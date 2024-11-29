異空感應｜陳曉華被爆學生相力證由細靚到大 親自21字回應但不滿1個標籤？

由陳曉華（Hera）主演的《異空感應》近日正在TVB翡翠台播出，讓她感慨表示在這部兩年前拍攝的劇集中「搵到好珍貴嘅青澀感」！另一邊廂有網民就搵出陳曉華學生時代的照片，相信令Hera更加有感觸，忍不住親自上場回應！

