陳柏宇《你瞞我瞞》「有反應」成集體回憶 事隔多年謎底終極解開

39歲的陳柏宇近日接受YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」訪問，搞笑回應當年在簽唱會疑有生理反應一事，獲網民大讚真男人！熊仔頭亦不禁大讚陳柏宇：「男人就會明白男人嘅型喺邊度，呢啲唔係外觀身體可以搭救！」YouTube點擊率達68萬次，認真厲害！