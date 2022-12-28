陳松伶

51歲陳松伶新片被指面目全非 竟撞樣一位《東張》女主持

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現年51歲的陳松伶早年已開始長居內地，近年只回港拍過兩部TVB劇，但她不時也有拍片放上社交網，分享自己的日常生活，不過近日她的一條新片卻引來網民熱議，指她的樣貌和以前相比變得面目全非，高呼「還我松松姐姐」，更有網民指她撞樣一位《東張西望》女主持！

陳松伶 拍片教舒緩染疫症狀方法

陳松伶近日拍片分享了幾個用來舒緩染疫後不適的方法，包括飲檸檬水、食蒸燈、搽軟膏緩解鼻痛，以及用乳霜紙擤鼻涕等，不過網民都紛紛錯重點，指出她在片中的樣貌和以前判若兩人！

陳松伶 陳松伶近日拍片教大家舒緩染疫後不適的方法。
陳松伶近日拍片教大家舒緩染疫後不適的方法。（圖片來源：小紅書@陳松伶）
陳松伶 包括食熱橙、飲檸檬水等簡單的方法。
包括食熱橙、飲檸檬水等簡單的方法。（圖片來源：小紅書@陳松伶）
陳松伶 不過網民都紛紛錯重點，話認唔出松松姐姐！
不過網民都紛紛錯重點，話認唔出松松姐姐！（圖片來源：小紅書@陳松伶）

網民驚訝指判若兩人：根本沒認出來

有不少網民在陳松伶的新片下留言紛紛指她「面目全非」、「完完全全變了」、「沒認出來，感覺一點不像」、「我小時候就看她的劇，現在30多了偶爾也會重溫。但我看這個視頻根本沒認出來她！」、「我也覺得判若兩人，她眼睛變大了，有點不自然」等等。

陳松伶 1989年陳松伶與黎明合演TVB劇集《天涯歌女》一炮而紅。
1989年陳松伶與黎明合演TVB劇集《天涯歌女》一炮而紅。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳松伶 左二係2019年回香港拍劇時的陳松伶。
左二係2019年回香港拍劇時的陳松伶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

被指撞樣《東張》主持容羨媛

有網民驚訝指陳松伶的「新樣」同《東張西望》女主持容羨媛十分相似，更有網民提議她去改名參加《中年好聲音》，包保無人認得她，可以用新身份重新入行。

陳松伶 這個是陳松伶。
這個是陳松伶。（圖片來源：小紅書@陳松伶）
陳松伶 這個是《東張西望》主持容羨媛。
這個是《東張西望》主持容羨媛。（圖片來源：[email protected]

有網民力撐：誰能永保青春

有網民就力撐陳松伶，指她只是用錯太重的美顏濾鏡，才會出現誇張的「變臉」效果，也有網民指她已年屆51歲，會變老很正常：「說變樣的可能看松松的作品不多，印象還停留在30年前。誰能永遠保持青春的模樣呢？」

陳松伶 網民力撐陳松伶只是用濾鏡用得太重手。
網民力撐陳松伶只是用濾鏡用得太重手。（圖片來源：小紅書@陳松伶）
陳松伶 亦有網民指她51歲變樣好正常。
亦有網民指她51歲變樣好正常。（圖片來源：小紅書@陳松伶）
陳松伶 陳松伶在微博不時都有分享自拍照，曾經曬出在爆汗做運動後的素顏照。
陳松伶在微博不時都有分享自拍照，早前曾曬出過在爆汗做運動後的素顏照。（圖片來源：微博@陳松伶_AdiaChan）

陳松伶入行36年成幸福人妻

入行已有36年的陳松伶，早在2000年開始北上發展，2006年與比她細9歲的內地演員張鐸合作後撻著，到2011年結婚，直到2016年，陳松伶才再度回巢TVB，先後主演劇集《全職沒女》和《福爾摩師奶》。

陳松伶 曾經患上卵巢瘤做過婦科手術，令陳松伶難以成孕，但仍獲老公不離不棄，一直恩愛至今。
曾經患上卵巢瘤做過婦科手術，令陳松伶難以成孕，但仍獲老公不離不棄，一直恩愛至今。（圖片來源：微博@陳松伶_AdiaChan）
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陳松伶在2017年劇集《全職沒女》中飾演「天生愛情狂」羅麗晶，演技大受好評。（圖片來源：TVB《全職沒女》劇照）
陳松伶 《福爾摩師奶》中，陳松伶飾演一位精明女神探。
2019年《福爾摩師奶》中，陳松伶飾演一位精明女神探。（圖片來源：TVB《福爾摩師奶》劇照）

