陳曉華

27歲陳曉華坐足十個月冇劇拍暴脹10公斤 極修身兩個月激減13磅

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陳曉華（Hera）2018年奪得港姐冠軍，入行4年劇接劇忙過不停，但原來陳曉華拍完《異搜店》就坐足十個月冇劇拍，呢段期間暴飲暴食脹咗10公斤。

陳曉華 陳曉華拍完《異搜店》就坐足十個月冇劇拍，呢段期間暴飲暴食暴脹10公斤。
陳曉華拍完《異搜店》坐足十個月冇劇拍，呢段期間暴飲暴食暴脹10公斤。（圖片來源：[email protected]

陳曉華10個月冇劇拍 曾暴脹10公斤

陳曉華出道4年，首次亮相劇集《迷網》就做第二女主角，拍第四套劇《異搜店》更擔正做埋女主角。睇落陳曉華拍劇方面發展得一帆風順，但首嘗劇集女一滋味後，竟然要坐足十個月冇劇拍。陳曉華接受傳媒訪問時直言呢段時間係入行以來最唔開心，因為《異搜店》未播出街，成個人無所事事，覺得心情差自然食多咗零食，加上哥哥成日親自買愛心宵夜，體重就一口氣激增10公斤。

陳曉華 陳曉華拍完《異搜店》就坐足十個月冇劇拍。
陳曉華拍完《異搜店》就坐足十個月冇劇拍。（圖片來源：《異搜店》劇照）
陳曉華 陳曉華減肥前後對比圖左為暴脹10公斤時期，加為減肥後）
陳曉華修身前後對比圖（左為暴脹10公斤時期，右為修身後）（圖片來源：[email protected]

陳曉華極端修身齋望唔食 2個月速減6公斤

陳曉華為咗以最佳狀態示人，隨即實行修身大計，每日做四、五次運動，做到面青口唇白，美食當前都只敢齋望唔食，用鼻聞一聞，將啲肉撕兩下就交俾哥哥食，咪埋對眼幻想下就檔自己食咗，真係聽落都覺得可憐。好彩陳曉華表示極端修身法只係維持咗兩個半月，減走6公斤同8%體脂後就回復正常生活，而家會戒口同埋用斷食方法keep身形。

陳曉華 陳曉華為咗以最佳狀態示人，隨即進行修身大計，每日做四、五次運動，做到面青口唇白
陳曉華為以最佳狀態示人，隨即進行修身大計，每日做四、五次運動，做到面青口唇白。（圖片來源：[email protected]
陳曉華 陳曉華而家會用斷食減肥方法keep身形。
陳曉華而家會用斷食修身方法keep身形。（圖片來源：[email protected]
陳曉華 等了又等，陳曉華知道有得拍《廉政行動2022》，自然更珍惜演出機會。
陳曉華之後知道有得拍《廉政行動2022》，當然更珍惜演出機會。（圖片來源：[email protected]

陳曉華可塑性甚高

港姐冠軍出身的陳曉華絕不是花瓶，畢業於香港中文大學護理系，內外兼備，被封為新一代長腿女神，近年劇接劇成為無綫新晉小花，演過不少類型角色，她曾於劇集《迷網》飾演見習督察、《異搜店》飾演善良熱血二手店太子女、《七公主》飾演強姦案受害者、《食腦喪 B》飾演仙氣網路女神等，可見可塑性甚高。

陳曉華直言第一次拍劇時非常緊張，搞到不停 NG。
陳曉華以大熱姿態成為2018年港姐冠軍。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳曉華 陳曉華早前在《食腦喪 B》都是飾演中學生。
陳曉華在《食腦喪 B》飾演中學生。（圖片來源：[email protected]
食腦喪B 陳曉華雖然演出經驗少，不過都有大膽演出。
陳曉華在《食腦喪 B》除了有學生妹造型， 亦有大膽被迷暈的戲分，大騷長腿！（圖片來源：《食腦喪 B》劇照）
食腦喪B 陳曉華以大熱姿態成為2018年港姐冠軍。
陳曉華以大熱姿態成為2018年港姐冠軍。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳曉華 陳曉華近年受無綫力捧。
陳曉華曾經脹咗都唔覺眼！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《異搜店》劇照、《食腦喪 B》劇照、新傳媒圖片庫

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