廉政行動2022｜陳曉華連續兩劇扮中學生 清純校服Look零違和感

18年港姐冠軍陳曉華入行4年機會不絕，劇接劇的她在最近播出的《廉政行動2022》有份演出，飾演廉署Madam喬裝成學生去補習社上堂，調查「Tip題神話」背後玄機；27歲的陳曉華並非第一次扮演中學生，著起校服被指完全沒有違和感。