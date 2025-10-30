30歲陳星妤面容疑離奇僵硬片段瘋傳 盤點港姐入行4年五官大進化
陳星妤活動片段曝光面容僵硬
有網民在社交平台分享陳星妤出席活動時的真實片段，意外揭露其令人意外的狀態。片中可見陳星妤身穿白色T恤配淺藍色牛仔褲，但說話時表情明顯僵硬不自然，特別是嘴唇嘟起的動作顯得極為勉強。更令人關注的是，她的面形整體看上去較以往更為飽滿，與過往的清秀模樣形成強烈對比，瞬間引起網民熱烈討論。
陳星妤入行4年外貌變化備受關注
回顧陳星妤的演藝路程，她在2021年參選香港小姐時已有「理大吳千語」之稱，更被指外貌似足「天王嫂」方媛，美貌早已獲得肯定。然而，入行4年來她的五官愈見標緻，變化明顯。
網民兩極意見激烈討論陳星妤狀態
網民對陳星妤的最新狀態意見兩極，不少人直指她「微調過度」。有網民留言「說話的時候嘴巴好奇怪用力過度」、「本身都好靚女，希望以後都不要過度微調」、「看上去很不自然」、「以前好像長得不是這樣的啊」。亦有網民指出「感覺嘴巴更豐盈，面形也不同了」，認為變化明顯。不過，也有網民為她平反，認為只是拍攝角度問題，留言「拍的角度不好，才看上去奇怪吧？」
21年落選港姐陳星妤（原名陳聖瑜）出道4年備受力捧，近日在TVB大熱劇集《執法者們》中飾演董貴成（徐榮飾）的女兒董新悅，早前更有份主持《吃貨橫掃曼谷》大騷姣好身材，又有份參演無綫重頭劇《一舞傾城》演舞女。在23年陳星妤為《獎門人》錄影時，驚見餃子下巴勁唔自然，被質疑多年來五官曾經歷大進化，更有網民翻出大量陳星妤讀書時期的舊照，力證她女大十八變。
陳星妤靚過選港姐時
現年30歲的陳星妤21年選港姐時已有「理大吳千語」之稱，又被指似「天王嫂」方媛，美貌早已被肯定，不過入行4年五官愈見標緻。早前陳星妤為宣傳劇集《一舞傾城》上《獎門人I Love媽媽感謝祭》，身穿T恤配短牛仔褲的她青春迫人，不過大家的焦點就落在陳星妤的餃子下巴上。
陳星妤下巴拉長變V線條有變
這晚陳星妤的下巴看上去好尖，線條被指好生硬，而她選港姐時下巴比較偏圓及短，更有網民翻出她讀書時期的照片，五官的確與現在有出入，面形與下巴尤為明顯。本刊記者亦在陳星妤的社交網找到14年前的照片，當時只有18歲的她樣貌平凡，與現在判若兩人。
陳星妤讀書時期本來面目：
陳星妤無懼負面新聞 公開否認曾動刀
陳星妤早在參選時已屬多是非佳麗，曾有網民在討論區上力指陳星妤出身公屋卻生活奢華，又貼出舊照指她愈大愈靚惹來「變靚」疑雲等，當時陳星妤就好淡定表示：「唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」雖然是非纏身，但無阻陳星妤星途，落選的她簽約無綫即備受力捧，比同屆三甲宋宛穎、梁凱晴和邵初工作機會多幾倍。