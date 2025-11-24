是非港姐終回應「吸毒收兵」指控 認《東張》被煞停 男方即刻追擊怒轟

陳曉彤潛水多時後終於現身接受訪問，就早前被前男友黃潤成公開炮轟及網民爆料吸毒收兵等醜聞作出回應。她堅決否認所有指控，強調問心無愧，更坦承與黃潤成已經分手不再聯絡。然而黃潤成隨即在社交平台追擊回應，怒斥對方講道德是垃圾三觀，雙方撕破臉皮戰火再起。