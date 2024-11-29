異空感應｜陳曉華被爆學生相力證由細靚到大 親自21字回應但不滿1個標籤？
陳曉華清純學生相曝光
現年29歲的港姐冠軍陳曉華入行已有6年，近日一張Hera小學時期的學生照在網上曝光，引起網民關注，連Hera本尊都親自落場回應：「哇！我終於留意到，我以前的雙眼皮比起現在更深呢～」仲因樓主為她貼上了「魔音」標籤，而搞笑地表示不滿。
相中的Hera眼大大、面尖尖，雙眼皮明顯，清純又可愛，網民都紛紛大讚她：「同而家個樣差唔多」、「從小靚到大」、「天生麗質」、「等比例長大」、「證明純天然無加工」、「純天然美女」等，又指出Hera原來小時候就讀於傳統名校油蔴地天主教小學。
陳曉華的佛系護膚秘訣
由細靚到大的Hera曾分享自己的護膚心得，就是佛系護膚，她表示會盡量少用護膚品，或只選用天然補水的產品。此外，由於工作需要長時間化妝，她會經常使用保濕噴霧來維持皮膚的水分。而講到可能會有的皮膚問題，因為喜歡大笑，所以她最擔心會有法令紋。
陳曉華高炒騷事業線派福利 劇中竟然造型幾乎全素顏上陣！
Hera日前在社交平台上載多張新相，相中佢以黑絲配低胸透視裝出鏡，大派福利兼約定觀眾今晚繼續收睇《異空感應》。陳曉華大方騷事業線同長腿嘅靚相隨即引來唔少網民留言like爆：「性感得來好好看」、「你依家真係靚咗好多」、「長腿黑絲，美得犯規」、「踎低嗰張犯曬規喎」、「今次嘅福利簡直係冬日送溫暖！」
陳曉華拍劇幾乎全素顏上陣
陳曉華在《異空感應》一人分飾兩個時空的自己，為了方便觀眾區分，Hera跟劇組單是研究短髮造型也花了不少時間：「一嚟想有好大分別，二嚟係要諗短頭髮造型點樣可以型得嚟又爽朗，爽得嚟又可愛，呢度都揀咗好耐，因為短頭髮可以紮起啦、可以直短髮、可以再短啲，最後決定用呢個頭髮，係因為覺得佢真係好啱邢可嵐呢個角色嘅，我覺得最後個頭髮都幫咗我好多，令我都覺得自己係很可愛的一個女孩。」
Hera續指自己較喜愛長直髮造型，皆因夠晒「方便」：「嗰個造型我基本上冇乜化妝，每次化個底就得，化妝時間只需要五分鐘左右就搞掂，畫番個傷妝再笠個假髮就拍得架喇。」