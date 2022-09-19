陳柏宇重提4年前生B棄狗事件 至今依然不甚理解當年為何會被狠批

陳柏宇與太太符曉薇Leanne於2017年結婚，婚後一年太太就公開表示懷孕。但其實在Leanne懷孕期間受，曾經因為家中兩只愛犬鬆獅狗VV同老虎狗Bessie經常打大交，繼而陳柏宇更公開爆了一句「最壞嘅情況係將佢交畀我個朋友」，即時被愛犬之人公開聲討「生B棄狗」，當時網民幾乎一面倒批評陳氏夫婦不負責任！