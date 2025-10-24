28歲東張女神緊急入雪櫃！被爆亂搞男女關係 遭男友爆粗控訴1件事
41歲男友網上爆粗控訴陳曉彤亂搞關係
曾在《福祿壽訓練學院》中扮演Mr. Bean而獲網民大讚演技超凡、現年41歲的黃潤成（Samuel）早前在社交網突然發文大吐苦水，直指女友「陳大小姐」與《東張西望》一位女導演過從甚密，不滿表示：「其實你成Q日三更半夜同個甚麼東張女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！」
TVB高層震怒將陳曉彤送入雪櫃兩星期
據媒體爆料透露，無綫高層得悉事件後極速採取行動，立即將陳曉彤送入「雪櫃」兩星期作為懲罰。陳曉彤自2023年參加港姐後獲無綫青睞收歸旗下，憑藉經常在社交平台派「福利」大晒火辣比堅尼照而迅速走紅。她最經典的一幕是去年採訪《獎門人》時，適逢曾志偉生日，她以低胸露肩打扮現身，更在訪問結束前成功獻吻給曾志偉，成為一時佳話。日前獲得解凍的陳曉彤出席活動時變成驚弓之鳥，不敢接受記者訪問，更從秘密通道迅速逃離現場。
密友爆料四角戀涉及兩名女性
據密友透露，陳曉彤一年前在朋友聚會中與黃潤成邂逅並火速撻着，但她對這段戀情非常避忌，甚少在社交網上載兩人合照。更令人震驚的是，除了《東張西望》女導演外，陳曉彤還與一名叫Jasmine的女性過從甚密，令這段關係變成複雜的四角戀。黃潤成其後再次爆粗補充：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦⋯⋯唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」據悉兩人早前已經斬纜分手。
網民熱議東張女神形象崩壞
事件曝光後網民反應兩極，有人批評陳曉彤行為不當：「做人要有底線啦」、「搞到咁複雜真係睇唔過眼」、「原來東張女神私底下咁複雜」、「TVB真係好多內幕」。有圈中人士透露，陳曉彤入行以來不乏觀音兵團團轉，但今次事件對她的形象造成重大打擊，未來在無綫的發展前景堪憂。
Cindy早前以一件火紅色比堅尼上陣，自信地展示了她的豐滿身材，性感指數爆燈！仲有一張更震撼福利，陳曉彤露出一雙修長白滑美腿與神祕地帶若隱若現，認真性感！
東張女神陳曉彤性感出擊 自動錫錫曾志偉
去年8月《獎門人》錄影，眾多演員齊聚一堂，包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、劉佩玥、方力申、張頴康等，與朱咪咪、袁偉豪、陳煒、張振朗、梁競徽、郭政鴻等人展開對戰。
在採訪中，陳曉彤以一身低胸戰衣亮相，不時露出黑色打底，成為全場焦點。她向曾志偉詢問生日慶祝計劃，對方則笑稱希望不用做訪問，並透露已開始與朋友分批慶祝。陳曉彤亦好識做，大聲詢問誰最想送出Birthday Kiss，結果在場的林秀怡、麥美恩和陳煒齊齊合力，將她推向曾志偉，讓她成功獻上一吻。此舉引起網民熱議，認為陳曉彤這番自編自tag的舉動，為自己在總經理心中留下深刻印象。