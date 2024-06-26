新聞女王2電影版情報曝光！第1季潛力角色「黑化」回歸惡鬥佘詩曼！
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上海電視節於日前開鑼，而TVB亦於昨日（25日）在上海舉行名為《Hello Hong Kong．你好TVB》的發布會。除咗在會上透露將與優酷、騰訊合作拍攝8部電視劇外，更驚喜宣布去年收視冠軍劇集《新聞女王》將會開拍續集以及電影版，更透露今次將會由呢位港姐冠軍對抗Man姐佘詩曼！
《新聞女王2 》黃宗澤與佘詩曼首次合作
劇集總監製鍾澍佳於會上即席宣布，《新聞女王2》將於12月正式開拍，原班人馬悉數回歸！馬國明將繼續惡鬥「Man姐」，而高海寧亦會延續在第一部中亦正亦邪的角色。在第二季中，黃宗澤將首次與佘詩曼合作，他在劇中將對抗「Man姐」佘詩曼。黃宗澤表示，非常期待與佘詩曼的合作，相信兩人的對手戲會成為一大看點。
《新聞女王2》港姐冠軍惡鬥佘詩曼
對於《新聞女王2》的大綱，雖然鍾澍佳未有透露太多，但係就表示其中一個「特別壞的主播」一角，已落實由強勢回歸對抗Man姐（佘詩曼飾演）的陳曉華（Hera）擔任。對比起第1季懵懵懂懂的形象，第2季即將上演惡鬥佘詩曼的劇情亦令唔少觀眾表示期待！
《新聞女王》電影版情報公開
鍾澍佳更在會上透露《新聞女王》將開拍電影版，不過他稱劇本現時仍在創作當中，預計明年年頭開拍。鍾澍佳亦提到，在創作續集的過程中發現故事有所缺失，因此決定拍攝電影版來填補這一空白，使得整個故事更加完整。
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB USA Official、IG@herachann、TVB、YouTube@TVB娛樂新聞台