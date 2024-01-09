陳昭煊 超酸

28歲「造型女」中門大開展示世界級身材 網民驚嘆：仲大過個椰青！

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現年28歲陳昭煊（超酸）出身自ViuTV節目《全民造星IV》獲得總決賽第12名，其後參與鄭中基的「機動電視台RTV」Youtube頻道舉辦演員訓練班，成為學員。身材出眾的陳昭煊早前到曼谷旅遊，在社交平台大派福利，超火辣衣著睇到網民讚不絕口……

陳昭煊震撼身材大過椰青

陳昭煊日前在社交平台上載了幾張旅行照，相中她以中門大開的綁頸衫出鏡，仲捧住大大個椰青騷超豐滿上圍，再配埋背後大露背的設計，引不少網民留言大讚：「Wow⋯仲大過個椰青」、「專心唔到睇個椰青」、「唔知望邊好！」、「呢件衫嘅design真係不得了！」

陳昭煊 超酸 網民話陳昭煊的豐滿上圍中大過手上的椰青！
網民話陳昭煊的豐滿上圍中大過手上的椰青！（圖片來源：IG@kilbychan）
陳昭煊 超酸 陳昭煊中門大開的上衣十分吸睛。
陳昭煊中門大開的上衣十分吸睛。（圖片來源：IG@kilbychan）
陳昭煊 超酸 陳昭煊側身企的視覺效果都十分有睇頭！
陳昭煊側身企的視覺效果都十分有睇頭！（圖片來源：IG@kilbychan）
陳昭煊 超酸 陳昭煊的上衣背後是大露背的設計，真係前後都不得了！
陳昭煊的上衣背後是大露背的設計，真係前後都不得了！（圖片來源：IG@kilbychan）

陳昭煊成鄭中基旗下藝人

陳昭煊在《全民造星IV》後雖然未有簽約ViuTV，不過她仍然不放棄演藝事業，更於去年4月自資岀歌。而陳昭煊去年亦加入了鄭中基「機動電視台RTV」的《機動兵工廠》，並成為機動娛樂的旗下藝人，頻頻在社交平台分享拍攝花絮！

陳昭煊 超酸 陳昭煊在《全民造星IV》20強止步。
陳昭煊在《全民造星IV》20強止步。（圖片來源：ViuTV）
陳昭煊 超酸 陳昭煊在節目結束後未有獲ViuTV簽約。
陳昭煊在節目結束後未有獲ViuTV簽約。（圖片來源：ViuTV）
陳昭煊 超酸 陳昭煊去年加入「機動電視台RTV」的《機動兵工廠》，並成為旗下藝人。
陳昭煊去年加入「機動電視台RTV」的《機動兵工廠》，並成為旗下藝人。（圖片來源：《全民造星IV》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kilbychan、ViuTV

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