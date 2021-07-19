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陳柏宇月租7萬1,500呎何文田豪宅 4個廁所幾百呎衣帽間 直播帶你新屋Tour

東方新地 - 娛聞

陳柏宇與太太符曉薇都認為租屋住比較划算，囡囡Abigail出世後，兩公婆即細屋搬大屋，2020年初搬入九龍塘過千呎大屋，唔夠兩年，一家三口最近又搬去何文田新居，陳柏宇仲隔空帶大家來個家居Tour，新屋地方比舊居更闊落，全屋最大的一間套房近300呎，陳柏宇竟然用來做衣帽間，原來係呢個原因！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳柏宇IG、符曉薇IG

陳柏宇一家搬去何文田

陳柏宇（Jason）去年初曾租住九龍區一間逾千呎豪宅，一家三口住了唔夠兩年，最近已搬到何文田新屋，有指其新居近1,500呎，月租若7萬，日前Jason同囡囡Abigail開直播時就公開千呎豪宅，隔空帶大家睇樓，他表示新居大過舊居幾百呎，不過租金竟然較平。

陳柏宇
陳柏宇與囡囡坐在新居沙發上一件三文治兩份食，非常溫馨。（圖片來源：陳柏宇IG）
陳柏宇
兩父女一齊做鬼馬動作。（圖片來源：陳柏宇IG）

地方闊落四正

陳柏宇與囡囡食完早餐就開始新居Tour，雖然成屋都係雜物明顯未完全執好，但陳柏宇完全唔介意把屋企真實的一面展現出來，他笑言囡囡仲以為係去Staycation！新居個大廳有落地大玻璃，景色與舊居同樣開揚，囡囡依舊有自己房，陳柏宇話阿女間房大過佢嗰間，又展示雜物房、晾衫房，因為老婆仲瞓緊覺，所以就冇公開主人房！

大客廳，背後有個小露台，比舊居的大露台細很多，陳柏宇話平時好少出露台所以細都無所謂。（圖片來源：陳柏宇IG）
大客廳，背後有個小露台，比舊居的大露台細很多，陳柏宇話平時好少出露台所以細都無所謂。（圖片來源：陳柏宇IG）
用番舊屋的圓形飯枱。（圖片來源：陳柏宇IG）
用番舊屋的圓形飯枱。（圖片來源：陳柏宇IG）
囡囡Abigail的睡房。（圖片來源：陳柏宇IG）
囡囡Abigail的睡房。（圖片來源：陳柏宇IG）
囡囡也有自己的私人洗手間。（圖片來源：陳柏宇IG）
囡囡也有自己的私人洗手間。（圖片來源：陳柏宇IG）
陳柏宇
Abigail騎在大象的鼻上玩得好開心。（圖片來源：陳柏宇IG）

主人套房變衣帽間

全屋重點相信是超大的衣帽間，放了3個大衣櫃，又有個大廁所、化妝枱等等，目測衣帽間近300呎，一定是為女主人符曉薇而設。全屋連工人房總共有4個大廁所，一家三口加外傭姐姐任何時候都唔使爭廁所用，不過陳柏宇在直播中就不停投訴Wifi唔夠強，走廊打落的所有房間都收唔到訊號，搞到佢要不停向網民求救有咩方法可以改善！

非常之大的衣帽間。（圖片來源：陳柏宇IG）
非常之大的衣帽間。（圖片來源：陳柏宇IG）
有3個大型衣櫃，陳柏宇話未裝櫃門。（圖片來源：陳柏宇IG）
有3個大型衣櫃，陳柏宇話未裝櫃門。（圖片來源：陳柏宇IG）
陳柏宇
放埋梳妝枱仲有大把位。（圖片來源：陳柏宇IG）

傳因風水問題搬屋

陳柏宇一家三口在九龍塘的舊屋住唔夠兩年就搬，有傳是因為風水問題，符曉薇去年懷第二胎時出現宮外孕情況，左邊輸卵管爆裂，須切除保命。今年懷上第三胎，卻因腹中BB患上罕見病「愛德華氏症T18」，身體有嚴重缺陷，所以被迫終止懷孕，連環小產令她非常傷心，坦言「已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。

陳柏宇
符曉薇在舊屋經歷過兩次小產，非常不幸。（圖片來源：符曉薇IG）
陳柏宇
希望陳柏宇一家三口搬屋後，會再有好消息。（圖片來源：符曉薇IG）

陳柏宇被老婆爆怪癖

2020年初陳太符曉薇就拍片介紹新租住嘅九龍區豪宅，長達廿幾分鐘每間房每個角落每件傢俬陳設都詳細介紹原因來歷，house tour期間仲有兩歲囡囡 Abi 全程搞搞震，吵吵鬧鬧之間都爆咗好多男主人獨一無二嘅怪癖！

