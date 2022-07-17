陳智燊英國回港怒斥機場超混亂 燥到喺機場罷拍力數三大不滿
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44歲陳智燊(Jason)早前一個人飛到英國旅行兼拍片，終於在上星期從英國回港。近年一直用心經營個人Youtube頻道的Jason當然不忘拍片直擊英國機場的實況。可是，曾經排名全球第二的倫敦希斯路機場竟然質素大插水，Jason拍片拍到一半更加燥到罷拍，情況十分誇張！
不滿機場安排 Check-In都要一個鐘
陳智燊(Jason)上個禮拜剛剛從英國飛回香港，在英國倫敦希斯路機場出發的時候，Jason已經大叫「好唔開心」。事因機場非常多人，就算Jason已經辦好網上登機手續，他依然要等超過一個小時才成功辦好登機手續。Jason在片中亦表示雖然櫃檯全開，但因為工作人員處理速度太慢，所以令排隊時間變得更加長。
免稅店店鋪全關 冇嘢可買
經過一個小時的等候之後，Jason終於入到離境區，準備買免稅商品給太太。可是當日的免稅店鋪全關，LV、SAINT LAURENT、BOTTEGA VENETA等名牌店無一倖免，所以Jason都表示心灰意冷。在英國長大，來往倫敦希斯路機場多次的Jason都感慨地形容現時的倫敦機場現在像一個小機場，雖然以前很繁榮，但是現在因為疫情安靜了很多。到最後，Jason更表示機場裡面根本沒東西可以拍，暴躁到直接罷拍！
多哈機場反而更勝一籌
隨後當Jason上飛機之後，航班再次因為登機安排緩慢，所以遲了至少30分鐘才起飛。Jason到達多哈國際機場的時候，雖然已經是凌晨2點，但機場內的店鋪依然開放。相比起香港國際機場及希斯路機場，多哈機場反而更勝一籌！
出發前曾批香港機場似鬼城
在出發之前，Jason都有拍片介紹過疫情下的香港國際機場實況。當時Jason表示香港機場晚上只有4班航班，令機場人流極少，靜到似鬼城，與疫情前繁忙的機場差天共地。Jason直指疫情後的機場唯一好處是因為機場沒有人流，所以洗手間比以前乾淨，十分諷刺。
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陳智燊變咗機場KOL！