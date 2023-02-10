陳柏宇你問我答大解放 自爆性經驗中一睇鹹帶學嘢 曾一腳踏兩船

陳柏宇（Jason）最近成為首位香港歌手，兩度登上SONY YouTube Channel「The First Take」獻唱兩首歌《你瞞我瞞》及《有天》而人氣急升，兩條片分別錄得360萬及100萬點擊。他日前亦特別在自己的YouTube頻道出片，與大家分享拍「The First Take」的感受，兼玩你問我答，結果卻自爆曾一腳答兩船，又透露中一時到同學屋企齊齊睇鹹帶，因而學會自慰。