17年結婚、18年生女，婚後陳柏宇努力養家，老婆符曉薇都成為一線港媽KOL，就算係疫市，一樣有能力細屋搬大屋。
17年結婚、18年生女，婚後陳柏宇努力養家，老婆符曉薇都成為一線港媽KOL，就算係疫市，一樣有能力細屋搬大屋。
早前符曉薇就喺個人 YouTube channel 發布長達二十分鐘片段玩 house tour 介紹新屋，全程仲有兩歲 Abi 不停「 BaBa 」、「 MaMa 」亂入搞搞震！
去年初符曉薇就在個人 YouTube channel 發布長達二十分鐘片段玩 house tour 介紹新屋，全程仲有兩歲 Abi 不停「 BaBa 」、「 MaMa 」亂入搞搞震！（圖片來源：符曉薇IG）
四房兩廳設計大屋，符曉薇承認兩公婆曾經為大廳擺設爭拗過：「 最後惟有聽陳生講，因為佢係出錢嗰個！」
四房兩廳設計大屋，符曉薇承認兩公婆曾經為大廳擺設爭拗過：「 最後惟有聽陳生講，因為佢係出錢嗰個！」（圖片來源：符曉薇IG）
門口巨型鞋櫃都係陳柏宇畫圖訂造，仲有玄關都加咗鏡面木邊令整體色 tone 更一致。
門口巨型鞋櫃都係陳柏宇畫圖訂造，仲有玄關都加咗鏡面木邊令整體色 tone 更一致。（圖片來源：符曉薇IG）
大廳髹咗灰綠好有格調，陳太唔少短片都喺自家大廳搞掂，屋企周圍都有靚背景。
大廳髹咗灰綠好有格調，陳太唔少短片都喺自家大廳搞掂，屋企周圍都有靚背景。（圖片來源：符曉薇IG）

入房只為瞓覺

話說當時的陳家有四房二廳三個廁所，兩個套房前後四個露台，陳生有主人房唔住，揀咗間仲細過工人房淨係擺得落雙人床嘅細房嚟瞓，原因係「 有套廁影響睡眠質素 」，同埋「 入房只可以瞓覺，唔想一個瞓緊覺、一個就起身整嘢嘈到另一半 」喎！窩心又有諗頭，最緊要出大份錢嘅陳柏宇原來仲有啲設計天份，老婆梳妝枱、工人高架床仲有門口雜物櫃，都係陳生親自畫圖特別訂造，而每間房都有主題顏色，連工人房都髹咗姐姐最鍾意嘅粉紅色，呢啲咁好嘅僱主去邊度搵？仲有呀，雖然老公搵到錢，但老婆符曉薇都精打細算識慳錢，大方向大傢俬陳柏宇話事，小飾物櫃、囡囡房護墊就係陳太淘寶番嚟，呢啲咪配合得天衣無縫囉！

你估佢唔到，陳柏宇竟然嫌主人房有套廁影響睡眠質素，結果用咗超大主人房做衣帽間，除咗三個大衣櫃，陳太仲有專屬首飾櫃，同陳生設計訂造梳妝枱。
你估佢唔到，陳柏宇竟然嫌主人房有套廁影響睡眠質素，結果用咗超大主人房做衣帽間，除咗三個大衣櫃，陳太仲有專屬首飾櫃，同陳生設計訂造梳妝枱。（圖片來源：符曉薇IG）
陳柏宇
陳太的梳妝枱。（圖片來源：符曉薇IG）
陳柏宇認為睡房只可以攞嚟瞓覺，所以兩公婆揀咗全屋最細嗰間房嚟瞓覺，真係細到只係擺得落一張雙人床。
陳柏宇認為睡房只可以攞嚟瞓覺，所以兩公婆揀咗全屋最細嗰間房嚟瞓覺，真係細到只係擺得落一張雙人床。（圖片來源：符曉薇IG）
陳太自爆以前少煮食因為廚房細，依家有個大廚房仲對住無敵靚景，每晚晚餐都係女主人親手炮製。
陳太自爆以前少煮食因為廚房細，依家有個大廚房仲對住無敵靚景，每晚晚餐都係女主人親手炮製。（圖片來源：符曉薇IG）
陳家主人房有兩個露台、BB 房有露台、仲有大廳有個超長形對住球場景嘅巨型露台，正 view 令人心曠神怡！
陳家主人房有兩個露台、BB 房有露台、仲有大廳有個超長形對住球場景嘅巨型露台，正 view 令人心曠神怡！（圖片來源：符曉薇IG）
陳太喺大露台種咗唔少花草，仲擺埋枱凳可以睇住風景食早餐。
陳太喺大露台種咗唔少花草，仲擺埋枱凳可以睇住風景食早餐。（圖片來源：符曉薇IG）
主人房以外最大間房留咗畀寶貝女 Abi 住，房間髹上粉紅色牆身，訂造埋公主床。
主人房以外最大間房留咗畀寶貝女 Abi 住，房間髹上粉紅色牆身，訂造埋公主床。（圖片來源：符曉薇IG）
陳柏宇一家三口識歎租大屋 窩心有諗頭抗拒套廁寧住細房
Abigail的小天地。（圖片來源：符曉薇IG）
牆身一排咁特別嘅仙人掌保護墊，就係精打細算嘅陳太淘寶番嚟。
牆身一排咁特別嘅仙人掌保護墊，就係精打細算嘅陳太淘寶番嚟。（圖片來源：符曉薇IG）

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