回顧51歲陳松伶初出道靚樣

｜87年 出首張唱片

86年15歲嘅陳松伶參加無綫模仿葉蒨文歌唱大 賽獲得冠軍而入行，並獲唱片公司賞識，翌年初推出同名首張個人唱片，全白服裝影封面相形象清純。

陳松伶 父母是印尼華僑，3歲由廣州來港定居的陳松伶，15歲參加TVB舉辦的「葉蒨文歌唱大賽」奪冠入行。
父母是印尼華僑，3歲由廣州來港定居的陳松伶，15歲參加TVB舉辦的「葉蒨文歌唱大賽」奪冠入行。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜87年 小鳳波點衫

陳松伶87年首次出唱片同拍電影開始為人認識，佢嘅靚相不時出現喺各大娛樂同音樂雜誌，呢張靚相松松著咗徐小鳳經典白色圓點波波冇袖衫，畀人清爽嘅感覺。

陳松伶 徐小鳳造型的陳松伶。
徐小鳳造型的陳松伶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜87年 拍首部電影

出首張唱片外，陳松伶同年仲畀高志森睇中邀拍校園青春電影《 鬼馬校園 》，片中暗戀追求同學李麗珍嘅陳山河，而電影原聲大碟，松松 包辦主題曲同三首插曲，但佢拍完呢部戲後就專注番學業。

陳松伶 87年陳松伶曾與李麗珍合拍電影《鬼馬校園》。
87年陳松伶曾與李麗珍合拍電影《鬼馬校園》。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜89年 首拍劇爆紅

89年無綫金牌監製蕭笙搵嚟陳松伶喺劇集《天涯歌女》，演繹「金嗓子」周璇跌宕一生，而天王黎明就演佢嘅首任老公。首次拍劇就擔正嘅松松，主唱嘅歌曲大受歡迎令原聲唱片大賣特賣，令佢一劇爆紅。

陳松伶 陳松伶89年同黎明合拍《天涯歌女》，將金嗓子周璇坎坷一生演繹得淋漓盡致。
陳松伶89年同黎明合拍《天涯歌女》，將金嗓子周璇坎坷一生演繹得淋漓盡致。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜91年 男仔頭look

陳松伶自出道以嚟都係短頭髮，91年20歲嘅松松剪得更短，索性以男仔頭示人，令人耳目一新。

陳松伶 頭髮最短的時期。
頭髮最短的時期。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜92年 靚靚大頭相

陳松伶92年登上某電視偶像圖輯雜誌嘅封面，呢張大頭相捕捉到松松姐姐最靚一面，美貌盡展現。

陳松伶
（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜92年 新版鐘無艷

92年無綫開拍，陳松伶演因鴛鴦醜面遭男友拋棄而傷心墮樓，雖然毀容但手術後竟變成絕色美女，仲畀曾航生（左 ）發掘訓練成廣告明星，最後同工友鄭伊健共墮愛河。

陳松伶 曾航生與陳松伶。
曾航生與陳松伶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳松伶 時裝版鍾無艷。
時裝版鍾無艷。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜93年 輕輕撫粉臉

93年陳松伶替某偶像雜誌創刊號影咗張靚靚相，呢輯相以爆光為主調，光得嚟唔淡色，松松梳咗個冬菇頭輕撫粉臉 ，動人又美艷 。

陳松伶 冬菇頭Look。
冬菇頭Look。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜94年 少女回眸

呢張94年影嘅相，陳松伶回眸一笑，少女味濃。

陳松伶
（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜94年 翩翩起舞

陳松伶並唔係跳舞型歌手，但94年就替某偶像刊物影咗輯翩翩起舞嘅相，映襯橙紅色紗裙同頭巾，充滿無限夏日動感氣息。

陳松伶
（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜95年 長期男友

鄭伊健同陳松伶共合作六次 ——《蜀山奇俠之仙侶 奇緣》、《月兒彎彎照九州》、《92鍾無艷》、《婚姻物語》、《笑看風雲》、《新包青天之劫聖旨》，係經典最佳螢幕情侶之一，但95年之後兩人再冇合作。

陳松伶 陳松伶與鄭伊健當年曾是觀眾眼中的金童玉女。
陳松伶與鄭伊健當年曾是觀眾眼中的金童玉女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳松伶 95年再冇合作嘅兩人重聚即合照留念。
95年再冇合作嘅兩人重聚即合照留念。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜96年拍盡紅星

陳松伶在無綫拍過唔少受歡迎劇集，更拍盡人氣小生，96年拍《天地男兒》就拍著古天樂同張智霖演出。

陳松伶 96年《天地男兒》陳松伶曾與古天樂、張智霖合作演出。
96年《天地男兒》陳松伶曾與古天樂、張智霖合作演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）

｜97年 唱《雪狼湖》

歌視雙線發展的松松，除咗被喻為是兒歌皇后，97年更曾替代林憶蓮演出張學友《雪狼湖》新加坡站，06年更為音樂劇做了超過50場內地巡迴！

陳松伶
（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@陳松伶、新傳媒照片庫、[email protected]、微博@陳松伶_AdiaChan、TVB《全職沒女》劇照、TVB《福爾摩師奶》劇照

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