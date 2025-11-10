50歲陳曉東摘太陽眼鏡瞬間真容曝光 容貌變化惹關注 網民：認唔出
50歲歌手陳曉東日前現身深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，全程戴著幾乎遮住上半臉的太陽眼鏡，據悉因臉部皮膚敏感所致。然而當他與粉絲打招呼時，一度將太陽眼鏡抬至額頭位置，瞬間露出真實面容，雙眼與臉頰明顯浮腫的狀態立即引發網民熱烈討論。
陳曉東摘眼鏡瞬間真容曝光
活動現場有粉絲大喊「好靚仔」為陳曉東打氣，他精神狀況看似不俗，主動與現場觀眾互動。不過當他短暫將太陽眼鏡推至額頭與粉絲打招呼時，雙眼及臉頰浮腫的真實狀態完全暴露在鏡頭前。雖然陳曉東迅速重新戴好太陽眼鏡，但這短短幾秒的畫面已被拍攝下來並在網上廣泛流傳，其容貌變化成為討論焦點。
網民直言認不出是陳曉東
影片流出後，網民對陳曉東的外貌變化議論紛紛，有人直言「唔講都認唔到係陳曉東」，認為他的面容與昔日形象相差甚遠。更有網民將他與同樣是50後的郭富城作比較，指出「50歲的東東狀態遠不如60歲的郭富城」，質疑他的保養狀況。部分網民對其容貌變化感到震驚，紛紛在社交平台上分享截圖並發表意見。
回顧陳曉東昔日巨星風采
陳曉東在90年代末至2000年代初可謂紅極一時，憑藉《心有獨鍾》、《比我幸福》等經典歌曲風靡華語樂壇，當時的他擁有俊朗外表和清澈歌聲，被譜為新一代偶像歌手。2000年他更憑電影《薰衣草》進軍影壇，與陳慧琳的螢幕情侶檔深受觀眾喜愛。然而近年來他較少在香港娛樂圈露面，主要在內地發展，外貌變化亦成為外界關注焦點。
粉絲力撐陳曉東人美心善
面對網民的質疑聲音，不少忠實粉絲紛紛為陳曉東護航，強調他是因皮膚敏感問題才影響容貌，並非刻意隱瞞什麼。有粉絲指出他在其他場合沒有戴太陽眼鏡時狀態正常，沒有明顯走樣。更有人大讚陳曉東心地善良，早前勇於為墮樓身亡的內地男星于朦朧發聲，留言「東東依然很帥，人美心善」。亦有理性網民認為「是否醫美也好，只是個人的選擇，東東一直努力做好自己，那就夠了」，呼籲大家給予更多理解和支持。
圖片來源：IG@danielchanreal、小紅書、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期