70歲陳曼娜赴美探孫享清福 大晒醫生兒子別墅極盡豪華

拍劇經常演豪門奶奶角色的陳曼娜（Manna姐），現實生活中都係超級富婆，有兒有女仲有2個可愛孫女。70歲的陳曼娜已半退休，上月飛到美國紐約探望兒子一家，更在社交網大晒兒子的豪華別墅，有錢又有福氣的陳曼娜，令人羨慕又妒忌。