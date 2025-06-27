東涌站外驚現「潑液狂徒」 28歲東張女神向受害者講4字畫面瘋傳 網民反應急轉！
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日前（25日）《東張西望》報道東涌站外出現「潑液狂徒」，專門針對女性施襲，向她們潑灑不明液體，被網民形容為「非接觸式性侵」，事件引發廣泛關注。而在節目訪問其中一名受害者時，28歲女主持陳曉彤展現出暖心體貼的態度，獲大批網民激讚，掀起熱議！
陳曉彤大玩cosplay騷琴技 超緊身服裝出鏡網民集體錯fo！
主持陳曉彤向受害者講4字畫面瘋傳
主持陳曉彤在訪問事主期間，神情一直流露出關心與憂慮，語氣溫柔細膩，耐心傾聽對方的心聲。當事主講到激動處忍不住落淚時，陳曉彤隨即輕聲安慰：「唔好喊啦」，並多次欲伸手安撫對方，舉止體貼窩心。
陳曉彤撥頭髮被指「扮靚」 網民拆解：因為不知所措
不少網民大讚陳曉彤心地善良，真誠關心事主，直言從她的眼神已能看出其充滿同理心。不過，亦有網民指出，在事主激動落淚之際，陳曉彤曾一度撥頭髮，質疑她是否在對方面前「扮靚」，認為舉止不合時宜。
然而，有網民從心理學角度分析：「從心理學角度黎睇，見到人喊撥頭髮呢個行為，係因為事情嚟得太突然又不知所措，所以會先撥一撥頭髮整翻靚自己先，因為佢知喊既人唔開心鏡頭前喊會尷尬，所以自己靚啲既話，可以令對方覺得你靚而開心翻，應該係咁。」
陳曉彤有料背景曝光音樂碩士畢業
睇返背景，28歲陳曉彤係2023年落選港姐，擁有加拿大卑詩大學音樂碩士學歷，畢業後曾任職鋼琴老師。儘管在港姐比賽中未能脫穎而出，但她隨後簽約成為TVB藝員，並迅速加入《東張西望》擔任外景主持。
網友批評：嘥咗個學位
事後，網友紛紛留言表示：「公司文化」「有事業心的女人」「其實一早唔洗嘥咁多錢讀碩士嘛，嘥咗個學位俾有需要嘅人讀好過」「邊個話要成功無捷徑㗎？」
圖片來源：TVB、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期