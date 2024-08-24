陳柏宇親揭「動L事件」真相 16字解釋原因 網民：終於水落石出

歌手陳柏宇（Jason）親民貼地，除了每天早上與網友進行早餐直播外，他在Threads上的活躍度也極高。不論是對感興趣的話題還是敏感話題，他都會積極參與討論。日前就有網民重提陳柏宇15年前「動L事件」，仲得到本尊親揭事件真相…

