闊太的陳星妤與江嘉敏上演激烈互毆戲碼，篤心口、扯頭髮兼掌摑場面極度肉緊！其中一幕江嘉敏怒摑陳星妤，竟意外將其鼻子打歪，嚇呆一眾觀眾，更即時揭發出角色背後驚人的整容秘密，究竟這場豪門恩怨背後還隱藏著甚麼？