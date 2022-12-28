51歲陳松伶新片被指面目全非 竟撞樣一位《東張》女主持

現年51歲的陳松伶早年已開始長居內地，近年只回港拍過兩部TVB劇，但她不時也有拍片放上社交網，分享自己的日常生活，不過近日她的一條新片卻引來網民熱議，指她的樣貌和以前相比變得面目全非，高呼「還我松松姐姐」，更有網民指她撞樣一位《東張西望》女主持！