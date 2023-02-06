陳柏宇揚威日本大騷流利英文 講童年講美食 小時候入住兒童之家
陳柏宇 日本平台演唱《你瞞我瞞》及《有天》
陳柏宇登上日本《THE FIRST TAKE》，分別以「一Take過」的方式，演唱了他全新編曲的《你瞞我瞞》，以及去年推出的歌曲《有天》，其中《你瞞我瞞》的影片Views數已突破了350萬，極速引起香港和日本網民關注。日前Jason喺亞博舉行《陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》，除咗獻唱fans投票嘅歌曲外，亦都有唱返喺日本音樂平台上獻唱過嘅歌。
陳柏宇亞博騷忘拉褲 笑言唔會跌出嚟
當Jason唱到歌曲《閱後即焚》嗰陣，見到有fans不停揮手，Jason以為對方係想自己行近啲，點知當佢行近時，原來fans係想提醒佢唔記得拉褲鏈！雖然件事係勁尷尬，但係Jason就完全冇面紅，仲一邊唱歌一邊單手拉返起條褲鏈，相當霸氣，所以幾時都話「你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」啦！佢之後話自己未有咁大抽會跌出嚟，而家個size係安全同夠用嘅，佢又話因為唔係真空上陣，所以唔擔心呀！
7歲移民加拿大
日前陳柏宇接受日本傳媒訪問，就以流利英文大講自己的童年、喜愛的歌手以及推介的香港美食等話題。原來他雖然在香港出世，但7歲已隨家人移民加拿大。網民都大讚他的英文講得和廣東話一樣流利。
小時候入住兒童之家
陳柏宇透露他移民前，因為父母離異，而要住在兒童之家中。他形容當時要與大約11至12個小朋友同住一屋，而整個兒童之家大約有10間屋，就像個小村莊一樣。
被欺負憤而出走
陳柏宇原名陳廣偉，他在2010年出書《柏．紙簿》時，曾提到他3歲時開始入住兒童之家的經歷，期間他曾因不忿被其他大哥哥欺負，而與同伴出走，但在山坡逃跑時，不慎丟了拖鞋，令雙腳痛楚難忍，最終由同伴背著他回兒童院。
與外婆感情親厚
因為這段在兒童之家的4年歲月，令陳柏宇學懂獨立，小小年紀已識得洗碗、煮即公仔麵。直到陳柏宇7歲時獲外婆接往加拿大照顧，兩婆孫感情非常好，曾在ViuTV節目《玩‧謝我阿婆》中，一齊去台南旅行。
鍾意清水翔太
陳柏宇又在訪問中講到他喜歡的香港歌手有譚詠麟、陳奕迅和張學友，到加拿大後，則經常聽Spice Girls、Aqua、Backstreet Boys、NSYNC的歌，但他仍有聽好多廣東歌，而他最鍾意的日本歌手，則是清水翔太。
戴上耳機「自信返晒嚟」
陳柏宇又透露上《THE FIRST TAKE》表演非常緊張，因為這是他第一次在日本平台表演，但當他戴上耳機，即刻「自信返晒嚟」，同時他又直言好鍾意他們的音響設備。
平日只有打golf、工作和家庭
講到平日嗜好，陳柏宇就笑言就係同女兒Abigail一齊出街和返學，他指自己日常生活好悶，只將所有精力集中在打golf、工作和家庭上。
生女後生活節奏大變
陳柏宇笑指自從生女後，他的生活節奏就大變，以前是朝頭早3、4點睡下，第二天中午12點才起床，現在則在夜晚上1點半前就上床睡覺，第二天朝早8點起床，才能送女返學。
推介香港三大美食
講到最推介的香港美食，陳柏宇第一個就話係港式奶茶，第二是鹵水雞翼，或者可愛雞翼也可以，第三則是車仔麵！
即睇陳柏宇訪問片段：
英文好流利！
仲有陳柏宇與粉絲欣賞日本音樂平台演出 重大壓力下唱《你瞞我瞞》
陳柏宇早前與Fans一同欣賞其在《THE FIRST TAKE》的演出片段，他坦言當日拍攝時心情非常緊張，主要係因為個環境容錯度比較低。講到陳柏宇選擇將舊歌重新改編演繹《你瞞我瞞》，明顯唱出另一番味道，連他自己都意想不到。
「唔係我，都會有第二個」
陳柏宇表示：「冇乜因為係第一個香港歌手呢件事，令到去《THE FIRST TAKE》唱歌有唔同感覺，我覺得唔係我，都會有第二個，我自己去，就係擴闊自己視野，一定係挑戰自己在好大壓力之下，演出嘅能力。」
陳柏宇《THE FIRST TAKE》- 你瞞我瞞：
陳柏宇《THE FIRST TAKE》- 有天：
威到去日本！
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