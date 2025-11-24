是非港姐終回應「吸毒收兵」指控 認《東張》被煞停 男方即刻追擊怒轟
陳曉彤現身澄清吸毒指控
陳曉彤今日出席活動時終於打破沉默，對於網民爆料指她有吸食大麻習慣的指控，她嚴正澄清表示「其實全部都唔係事實嚟，我問心無愧，自己係冇做過，喺道德上冇做過唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影響身邊嘅朋友。」。她又強調自己會潔身自愛，非常自律，所以不怕這些指控。對於被指喜愛夜蒲攬仔，陳曉彤解釋與朋友去飲酒是正常社交，坦白講是正常行為。
《東張西望》工作被叫停坦承分手
面對記者追問與黃潤成的關係，陳曉彤首次公開承認「我哋冇再聯絡」，並表示過去的事情不想再提及回應，不想越描越黑。她又透露自己在《東張西望》的工作確實被叫停，現時要等公司安排，但強調仍有一些作品等待播出。陳曉彤表示不擔心對話內容曝光，因為現在網絡資訊都可以造假。
黃潤成即時追擊怒轟前女友
陳曉彤的訪問內容曝光後，黃潤成隨即在Instagram限時動態作出強烈回應，對前女友提及道德一事表達極度不滿。他在限動中怒斥「道德？！邊界感/同理心-1k嘅人 仲講乜X嘢道德！讀屎數 腦裝草 垃圾三觀 無藥可救！」，用詞激烈顯示雙方關係已徹底決裂，戰火持續升溫。
網民熱議雙方撕破臉皮
網民對於這場前情侶公開撕破臉皮的戲碼反應熱烈，有人認為「兩個人都有問題，公開鬧交好難睇」，亦有網民表示「男方咁樣追擊真係好難睇」。部分網民則關注陳曉彤的工作前景，留言「TVB應該唔會再用佢」、「形象已經插水，好難翻身」。事件持續發酵，雙方的公開對撕令整件事變得更加複雜。
Cindy早前以一件火紅色比堅尼上陣，自信地展示了她的豐滿身材，性感指數爆燈！仲有一張更震撼福利，陳曉彤露出一雙修長白滑美腿與神祕地帶若隱若現，認真性感！
東張女神陳曉彤性感出擊 自動錫錫曾志偉
去年8月《獎門人》錄影，眾多演員齊聚一堂，包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、劉佩玥、方力申、張頴康等，與朱咪咪、袁偉豪、陳煒、張振朗、梁競徽、郭政鴻等人展開對戰。
在採訪中，陳曉彤以一身低胸戰衣亮相，不時露出黑色打底，成為全場焦點。她向曾志偉詢問生日慶祝計劃，對方則笑稱希望不用做訪問，並透露已開始與朋友分批慶祝。陳曉彤亦好識做，大聲詢問誰最想送出Birthday Kiss，結果在場的林秀怡、麥美恩和陳煒齊齊合力，將她推向曾志偉，讓她成功獻上一吻。此舉引起網民熱議，認為陳曉彤這番自編自tag的舉動，為自己在總經理心中留下深刻印象。