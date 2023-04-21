陳是知獲吳君如陳可辛鋪路入行闔家拍廣告 青春性感私密照曝光

陳可辛與吳君如的女兒陳是知（Jillian）上周六（15日）剛過17歲生日，青春無敵的Jillian周日（16日）即以黑色低胸西裝現身香港電影金像獎頒獎禮，蹺住爸爸手臂登場行紅地毯。陳可辛當晚負責主持懷念以故電影人環節，其中更有悼念陳可辛今年初在泰國逝世的電影人父親陳銅民。由於吳君如沒有為大會擔任工作，因而未有到場，改由囡囡Jillian陪爸爸到場，結果成為網民焦點，齊讚Jillian靚女又性感。