陳柏宇你問我答大解放 自爆性經驗中一睇鹹帶學嘢 曾一腳踏兩船
談錄影「The First Take」感受
原本陳柏宇的YouTube頻道節目叫做「陳柏宇宙論」，日前上載新片，竟取其原名陳廣偉的名字，將節目改名做「廣偉論」，他更指今集變成第一集見大家。影片一開始就提到錄「The First Take」的感覺就似唱Live，個人感覺更放鬆，聲音也更開。Jason又透露現場有六部攝影機同時運作，而只有一名工作人員控制，讓他可以更專心演唱，第二首歌《有天》也有改動編曲，不過就更貼近原作。
唔阻阿女婚前性行為 希望越遲越好
有網民問到「應唔應該因為信仰唔同而放棄男同女之關嘅關係？」Jason聞言表示自己有很多跟進問題要問，所以難以評論，又指不知對方幾多歲，如果涉及性行為，更難討論。工作人員就問他，如果18歲拍拖時另一半因信仰而拒絕婚前性行為，Jason會如何選擇，他笑言：「若然係去到嗰一刻先話你聽，我唔會有啲咩問題㗎，我會接受㗎，但係我諗都會好快分手嘅，哈哈！」他更指不抗拒婚前性行為，若囡囡將來大個，亦會接受她有婚前性行為，但就希望是18-20歲才開始。
忘記首次自慰感覺
越到後期，網民問題越大膽，有人問：「想好奇陳伯當年第一次自慰有咩感覺？」Jason聞言即露出超尷尬笑容，不過都有認真回答：「我第一次自慰嘅時候，我真係唔記得啊，我已經唔記得第一次係點樣樣㗎喇，真係唔記得，唔係我唔想話你知！」工作人員就問他是自己學識還是經朋友介紹，Jason即說：「我記得我哋中一嘅時候，一齊去朋友屋企睇鹹帶囉！（齋睇啫！）係囉，即係冇人會攞條X出嚟自慰囉，即場！」
講出軌專家上身
提到有網民問「男朋友出軌，應不應該原諒佢？」Jason直言曾經出軌者，再次出軌的機率是較高的，但他也直言：「咁代唔代表你唔可以原諒佢，同代唔代表佢一定會再犯錯呢？咁呢個就係你自己要承擔嘅風險啦！有時我哋會做啲好愚蠢嘅決定，無辦法嘅！有時不一定是佢個本質好花心，即使佢本質唔花心，但有個女仔接近佢，可能就會令佢有興趣！」
自爆未甩拖已追第二個
工作人員就問Jason有沒有試過出軌，他即坦承：「我試過兩個女朋友疊住，即係嚴格來講係一腳踏兩船，一次！但係女朋友A係幾個禮拜冇傾偈，冇打電話冇剩啦，咁其實有一種不了了之嘅感覺，咁之後就同咗第二個一齊，但係最終，我好似有正正式式咁樣再分手。」翻查資料，陳栢宇只公開承認曾與裕美拍拖，當年二人在11年分手，而同期陳栢宇則因拍攝電影《喜愛夜蒲》結識現任老婆符曉薇（Leanne），未知他所提及的曾一腳踏兩船，是否正是這兩任女友之間。
常見問題
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