陳是知獲吳君如陳可辛鋪路入行闔家拍廣告 青春性感私密照曝光
17歲陳是知高調現身金像獎 為三代同堂廣告鋪路
陳是知（Jillian）近年開始變得高調頻頻現身，繼去年與父母一同接受雜誌訪問後，又在電影《闔家辣》中客串公司接待員的臨記角色，似乎真的有意入行。日前吳君如與愛及陳可辛合演的廣告終於曝光，原來周日行紅地毯只是為這個廣告鋪路輰傳的預告！
陳是知表示有意入行 紅地毯展性感
日前首次踏足金像獎紅地毯，Jillian表現淡定，面對主持提問，更會露出甜美笑容，迷倒一眾網民。Jillian被問到是否準備入行、會否有期望合作的演員清單時，她即顯得十分怕醜，甜笑一下並表示自己喜歡英國歌手Harry Styles，即被網民大讚可愛，結果要由爸爸陳可辛代為解圍說：
「佢啲清單好難達到，佢係Harry Styles嘅No.1 fans，所以我要打出國際先幫到佢！」
被問最喜歡MIRROR成員： 「全部都喺屋企見過」
問到Jillian鍾唔鍾意與媽媽吳君如合作的MIRROR，陳可辛笑說：「全部係屋企見過」，仲吩咐記者唔好難為囡囡：「佢講一個咁第二個唔開心㗎嘛。」
陳是知以性感低胸襯西裝褸現身金像獎紅地毯，成為驚喜焦點。（圖片來源：東方新地圖片）
陳是知私人IG晒可愛泳照
吳君如與陳可辛相愛多年，兩人在2006年誕下愛女Jillian（陳是知）。吳君如一家過去都保持低調，很少能夠看到愛女是知Jillian的蹤影。直至去年女兒16歲開始，才多了曝光愛女的身影，早前君如就貼了與愛女一起跳舞的影片。而Jillian的私人IG亦不時貼出可愛泳照，以及與朋友一起玩樂的照片，青春真無敵。
陳是知17歲生日狂吞偶像波鞋
一家人當然知道Jillian（陳是知）勁冧Harry Styles，所以早前在她17歲的生日派對上，君如就特別找人以Harry巡迴演唱會時着的波鞋，打造成1：1的生日蛋糕氹囡囡歡心，君如在IG貼出Jillian肉緊切波鞋蛋糕的影片，又齊齊咬鞋頭，認真搞笑。
陳是知幼年家教甚嚴 入讀國際學校
吳君如一家關係很好，兩夫妻亦特別疼愛女兒Jillian，大部分的原因因為當年吳君如以41歲高齡誕下愛女，所以格外小心，而且亦非常用心裁培，安排Jillian入讀國際學校。早前接受訪問時，君如就指女兒在家不願講廣東話，只肯說英文及普通話，結果反而要君如鍛練自己的英文聆聽能力！
愛女好身形 全靠吳君如教得好！
吳君如一家關係很好，兩夫妻亦特別疼愛女兒Jillian，大部分的原因因為2006年吳君如以41歲高齡誕下愛女，所以格外小心，而且亦非常用心裁培。據悉，吳君如當年不單每年豪砸百萬為愛女報讀多個興趣班，更要求女兒保持有規律的生活，禁止女兒吃零食和喝汽水，看來Jillian能夠擁有現在一身好身形都要多謝當年嚴格的吳君如了！
批准愛女入行客串《闔家辣》
此外，吳君如在接受傳媒訪問的時候，亦提及到女兒甚有表現欲，喜歡演戲和唱歌跳舞。吳君如更大爆Jillian自薦做電影《闔家辣》的臨時演員，出鏡1秒。雖然該角色原本沒有台詞，但愛女臨時發揮，自創對白！吳君如亦大方表示，她絕對批准愛女入行，令網民更加期待往後是知Jillian的發展！
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