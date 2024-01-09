28歲「造型女」中門大開展示世界級身材 網民驚嘆：仲大過個椰青！

現年28歲陳昭煊（超酸）出身自ViuTV節目《全民造星IV》獲得總決賽第12名，其後參與鄭中基的「機動電視台RTV」Youtube頻道舉辦演員訓練班，成為學員。身材出眾的陳昭煊早前到曼谷旅遊，在社交平台大派福利，超火辣衣著睇到網民讚不絕口……