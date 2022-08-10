27歲陳曉華坐足十個月冇劇拍暴脹10公斤 極修身兩個月激減13磅
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陳曉華（Hera）2018年奪得港姐冠軍，入行4年劇接劇忙過不停，但原來陳曉華拍完《異搜店》就坐足十個月冇劇拍，呢段期間暴飲暴食脹咗10公斤。
陳曉華10個月冇劇拍 曾暴脹10公斤
陳曉華出道4年，首次亮相劇集《迷網》就做第二女主角，拍第四套劇《異搜店》更擔正做埋女主角。睇落陳曉華拍劇方面發展得一帆風順，但首嘗劇集女一滋味後，竟然要坐足十個月冇劇拍。陳曉華接受傳媒訪問時直言呢段時間係入行以來最唔開心，因為《異搜店》未播出街，成個人無所事事，覺得心情差自然食多咗零食，加上哥哥成日親自買愛心宵夜，體重就一口氣激增10公斤。
陳曉華極端修身齋望唔食 2個月速減6公斤
陳曉華為咗以最佳狀態示人，隨即實行修身大計，每日做四、五次運動，做到面青口唇白，美食當前都只敢齋望唔食，用鼻聞一聞，將啲肉撕兩下就交俾哥哥食，咪埋對眼幻想下就檔自己食咗，真係聽落都覺得可憐。好彩陳曉華表示極端修身法只係維持咗兩個半月，減走6公斤同8%體脂後就回復正常生活，而家會戒口同埋用斷食方法keep身形。
陳曉華可塑性甚高
港姐冠軍出身的陳曉華絕不是花瓶，畢業於香港中文大學護理系，內外兼備，被封為新一代長腿女神，近年劇接劇成為無綫新晉小花，演過不少類型角色，她曾於劇集《迷網》飾演見習督察、《異搜店》飾演善良熱血二手店太子女、《七公主》飾演強姦案受害者、《食腦喪 B》飾演仙氣網路女神等，可見可塑性甚高。