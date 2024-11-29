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異空感應｜陳曉華被爆學生相力證由細靚到大 親自21字回應但不滿1個標籤？

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由陳曉華（Hera）主演的《異空感應》近日正在TVB翡翠台播出，讓她感慨表示在這部兩年前拍攝的劇集中「搵到好珍貴嘅青澀感」！另一邊廂有網民就搵出陳曉華學生時代的照片，相信令Hera更加有感觸，忍不住親自上場回應！

陳曉華清純學生相曝光

現年29歲的港姐冠軍陳曉華入行已有6年，近日一張Hera小學時期的學生照在網上曝光，引起網民關注，連Hera本尊都親自落場回應：「哇！我終於留意到，我以前的雙眼皮比起現在更深呢～」仲因樓主為她貼上了「魔音」標籤，而搞笑地表示不滿。

相中的Hera眼大大、面尖尖，雙眼皮明顯，清純又可愛，網民都紛紛大讚她：「同而家個樣差唔多」、「從小靚到大」、「天生麗質」、「等比例長大」、「證明純天然無加工」、「純天然美女」等，又指出Hera原來小時候就讀於傳統名校油蔴地天主教小學。

陳曉華 陳曉華小學時的學生相曝光。（圖片來源：小紅書）
陳曉華小學時的學生相曝光。（圖片來源：小紅書）

陳曉華的佛系護膚秘訣

由細靚到大的Hera曾分享自己的護膚心得，就是佛系護膚，她表示會盡量少用護膚品，或只選用天然補水的產品。此外，由於工作需要長時間化妝，她會經常使用保濕噴霧來維持皮膚的水分。而講到可能會有的皮膚問題，因為喜歡大笑，所以她最擔心會有法令紋。

陳曉華 陳曉華近日著古裝上陣為一款手遊拍廣告，獲讚仙氣滿瀉。（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華近日著古裝上陣為一款手遊拍廣告，獲讚仙氣滿瀉。（圖片來源：ig@herachann）

陳曉華高炒騷事業線派福利 劇中竟然造型幾乎全素顏上陣！

Hera日前在社交平台上載多張新相，相中佢以黑絲配低胸透視裝出鏡，大派福利兼約定觀眾今晚繼續收睇《異空感應》。陳曉華大方騷事業線同長腿嘅靚相隨即引來唔少網民留言like爆：「性感得來好好看」、「你依家真係靚咗好多」、「長腿黑絲，美得犯規」、「踎低嗰張犯曬規喎」、「今次嘅福利簡直係冬日送溫暖！」

陳曉華 陳曉華日前在社交平台上載多張新相，更以踎低姿勢出鏡大騷事業線。（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華日前在社交平台上載多張新相，更以踎低姿勢出鏡大騷事業線。（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華 陳曉華亦配以黑絲上陣，一對大長腿獲唔少網民激讚！（圖片來源：ig@herachann）
陳曉華亦配以黑絲上陣，一對大長腿獲唔少網民激讚！（圖片來源：ig@herachann）

陳曉華拍劇幾乎全素顏上陣

陳曉華在《異空感應》一人分飾兩個時空的自己，為了方便觀眾區分，Hera跟劇組單是研究短髮造型也花了不少時間：「一嚟想有好大分別，二嚟係要諗短頭髮造型點樣可以型得嚟又爽朗，爽得嚟又可愛，呢度都揀咗好耐，因為短頭髮可以紮起啦、可以直短髮、可以再短啲，最後決定用呢個頭髮，係因為覺得佢真係好啱邢可嵐呢個角色嘅，我覺得最後個頭髮都幫咗我好多，令我都覺得自己係很可愛的一個女孩。」

陳曉華 陳曉華在《異空感應》一人分飾兩個時空的自己，並以長髮及短髮造型區分兩個角色。（圖片來源：TVB）
陳曉華在《異空感應》一人分飾兩個時空的自己，並以長髮及短髮造型區分兩個角色。（圖片來源：TVB）
陳曉華 陳曉華表示劇中嘅短髮造型令佢覺得自己係個好可愛嘅女仔。（圖片來源：TVB）
陳曉華表示劇中嘅短髮造型令佢覺得自己係個好可愛嘅女仔。（圖片來源：TVB）

Hera續指自己較喜愛長直髮造型，皆因夠晒「方便」：「嗰個造型我基本上冇乜化妝，每次化個底就得，化妝時間只需要五分鐘左右就搞掂，畫番個傷妝再笠個假髮就拍得架喇。」

陳曉華 陳曉華仲透露劇中長直髮造型幾乎係以全素顏出鏡，只化底妝上陣。（圖片來源：TVB）
陳曉華仲透露劇中長直髮造型幾乎係以全素顏出鏡，只化底妝上陣。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書、IG@herachann、TVB

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