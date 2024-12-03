陳曉華 vs 馮盈盈 變身古裝美人引熱議 過千網民熱選呢位一面倒勝出
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馮盈盈和陳曉華分別是2016年和2018年的香港小姐冠軍，又同樣入圍了《萬千星輝頒獎典禮2024》視后大獎，近日兩人都為一款手機遊戲著上古裝，cosplay遊戲中的角色來拍攝宣傳片，引起網民熱議，更有網民以「古裝cosplay大對決！陳曉華 vs 馮盈盈」為題讓大家投票，結果有人一面倒勝出！
陳曉華 vs 馮盈盈 變身古裝美人引熱議
今次馮盈盈和陳曉華特別扮演了遊戲中的名妓李師師和女俠葉雪青，展現出不同風格的古典美。從未拍過古裝劇的兩人，罕有地以古裝造型示人，令網民都大感驚喜，紛紛表示：「女神一下子變成仙女」、「兩大女神」、「幾適合古裝」、「靚到天仙咁」、「呢個造型冇得輸」「嘩，著古裝仲靚過AI整出來嗰啲，真係好有feel」等。
古裝cosplay大對決 陳曉華一面倒勝出
有網民更以「古裝cosplay大對決！陳曉華 vs 馮盈盈」為題，在討論區開po讓大家投票，結果陳曉華一面倒勝出，獲得過千網民畀Like，有不少網民認為陳曉華的古裝造型更加貼近「名門正派的溫柔大師姐」，又大讚陳曉華古裝造型勝過時裝。
馮盈盈被指不適合古裝造型
而馮盈盈則被形容為「性格調皮的怡紅院頭牌」，認為她好符合名妓的氣質，但有網民就認為她不適合古裝：「呢種造型唔太啱FYY」、「FYY額高，髮型出咗事」、「馮盈盈古裝啲mk味都甩唔到」，也有網民質疑兩人是靠AI改圖變靚：「陳曉華P到成個Jisoo咁」、「P到AI圖咁」、「乜膠到AI圖咁」、「根本就係AI」等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@herachann、IG@crystalfyy