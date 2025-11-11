《金式森林》陳曉華終極黑化化身復仇女王 獲楊茜堯稱讚感動落淚

台慶劇《金式森林》踏入結局周，陳曉華飾演的林澄即將終極黑化，一身全紅戰鬥格打扮化身「復仇女王」，與前期溫柔形象判若兩人。經歷7年娛樂圈洗禮的陳曉華，從昔日被批評演技差、木無表情的「小白兔」，如今終於「破繭而出」，更獲得楊茜堯稱讚後感動得眼泛淚光。