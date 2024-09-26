陳曉華傳年底閃嫁朱敏瀚終開腔回應 全程春風滿面甜到漏
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TVB劇《金式森林》煞科，陳曉華日前出席煞科宴，首度開腔回應同朱敏瀚的緋聞，更提到兩人將於12月結婚的傳聞，全程到笑得春風滿面，甜到出面！
陳曉華 提朱敏瀚冧爆甜笑
上月突然傳出32歲朱敏瀚暗撻29歲前港姐冠軍陳曉華（Hera）逾年，更已發展到同居仲見埋家長，計劃於年底拉埋天窗。對此，陳曉華與朱敏瀚一直未有正面回應。直到昨日（25日）《金式森林》煞科宴上，陳曉華終開腔回應與朱敏瀚的緋聞，並全程笑容滿面，顯得十分甜蜜。
指對朱敏瀚「未了解清楚」
面對媒體的追問，陳曉華並未否認與朱敏瀚的戀情，只表示對他「未了解清楚」，並指現階段以工作為先，現在剛拍完劇有時間，可以同身邊的人「了解一下」、「得閒可以傾偈」。不過她強調目前不會考慮閃婚，並透露有婚紗店提出想贊助其婚紗，但她已回覆並冇結婚計劃，並承諾若有好消息會與大家分享。
朱敏瀚疑拍劇暗撻陳曉華
朱敏瀚於2020年與陳曉華拍攝電視劇《迷網》，2人在劇中飾演情侶，而劇外更疑似擦出愛火！朱敏瀚上一段戀情正是因為分隔兩地聚少離多告吹，因此今次與陳曉華撻著後就瞬速同居，2人更被指已經見埋家長，仲計劃於今年底飛去東南亞結婚！
朱敏瀚陳曉華被指靠陳瀅「助攻」
突然傳出好事的朱敏瀚和陳曉華作風十分低調，2人更被指為免被發現而分開準備婚禮中。不過2人成功撻著就唔少得陳瀅的助攻，陳瀅除咗與陳曉華因拍攝《美麗戰場》而成為好姐妹外，同時亦係朱敏瀚在《痞子殿下》的好友，因此佢嘅撮合令這段戀情得以順利發展。
撰文：東方新地圖片來源：IG@herachann、IG@brianchu0523、TVB