陳曉華 vs 馮盈盈 變身古裝美人引熱議 過千網民熱選呢位一面倒勝出

馮盈盈和陳曉華分別是2016年和2018年的香港小姐冠軍，又同樣入圍了《萬千星輝頒獎典禮2024》視后大獎，近日兩人都為一款手機遊戲著上古裝，cosplay遊戲中的角色來拍攝宣傳片，引起網民熱議，更有網民以「古裝cosplay大對決！陳曉華 vs 馮盈盈」為題讓大家投票，結果有人一面倒勝出！

