陳柏宇親揭「動L事件」真相 16字解釋原因 網民：終於水落石出
陳柏宇親揭「動L事件」真相
一位網友最近提到了一件發生於2009年的事件，當時陳柏宇在一個公開活動中演唱《你瞞我瞞》時，出現了尷尬的「激凸」情況，持續了兩分鐘。這一幕不僅讓他的人氣飆升，還讓他獲得了「陳勃」的綽號。
對此，陳柏宇曾經在節目中解釋說是因為低腰褲的角度問題，並表示自己當時非常緊張。不過日前就在Threads親自回應網民疑問，直指：「上台之前瞓著咗一陣。係男人嘅都會明。」解開了網民多年的疑惑！
網民大讚陳伯夠貼地：終於真相大白
不少網民見到陳伯終於親自揭開15年來的謎團，都感到非常開心，紛紛留言大讚陳伯夠貼地：「成件事真相大白咗」「年輕嘅時候果然唔同啲，瞓個晏覺都咁激動」「欣賞你夠坦白，唔似得有啲偽人死兜死撐甚至扮metoo受害者」「明嘅明嘅」「好欣賞你咁坦誠」等。
陳柏宇早餐直播愛女日日登場超暖心
現年40歲的陳柏宇（Jason）向來低調冇架子被稱作「貼地歌手」，近期他與2個愛女Abigail和Audrey一齊到茶餐廳食早餐，更邊食邊開直播，最搶眼的是細女原來會日日轉造型，冧死一班街坊和網民，有時候侍應姐姐更會送白麵包畀細女Audrey食，場面夠曬溫馨又治愈。
「早餐直播」系列都充滿社區人情味，每次都會吸引幾百位網民收看，網民都紛紛留言大讚：「你哋生活好貼地呀，好親民，我鍾意你哋」、「你哋每次都嚟這間餐廳應該好好吃」、「你哋真係好似樣」、「BB太可愛了」等。
陳柏宇細女日日轉造型深得觀眾歡心
現時只有10個月大的細女Audrey，因為依然未有太多頭髮，所以陳柏宇太太符曉薇（Leanne）都會為細女戴帽以免著涼。陳柏宇在直播中更大爆太太眼看每次Audrey戴新帽都一定會惹來網民熱烈討論，所以近期都不斷為囡囡買新帽換造型，包括魔鬼牛角、爆炸頭假髮、小紅帽、牛牛等多款帽子。細女Audrey本身已經夠曬可愛，再加上呢啲鬼馬帽子造型，簡直冧爆一眾街坊同觀眾！
圈內人都是陳柏宇女兒小粉絲
「早餐系列」除了深得網民喜愛，原來在圈內亦好馳名，早排更有「特別嘉賓」Serrini登場同陳柏宇三父女一齊食早餐。原來Serrini一直都是陳柏宇兩個囡囡嘅粉絲，上星期六特意跑到茶餐廳現場，參與早餐直播，Serrini更特意準備頭套配合Audrey，認真夠搞笑。另外，原來連森美都是陳柏宇的直播粉絲之一，日前他在IG公開自己觀看陳柏宇IG直播的影片截圖，見到對方女兒與茶餐廳中的「森美叔叔」同框，都忍不住發文大讚Jason是個好爸爸，更笑稱：「笑死人咩？叔叔！對少女有無窮嘅吸引力，小女先啱，3歲以下！」
陳柏宇1原因堅持每朝陪囡囡早餐
陳柏宇之所以會每日都堅持同囡囡食早餐，原來係想為囡囡們製作一個珍貴的回憶。陳柏宇指自從疫情開始後，就日日陪大女在家中食早餐：「Abi只有歲幾嘅時候開始，日日同佢喺屋企食早餐，我希望久而久之會變成一種傳統，呢樣嘢幾好，因為當小朋友大個，忙嘅時候，一齊食早餐嘅機會就會愈嚟愈少，我好希望呢個會變成屋企裏面嘅一種傳統。」