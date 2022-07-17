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陳智燊英國回港怒斥機場超混亂 燥到喺機場罷拍力數三大不滿

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44歲陳智燊(Jason)早前一個人飛到英國旅行兼拍片，終於在上星期從英國回港。近年一直用心經營個人Youtube頻道的Jason當然不忘拍片直擊英國機場的實況。可是，曾經排名全球第二的倫敦希斯路機場竟然質素大插水，Jason拍片拍到一半更加燥到罷拍，情況十分誇張！

不滿機場安排 Check-In都要一個鐘

陳智燊(Jason)上個禮拜剛剛從英國飛回香港，在英國倫敦希斯路機場出發的時候，Jason已經大叫「好唔開心」。事因機場非常多人，就算Jason已經辦好網上登機手續，他依然要等超過一個小時才成功辦好登機手續。Jason在片中亦表示雖然櫃檯全開，但因為工作人員處理速度太慢，所以令排隊時間變得更加長。

陳智燊 Jason表示雖然可以回香港很開心，但是機場超多人，所以要等好耐！
Jason表示雖然可以回香港很開心，但是機場超多人，所以要等好耐！（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 一到機場就抱怨好唔開心
一到機場就抱怨好唔開心（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 Jason表示至少等了一個小時
Jason表示至少等了一個小時（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 人流多到機場職員應付不來
人流多到機場職員應付不來（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 雖然櫃檯全開，但職員處理得超慢
雖然櫃檯全開，但職員處理得超慢（圖片來源：[email protected]&JASON）

免稅店店鋪全關 冇嘢可買

經過一個小時的等候之後，Jason終於入到離境區，準備買免稅商品給太太。可是當日的免稅店鋪全關，LV、SAINT LAURENT、BOTTEGA VENETA等名牌店無一倖免，所以Jason都表示心灰意冷。在英國長大，來往倫敦希斯路機場多次的Jason都感慨地形容現時的倫敦機場現在像一個小機場，雖然以前很繁榮，但是現在因為疫情安靜了很多。到最後，Jason更表示機場裡面根本沒東西可以拍，暴躁到直接罷拍！

陳智燊 原本想在倫敦機場買禮物送給太太的Jason，只能空手而回
原本想在倫敦機場買禮物送給太太的Jason，只能空手而回（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 Jason燥到罷拍
Jason燥到罷拍（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 全機場店鋪幾乎都關閉
全機場店鋪幾乎都關閉（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 名店都沒有開門做生意
名店都沒有開門做生意（圖片來源：[email protected]&JASON）

多哈機場反而更勝一籌

隨後當Jason上飛機之後，航班再次因為登機安排緩慢，所以遲了至少30分鐘才起飛。Jason到達多哈國際機場的時候，雖然已經是凌晨2點，但機場內的店鋪依然開放。相比起香港國際機場及希斯路機場，多哈機場反而更勝一籌！

陳智燊 Jason表示雖然飛機坐不滿，依然delay了半個小時
Jason表示雖然飛機坐不滿，依然delay了半個小時（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 Jason表示反而多哈機場仲優秀
Jason表示反而多哈機場仲優秀（圖片來源：[email protected]&JASON）

出發前曾批香港機場似鬼城

在出發之前，Jason都有拍片介紹過疫情下的香港國際機場實況。當時Jason表示香港機場晚上只有4班航班，令機場人流極少，靜到似鬼城，與疫情前繁忙的機場差天共地。Jason直指疫情後的機場唯一好處是因為機場沒有人流，所以洗手間比以前乾淨，十分諷刺。

陳智燊 香港機場空無一人
香港機場空無一人（圖片來源：[email protected]&JASON）
陳智燊 出境步驟繁複，Jason都忍唔住除口罩
出境步驟繁複，Jason都忍唔住除口罩（圖片來源：[email protected]&JASON）

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圖片來源：[email protected]&JASON

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