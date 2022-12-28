51歲陳松伶新片被指面目全非 竟撞樣一位《東張》女主持
陳松伶 拍片教舒緩染疫症狀方法
陳松伶近日拍片分享了幾個用來舒緩染疫後不適的方法，包括飲檸檬水、食蒸燈、搽軟膏緩解鼻痛，以及用乳霜紙擤鼻涕等，不過網民都紛紛錯重點，指出她在片中的樣貌和以前判若兩人！
網民驚訝指判若兩人：根本沒認出來
有不少網民在陳松伶的新片下留言紛紛指她「面目全非」、「完完全全變了」、「沒認出來，感覺一點不像」、「我小時候就看她的劇，現在30多了偶爾也會重溫。但我看這個視頻根本沒認出來她！」、「我也覺得判若兩人，她眼睛變大了，有點不自然」等等。
被指撞樣《東張》主持容羨媛
有網民驚訝指陳松伶的「新樣」同《東張西望》女主持容羨媛十分相似，更有網民提議她去改名參加《中年好聲音》，包保無人認得她，可以用新身份重新入行。
有網民力撐：誰能永保青春
有網民就力撐陳松伶，指她只是用錯太重的美顏濾鏡，才會出現誇張的「變臉」效果，也有網民指她已年屆51歲，會變老很正常：「說變樣的可能看松松的作品不多，印象還停留在30年前。誰能永遠保持青春的模樣呢？」
陳松伶入行36年成幸福人妻
入行已有36年的陳松伶，早在2000年開始北上發展，2006年與比她細9歲的內地演員張鐸合作後撻著，到2011年結婚，直到2016年，陳松伶才再度回巢TVB，先後主演劇集《全職沒女》和《福爾摩師奶》。
回顧51歲陳松伶初出道靚樣
｜87年 出首張唱片
86年15歲嘅陳松伶參加無綫模仿葉蒨文歌唱大 賽獲得冠軍而入行，並獲唱片公司賞識，翌年初推出同名首張個人唱片，全白服裝影封面相形象清純。
｜87年 小鳳波點衫
陳松伶87年首次出唱片同拍電影開始為人認識，佢嘅靚相不時出現喺各大娛樂同音樂雜誌，呢張靚相松松著咗徐小鳳經典白色圓點波波冇袖衫，畀人清爽嘅感覺。
｜87年 拍首部電影
出首張唱片外，陳松伶同年仲畀高志森睇中邀拍校園青春電影《 鬼馬校園 》，片中暗戀追求同學李麗珍嘅陳山河，而電影原聲大碟，松松 包辦主題曲同三首插曲，但佢拍完呢部戲後就專注番學業。
｜89年 首拍劇爆紅
89年無綫金牌監製蕭笙搵嚟陳松伶喺劇集《天涯歌女》，演繹「金嗓子」周璇跌宕一生，而天王黎明就演佢嘅首任老公。首次拍劇就擔正嘅松松，主唱嘅歌曲大受歡迎令原聲唱片大賣特賣，令佢一劇爆紅。
｜91年 男仔頭look
陳松伶自出道以嚟都係短頭髮，91年20歲嘅松松剪得更短，索性以男仔頭示人，令人耳目一新。
｜92年 靚靚大頭相
陳松伶92年登上某電視偶像圖輯雜誌嘅封面，呢張大頭相捕捉到松松姐姐最靚一面，美貌盡展現。
｜92年 新版鐘無艷
92年無綫開拍，陳松伶演因鴛鴦醜面遭男友拋棄而傷心墮樓，雖然毀容但手術後竟變成絕色美女，仲畀曾航生（左 ）發掘訓練成廣告明星，最後同工友鄭伊健共墮愛河。
｜93年 輕輕撫粉臉
93年陳松伶替某偶像雜誌創刊號影咗張靚靚相，呢輯相以爆光為主調，光得嚟唔淡色，松松梳咗個冬菇頭輕撫粉臉 ，動人又美艷 。
｜94年 少女回眸
呢張94年影嘅相，陳松伶回眸一笑，少女味濃。
｜94年 翩翩起舞
陳松伶並唔係跳舞型歌手，但94年就替某偶像刊物影咗輯翩翩起舞嘅相，映襯橙紅色紗裙同頭巾，充滿無限夏日動感氣息。
｜95年 長期男友
鄭伊健同陳松伶共合作六次 ——《蜀山奇俠之仙侶 奇緣》、《月兒彎彎照九州》、《92鍾無艷》、《婚姻物語》、《笑看風雲》、《新包青天之劫聖旨》，係經典最佳螢幕情侶之一，但95年之後兩人再冇合作。
｜96年拍盡紅星
陳松伶在無綫拍過唔少受歡迎劇集，更拍盡人氣小生，96年拍《天地男兒》就拍著古天樂同張智霖演出。
｜97年 唱《雪狼湖》
歌視雙線發展的松松，除咗被喻為是兒歌皇后，97年更曾替代林憶蓮演出張學友《雪狼湖》新加坡站，06年更為音樂劇做了超過50場內地巡迴！
常見問題
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