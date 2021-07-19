陳柏宇月租7萬1,500呎何文田豪宅 4個廁所幾百呎衣帽間 直播帶你新屋Tour

陳柏宇與太太符曉薇都認為租屋住比較划算，囡囡Abigail出世後，兩公婆即細屋搬大屋，2020年初搬入九龍塘過千呎大屋，唔夠兩年，一家三口最近又搬去何文田新居，陳柏宇仲隔空帶大家來個家居Tour，新屋地方比舊居更闊落，全屋最大的一間套房近300呎，陳柏宇竟然用來做衣帽間，原來係呢個原因！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、陳柏宇IG、符曉薇IG