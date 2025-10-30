30歲陳星妤面容疑離奇僵硬片段瘋傳 盤點港姐入行4年五官大進化

30歲陳星妤最新劇集《金式森林》劇中她飾演方家二嫂，角色設定是少女時期為「豬扒」，後來整容變索女嫁入豪門，更在劇中出現假鼻被打甩的橋段。近日出席活動時的零修飾片段在網上瘋傳，片中她面容疑似出現異常僵硬狀態，說話時表情極不自然，嘴唇動作更顯得用力過度。這位2021年港姐八強、現為TVB小花的她，面部狀態與以往判若兩人，令網民紛紛猜測背後原因。