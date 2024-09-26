陳曉華

陳曉華傳年底閃嫁朱敏瀚終開腔回應 全程春風滿面甜到漏

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TVB劇《金式森林》煞科，陳曉華日前出席煞科宴，首度開腔回應同朱敏瀚的緋聞，更提到兩人將於12月結婚的傳聞，全程到笑得春風滿面，甜到出面！

陳曉華 提朱敏瀚冧爆甜笑

上月突然傳出32歲朱敏瀚暗撻29歲前港姐冠軍陳曉華（Hera）逾年，更已發展到同居仲見埋家長，計劃於年底拉埋天窗。對此，陳曉華與朱敏瀚一直未有正面回應。直到昨日（25日）《金式森林》煞科宴上，陳曉華終開腔回應與朱敏瀚的緋聞，並全程笑容滿面，顯得十分甜蜜。

陳曉華 陳曉華未有否認同朱敏瀚之間的緋聞，只否認年底結婚。（圖片來源：IG@herachann）
陳曉華未有否認同朱敏瀚之間的緋聞，只否認年底結婚。（圖片來源：IG@herachann）
陳曉華 朱敏瀚於2022年7月與余思霆分手後，只同王灝兒（JW）合作《痞子殿下》後傳出過緋聞。（圖片來源：IG@brianchu0523）
朱敏瀚於2022年7月與余思霆分手後，只同王灝兒（JW）合作《痞子殿下》後傳出過緋聞。（圖片來源：IG@brianchu0523）

指對朱敏瀚「未了解清楚」

面對媒體的追問，陳曉華並未否認與朱敏瀚的戀情，只表示對他「未了解清楚」，並指現階段以工作為先，現在剛拍完劇有時間，可以同身邊的人「了解一下」、「得閒可以傾偈」。不過她強調目前不會考慮閃婚，並透露有婚紗店提出想贊助其婚紗，但她已回覆並冇結婚計劃，並承諾若有好消息會與大家分享。

陳曉華 有婚紗店提出想贊助陳曉華的婚紗。（圖片來源：TVB）
有婚紗店提出想贊助陳曉華的婚紗。（圖片來源：TVB）
陳曉華 朱敏瀚與陳曉華被指是因拍攝《迷網》撻著。（圖片來源：TVB）
朱敏瀚與陳曉華被指是因拍攝《迷網》撻著。（圖片來源：TVB）

朱敏瀚疑拍劇暗撻陳曉華

朱敏瀚於2020年與陳曉華拍攝電視劇《迷網》，2人在劇中飾演情侶，而劇外更疑似擦出愛火！朱敏瀚上一段戀情正是因為分隔兩地聚少離多告吹，因此今次與陳曉華撻著後就瞬速同居，2人更被指已經見埋家長，仲計劃於今年底飛去東南亞結婚！

陳曉華 朱敏瀚與陳曉華於2020年合作劇集《迷網》，2人在劇中更飾演情侶。（圖片來源：TVB）
朱敏瀚與陳曉華於2020年合作劇集《迷網》，2人在劇中更飾演情侶。（圖片來源：TVB）
陳曉華 陳曉華首次拍劇就孖住朱敏瀚做情侶。（圖片來源：TVB）
陳曉華首次拍劇就孖住朱敏瀚做情侶。（圖片來源：TVB）

朱敏瀚陳曉華被指靠陳瀅「助攻」

突然傳出好事的朱敏瀚和陳曉華作風十分低調，2人更被指為免被發現而分開準備婚禮中。不過2人成功撻著就唔少得陳瀅的助攻，陳瀅除咗與陳曉華因拍攝《美麗戰場》而成為好姐妹外，同時亦係朱敏瀚在《痞子殿下》的好友，因此佢嘅撮合令這段戀情得以順利發展。

陳曉華 陳曉華2022年與陳瀅一同拍攝《美麗戰場》，更因此成為好姐妹。（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華2022年與陳瀅一同拍攝《美麗戰場》，更因此成為好姐妹。（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華 朱敏瀚與陳瀅與2022年合作《痞子殿下》。（圖片來源：ig@brianchu0523）
朱敏瀚與陳瀅與2022年合作《痞子殿下》。（圖片來源：ig@brianchu0523）

撰文：東方新地圖片來源：IG@herachann、IG@brianchu0523、TVB

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