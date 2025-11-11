《金式森林》陳曉華終極黑化化身復仇女王 獲楊茜堯稱讚感動落淚
陳曉華終極黑化化身復仇女王
《金式森林》官方最新劇照震撼曝光，陳曉華飾演的林澄將會終極黑化，換上一身全紅色戰鬥格打扮，眼神充滿仇恨，與學勤瘋狂對質。更令人心驚膽顫的是，善荃竟然企圖殺死林澄，種種畫面預示著林澄不僅終極黑化，更似乎與方家各人正式決裂。陳曉華坦言最初想過要怎樣演繹這個變化階段，惟最終做出來變了另一個版本，「初時我有諗過當我黑化時要好強勢返嚟，但當我經過喺方家被佢哋趕走嘅經歷，我覺得返嚟唔應該係強勢，所以我揀咗破碎嘅感覺演繹。」
郭晋安剖白腦癌病情陳曉華不敢直視
劇中陳曉華與相差31歲的郭晉安演一對忘年戀，令觀眾眼前一亮。當林澄得知仰天時日無多，自欺欺人地與他享受最後的歡樂時光，更買下壞掉的音樂盒寄予奇蹟。當仰天突然失去意識，林澄一度以為他已離世，瞬間哭得肝腸寸斷，發現只是虛驚一場後，又努力強顏歡笑，不想讓對方擔心，最後仍忍不住痛哭，場面極為感人。陳曉華事後在社交平台分享感受，親揭拍攝時不敢直視郭晉安，「我沒辦法像劇本那樣抬起頭，因為我不想他看到我哭成淚人的樣子，一直不敢看他，想等待冷靜好的時候再把對白說完。」
陳曉華7年蛻變從小白兔到演技派
由昔日的「小白兔」，在花花世界的娛樂圈一步步蛻變，即使曾被彈演技差、木無表情兼口齒不清，經歷7年娛樂圈洗禮的陳曉華，終於「破繭而出」，演技有所進步，更以「作品說話」擺脫「花瓶」之名。她形容角色有「行屍走肉嘅感覺，內心好痛，受傷依然要完成佢老公嘅遺願，當我演繹佢嘅時候有一種呢個世界剩番黑白色嘅感覺。」至於太太楊茜堯的評價，羅子溢表示楊茜堯覺得陳曉華最後幾集表現不錯。陳曉華得悉獲楊茜堯讚賞後感動得眼泛淚光，「聽到這番說話非常開心，也想落淚。能獲得師姐稱讚很難得，很有鼓勵作用。」
網民激讚演技進步掀競猜熱潮
劇情伏線滿滿，網民亦化身偵探，掀起「金式Big Boss」競猜熱！綜合網民分析，劇中至少有六大奸角嫌疑人，包括秋伯娘、方芷君、鄺偉樑、衰舅父、應大狀及葉醫師。當中，方芷君因在方家大合照中流露出唯一充滿仇恨的眼神，成為頭號嫌疑人。網民紛紛留言激讚陳曉華的演技進步，「今次我係睇到你有演技有內心戲 而不做作夠自然」、「好大進步, 開始懂理解角色, 把現實感覺放在劇中, 演出自然,和郭晉安完全冇違和感」、「有大將之風了」。亦有網民表示，「下個禮拜應該好精彩，今集啲伏線咁勁」、「《金式》應該係 TVB 近年佳作，希望唔好爛尾」。