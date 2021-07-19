陳柏宇月租7萬1,500呎何文田豪宅 4個廁所幾百呎衣帽間 直播帶你新屋Tour
撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳柏宇IG、符曉薇IG
陳柏宇一家搬去何文田
陳柏宇（Jason）去年初曾租住九龍區一間逾千呎豪宅，一家三口住了唔夠兩年，最近已搬到何文田新屋，有指其新居近1,500呎，月租若7萬，日前Jason同囡囡Abigail開直播時就公開千呎豪宅，隔空帶大家睇樓，他表示新居大過舊居幾百呎，不過租金竟然較平。
地方闊落四正
陳柏宇與囡囡食完早餐就開始新居Tour，雖然成屋都係雜物明顯未完全執好，但陳柏宇完全唔介意把屋企真實的一面展現出來，他笑言囡囡仲以為係去Staycation！新居個大廳有落地大玻璃，景色與舊居同樣開揚，囡囡依舊有自己房，陳柏宇話阿女間房大過佢嗰間，又展示雜物房、晾衫房，因為老婆仲瞓緊覺，所以就冇公開主人房！
主人套房變衣帽間
全屋重點相信是超大的衣帽間，放了3個大衣櫃，又有個大廁所、化妝枱等等，目測衣帽間近300呎，一定是為女主人符曉薇而設。全屋連工人房總共有4個大廁所，一家三口加外傭姐姐任何時候都唔使爭廁所用，不過陳柏宇在直播中就不停投訴Wifi唔夠強，走廊打落的所有房間都收唔到訊號，搞到佢要不停向網民求救有咩方法可以改善！
傳因風水問題搬屋
陳柏宇一家三口在九龍塘的舊屋住唔夠兩年就搬，有傳是因為風水問題，符曉薇去年懷第二胎時出現宮外孕情況，左邊輸卵管爆裂，須切除保命。今年懷上第三胎，卻因腹中BB患上罕見病「愛德華氏症T18」，身體有嚴重缺陷，所以被迫終止懷孕，連環小產令她非常傷心，坦言「已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。
陳柏宇被老婆爆怪癖
2020年初陳太符曉薇就拍片介紹新租住嘅九龍區豪宅，長達廿幾分鐘每間房每個角落每件傢俬陳設都詳細介紹原因來歷，house tour期間仲有兩歲囡囡 Abi 全程搞搞震，吵吵鬧鬧之間都爆咗好多男主人獨一無二嘅怪癖！
入房只為瞓覺
話說當時的陳家有四房二廳三個廁所，兩個套房前後四個露台，陳生有主人房唔住，揀咗間仲細過工人房淨係擺得落雙人床嘅細房嚟瞓，原因係「 有套廁影響睡眠質素 」，同埋「 入房只可以瞓覺，唔想一個瞓緊覺、一個就起身整嘢嘈到另一半 」喎！窩心又有諗頭，最緊要出大份錢嘅陳柏宇原來仲有啲設計天份，老婆梳妝枱、工人高架床仲有門口雜物櫃，都係陳生親自畫圖特別訂造，而每間房都有主題顏色，連工人房都髹咗姐姐最鍾意嘅粉紅色，呢啲咁好嘅僱主去邊度搵？仲有呀，雖然老公搵到錢，但老婆符曉薇都精打細算識慳錢，大方向大傢俬陳柏宇話事，小飾物櫃、囡囡房護墊就係陳太淘寶番嚟，呢啲咪配合得天衣無縫囉！