廉政行動2022｜陳曉華連續兩劇扮中學生 清純校服Look零違和感
18年港姐冠軍陳曉華入行4年機會不絕，劇接劇的她在最近播出的《廉政行動2022》有份演出，飾演廉署Madam喬裝成學生去補習社上堂，調查「Tip題神話」背後玄機；27歲的陳曉華並非第一次扮演中學生，著起校服被指完全沒有違和感。
陳曉華Madam變學生
《廉政行動2022》日前播出第 4 集，劇情講述考評局收到匿名投訴，懷疑補習天王劉學思（胡諾言飾）賄賂考評局職員獲取試題，遂轉介廉署跟進。唐偉聰（袁偉豪飾）率領一班下屬調查案件，何小穎（陳曉華飾）喬裝成學生到補習社上堂，調查「Tip題神話」背後玄機。
陳曉華173m身高好出眾
這集《廉政行動2022》最大亮點落在陳曉華（Hera）身上，劇中的她穿上校服、紮起頭髮化身純情學生妹，非常吸睛。陳曉華雖然已年屆 27 歲，但勝在樣子可愛、皮光肉滑，完美 Carry學生妹造型。陳曉華對這場戲印象非常深刻，她受訪時說：「今次要做臥底扮中學生潛入補習社查案，雖然年齡同我有啲差距，但真係好耐冇着過中學校服，感覺好新穎！」陳曉華擁有 173cm 身高及仙氣靚樣，與其他同場扮學生的演員相比真係好出眾。
陳曉華可塑性甚高
港姐冠軍出身的陳曉華絕不是花瓶，畢業於香港中文大學護理系，內外兼備，被封為新一代長腿女神，近年劇接劇成為無綫新晉小花，演過不少類型角色，她曾於劇集《迷網》飾演見習督察、《異搜店》飾演善良熱血二手店太子女、《七公主》飾演強姦案受害者、《食腦喪 B》飾演仙氣網路女神等，可見可塑性甚高。
陳曉華近年受無綫力捧。（圖片來源：[email protected]）