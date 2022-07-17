陳智燊英國回港怒斥機場超混亂 燥到喺機場罷拍力數三大不滿

44歲陳智燊(Jason)早前一個人飛到英國旅行兼拍片，終於在上星期從英國回港。近年一直用心經營個人Youtube頻道的Jason當然不忘拍片直擊英國機場的實況。可是，曾經排名全球第二的倫敦希斯路機場竟然質素大插水，Jason拍片拍到一半更加燥到罷拍，情況十分誇張！