陳柏宇《你瞞我瞞》「有反應」成集體回憶 事隔多年謎底終極解開
網上瘋傳成90後集體回憶
陳柏宇多年前發生「90後集體回憶事件」，熊仔頭問他：「我92年出世，所有90後嘅回憶，你應該知我問邊條㗎啦？」陳柏宇諗一陣才回答：「扯旗！」2009年陳柏宇人氣勁升，事緣他在《Close Up》簽唱會上，獻唱《你瞞我瞞》時，下體疑似有反應近兩分鐘，影片在網上瘋傳，更成為一眾90後的集體回憶。
陳柏宇質疑片段「收放自如」
有網民搞笑為陳柏宇二次創作《你瞞我瞞》歌詞為《你扯我扯》，又稱呼他為「J神」。陳柏宇大方回應有生理反應一事：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。（條片）有啲詭異嘅原因係乜嘢呢，佢扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」熊仔頭認同：「一個正常嘅男人一定feel到！」
健身教練：陳柏宇冇咁勁
陳柏宇的健身教練兼好友Kinson在場，熊仔頭問道：「佢（陳柏宇）吹噓到自己當年扯旗，其實係冇扯，本身就咁勁，我想問呢壇嘢你點睇？」Kinson笑指：「好多學生之前都問過我呢個問題，我都維護住佢嘅，我直接話『誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁』！」陳柏宇再解釋：「懷疑條片俾人搞。」Kinson笑言：「嗰陣應該搞唔到！」
陳柏宇自此人氣升狂攞獎
陳柏宇反駁Kinson：「點會呢？佢係咁易拉一拉。」Kinson秒回：「咁你即係得罪好多人啦，你咁煩，一定係得罪好多人啦，無啦啦搞你嘅。」但陳柏宇表示這條片令《你瞞我瞞》在當時重登音樂排行榜榜首，他更憑此歌在各大樂壇頒獎禮奪下多個獎項：「嗰條片係直接幫咗我。」陳柏宇的坦白和幽默，獲網民激讚真男人！
網民激讚陳柏宇豁達高質
熊仔頭短片一出即登上YouTube香港熱門影片，不少網民都大讚陳柏宇是隱藏的高質歌手：「乜嘢都肯講，呢排唔紅都唔做情歌，希望香港人會識欣賞其他音樂，唔好淨係識聽佢唱情歌」、「好欣賞佢份人咁真咁豁達，同埋堅持自己信念唔隨波逐流，咁多年都冇變」。
陳柏宇搞笑回應生理反應片段：
重溫《你瞞我瞞》「90後集體回憶事件」：
陳柏宇簽唱會演唱《你瞞我瞞》成「90後集體回憶事件」片段，點擊率達68萬次。
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