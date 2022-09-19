陳柏宇重提4年前生B棄狗事件 至今依然不甚理解當年為何會被狠批
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陳柏宇與太太符曉薇Leanne於2017年結婚，婚後一年太太就公開表示懷孕。但其實在Leanne懷孕期間受，曾經因為家中兩只愛犬鬆獅狗VV同老虎狗Bessie經常打大交，繼而陳柏宇更公開爆了一句「最壞嘅情況係將佢交畀我個朋友」，即時被愛犬之人公開聲討「生B棄狗」，當時網民幾乎一面倒批評陳氏夫婦不負責任！
陳柏宇再強調當時只是打算
事隔4年舊事重提陳柏宇近日在自己的YouTube頻道影片中重提舊事，堅持自己冇做錯，並強調當時該番言論只是一個「最壞打算」：「我都未棄，我都要諗㗎，係咪先？呢啲係最壞打算…好喇，我唔棄喇，盡我能力唔畀佢哋打架，然後有一隻被打死咗，咁係咪一個好好嘅結果呢？我認為唔係。」
符曉薇懷孕三個月棄狗惹爭議
2018年，在符曉薇公布了喜訊之後，陳柏宇接受傳媒訪問時曾公開表示家中兩狗經堂打大交，更直言牠們愈來愈有攻擊性。曾經提出過找「狗隻訓練師」幫手，但他當時得出以下結論：
當然有諗過到最後最壞嘅情況係將佢交畀我個朋友，隻狗同嗰位朋友都有相處過，如果交畀佢照顧…處理咗兩隻狗嘅問題先，如果唔係到BB出世會好麻煩。
此番言論，即時觸動一班愛犬之人的神經，繼而不斷留言批評陳氏夫婦「生B棄狗」的言論。
事後Leanne曾在網上發文強調唔會棄養，以及澄清唔會傷到BB，只係驚兩犬會因為打交而受傷：
圖片來源：[email protected]_1027、[email protected]陳柏宇 Jason Chan資料或影片來源：[email protected]陳柏宇 Jason Chan
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