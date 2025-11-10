50歲陳曉東摘太陽眼鏡瞬間真容曝光 容貌變化惹關注 網民：認唔出

50歲歌手陳曉東日前現身深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，全程戴著幾乎遮住上半臉的太陽眼鏡，據悉因臉部皮膚敏感所致。然而當他與粉絲打招呼時，一度將太陽眼鏡抬至額頭位置，瞬間露出真實面容，雙眼與臉頰明顯浮腫的狀態立即引發網民熱烈討論。