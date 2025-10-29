全民造星6｜12號陳曉希（小雞）IG起底！17歲「將官唱歌小王子」身高163cm成弱勢？

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》再度掀起全城熱話，今屆96位參賽者中，不乏才華橫溢的年輕新血，其中年僅17歲、參賽編號為12號的陳曉希（小雞），憑藉其「將官唱歌小王子」的響亮稱號及清秀的鄰家男孩形象，在節目開播初期已成功吸引了廣大觀眾的目光。作為今屆最年輕的參賽者之一，這位中五學生懷揣著對音樂的巨大熱情踏上舞台。本文將為你深度整合《全民造星6》參賽者陳曉希（小雞）的個人背景、音樂夢想、IG帳號及未來潛力，讓你全方位認識這位備受期待的潛力新星。