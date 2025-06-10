陳曉彤大玩cosplay騷琴技 超緊身服裝出鏡網民集體錯fo！

最新娛聞
東方新地

廣告

28歲陳曉彤（Cindy）2023年參選港姐後入行，多才多藝嘅佢更擁有加拿大卑詩大學音樂碩士學位，鋼琴技藝尤為出色。日前陳曉彤就在社交平台曬出一段以《美少女戰士》中人氣角色「火野麗」造型彈鋼琴嘅新片，不過唔少網民就直言睇片嘅時候集體錯fo……

陳曉彤大玩cosplay騷琴技

陳曉彤日前在社交平台曬出一段cosplay「火野麗」彈鋼琴嘅片段，擁音樂碩士學位嘅陳曉彤在片中彈得十分投入，音樂造詣極高嘅佢所演奏嘅片段，亦引來唔少人大讚，認真厲害！

陳曉彤 港姐 陳曉彤日前以cosplay造型拍片騷琴技。（圖片來源：ig@cht.cindy）
陳曉彤日前以cosplay造型拍片騷琴技。（圖片來源：[email protected]

陳曉彤澎湃身形勁搶fo

不過大部分網民嘅焦點卻意外偏離了陳曉彤的琴技。影片中，佢以超貼身服裝示人，側身出鏡時逼爆上圍更係一覽無遺，加上一雙修長美腿，畫面相當養眼。不少網友留言直呼「太吸睛」，討論焦點全集中在她的外型上，甚至蓋過了音樂表現。對此，有粉絲笑言：「琴技一流，身材更搶眼，Cindy真是全能！」

陳曉彤 港姐 陳曉彤嘅服裝十分貼身，更將佢澎湃嘅身形完美展現。（圖片來源：ig@cht.cindy）
陳曉彤嘅服裝十分貼身，更將佢澎湃嘅身形完美展現。（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 港姐 唔少網民都忍唔住表示集體錯fo！（圖片來源：ig@cht.cindy）
唔少網民都忍唔住表示集體錯fo！（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 港姐 （圖片來源：ig@cht.cindy）
（圖片來源：[email protected]

27歲東張女神大騷熱辣辣big爆福利 「神祕地帶」若隱若現認真性感

27歲東張女神陳曉彤（Cindy）在社交平台不時分享日常生活和旅行經歷，讓粉絲們能夠窺見她的一舉一動。最近，她去沙灘不忘大派福利，身材超級惹火，睇到網友㷫烚烚！

27歲陳曉彤大騷熱辣辣big爆福利

Cindy早前以一件火紅色比堅尼上陣，自信地展示了她的豐滿身材，性感指數爆燈！仲有一張更震撼福利，陳曉彤露出一雙修長白滑美腿與神祕地帶若隱若現，認真性感！

陳曉彤 港姐 Cindy身穿一件火紅色比堅尼，自信地展示了她的豐滿身材，性感指數爆燈！（圖片來源：IG@cht.cindy）
Cindy身穿一件火紅色比堅尼，自信地展示了她的豐滿身材，性感指數爆燈！（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 港姐 仲大騷美臀（圖片來源：IG@cht.cindy）
仲大騷美臀（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 港姐 自拍同樣有驚喜（圖片來源：IG@cht.cindy）
自拍同樣有驚喜（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 港姐 仲有一張震撼福利，陳曉彤露出一雙修長白滑美腿與神祕地帶若隱若現，認真性感！（圖片來源：IG@cht.cindy）
仲有一張震撼福利，陳曉彤露出一雙修長白滑美腿與神祕地帶若隱若現，認真性感！（圖片來源：[email protected]

東張女神陳曉彤性感出擊 自動錫錫曾志偉

去年8月《獎門人》錄影，眾多演員齊聚一堂，包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、劉佩玥、方力申、張頴康等，與朱咪咪、袁偉豪、陳煒、張振朗、梁競徽、郭政鴻等人展開對戰。

在採訪中，陳曉彤以一身低胸戰衣亮相，不時露出黑色打底，成為全場焦點。她向曾志偉詢問生日慶祝計劃，對方則笑稱希望不用做訪問，並透露已開始與朋友分批慶祝。陳曉彤亦好識做，大聲詢問誰最想送出Birthday Kiss，結果在場的林秀怡、麥美恩和陳煒齊齊合力，將她推向曾志偉，讓她成功獻上一吻。此舉引起網民熱議，認為陳曉彤這番自編自tag的舉動，為自己在總經理心中留下深刻印象。

陳曉彤 港姐 陳曉彤亦好識做，大聲詢問誰最想送出Birthday Kiss，結果在場的林秀怡、麥美恩和陳煒齊齊合力，將她推向曾志偉，讓她成功獻上一吻。此舉引起網民熱議。（圖片來源：TVB）
陳曉彤亦好識做，大聲詢問誰最想送出Birthday Kiss，結果在場的林秀怡、麥美恩和陳煒齊齊合力，將她推向曾志偉，讓她成功獻上一吻。此舉引起網民熱議。（圖片來源：TVB）

陳曉彤有料背景曝光音樂碩士畢業

睇返背景，26歲陳曉彤係去年落選港姐，擁有加拿大卑詩大學音樂碩士學歷，畢業後曾任職鋼琴老師。儘管在港姐比賽中未能脫穎而出，但她隨後簽約成為TVB藝員，並迅速加入《東張西望》擔任外景主持。

網友批評：嘥咗個學位

事後，網友紛紛留言表示：「公司文化」「有事業心的女人」「其實一早唔洗嘥咁多錢讀碩士嘛，嘥咗個學位俾有需要嘅人讀好過」「邊個話要成功無捷徑㗎？」

陳曉彤 港姐 26歲陳曉彤係去年落選港姐，擁有加拿大卑詩大學音樂碩士學歷，畢業後曾任職鋼琴老師。（圖片來源：陳曉彤IG）
26歲陳曉彤係去年落選港姐，擁有加拿大卑詩大學音樂碩士學歷，畢業後曾任職鋼琴老師。（圖片來源：陳曉彤IG）
陳曉彤 港姐 陳曉彤。（圖片來源：TVB）
陳曉彤。（圖片來源：TVB）
陳曉彤 港姐 陳曉彤去年在溫哥華參選過華姐（圖片來源：IG@cht.cindy）
陳曉彤去年在溫哥華參選過華姐（圖片來源：[email protected]
陳曉彤 港姐 於加拿大著名的卑詩大學（University of British Columbia）音樂系碩士畢業（圖片來源：IG@cht.cindy）
於加拿大著名的卑詩大學（University of British Columbia）音樂系碩士畢業（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 