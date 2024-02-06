IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903

陳柏宇見10個月細女被大叔吸引即「黑面」 50歲事主興奮發文曬命

最新娛聞
Keith

廣告

40歲的陳柏宇（Jason）向來都相當貼地，經常在IG經常開直播分享同2個愛女Abigail和Audrey一齊到茶餐廳食早餐的溫馨日常。日前陳柏宇的10個月細女在直播中突然對50歲的森美吸引，睇到目不轉睛，森美興奮到即刻轉發影片曬命，不過就被網民留言潑冷水，每個留言都超爆笑！

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇右二）2年前曾經帶大女Abi去《早霸王》，見過森美叔叔左一）。
陳柏宇（右二）2年前曾經帶大女Abi去《早霸王》，見過森美叔叔（左一）。（圖片來源：FB@早霸王 Good Morning King）

50歲森美興奮曬陳柏宇細女直播片段

陳柏宇在平日送完大女Abigail返學後，幾乎每日都會帶細女一齊到紅磡某茶餐廳開直播食沙嗲牛同菠蘿包。每次「早餐直播」都會吸引到幾百位網民收看，就連森美都是陳柏宇的直播粉絲之一，日前他就在IG興奮公開自己出現於陳柏宇IG直播的精華片段。片段中可見陳柏宇的10個月大細女Audrey在茶餐廳中不斷望住海報上的「森美叔叔」，搞到身為爸爸的陳柏宇都「不是味兒」。森美轉發片段，邊笑稱：「笑死人咩？叔叔！對少女有無窮嘅吸引力，小女先啱，3歲以下！」

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 森美在IG興奮公開自己出現於陳柏宇IG直播的精華片段。
森美在IG興奮公開自己出現於陳柏宇IG直播的精華片段。（圖片來源：IG@sammy903）
IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇 森美都轉發「早餐系列」的影片精華。
森美在IG興奮大曬陳柏宇細女對自己目不轉睛的精華片段。（圖片來源：IG@ckw720）

網民爆笑留言潑冷水：BB立架撐喎

雖然森美興奮大曬陳柏宇細女直播片段，不過眼尖的網民就突破盲點，發現陳柏宇細女在片尾望完森美的照片後，即刻拿起台上碗碟，大家都紛紛爆笑留言潑森美冷水：「最後見到立起左隻碟對住森美」、「BB想車隻碟埋去喎」、「片可以創作為： 柯住（Audrey）心諗，睇到你個樣唔開胃，都係攞隻碟遮住先」、「BB立架撐喎」等。

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903
（圖片來源：網民留言截圖）
IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903
（圖片來源：網民留言截圖）
IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 網民搞笑留言，撥森美冷水。
網民搞笑留言，撥森美冷水。（圖片來源：網民留言截圖）
IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 好爸爸2選1！
好爸爸2選1！（圖片來源：IG@ckw720、IG@sammy903）

陳柏宇早餐直播愛女日日登場超暖心

陳柏宇在平日送完大女Abigail返學後，幾乎每日都會帶細女一齊到紅磡某茶餐廳開直播食沙嗲牛同菠蘿包，就連餐廳姨姨同街坊都認得陳柏宇兩父女。有時候侍應姐姐更會送白麵包畀細女Audrey食，場面夠曬溫馨又治愈。「早餐直播」系列都充滿社區人情味，每次都會吸引幾百位網民收看，網民都紛紛留言大讚：「你哋生活好貼地呀，好親民，我鍾意你哋」、「你哋每次都嚟這間餐廳應該好好吃」、「你哋真係好似樣」、「BB太可愛了」等。

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇 陳柏宇時不時都會直播同兩個愛女食早餐。
陳柏宇時不時都會直播同兩個愛女食早餐。（圖片來源：IG@ckw720）
IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇 兩個囡囡都好可愛。
兩個囡囡都好可愛。（圖片來源：IG@ckw720）

陳柏宇細女日日轉造型深得觀眾歡心

現時只有10個月大的細女Audrey，因為依然未有太多頭髮，所以陳柏宇太太符曉薇（Leanne）都會為細女戴帽以免著涼。陳柏宇在直播中更大爆太太眼看每次Audrey戴新帽都一定會惹來網民熱烈討論，所以近期都不斷為囡囡買新帽換造型，包括魔鬼牛角、爆炸頭假髮、小紅帽、牛牛等多款帽子。細女Audrey本身已經夠曬可愛，再加上呢啲鬼馬帽子造型，簡直冧爆一眾街坊同觀眾！

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇 細女仲成日換造型，呢個爆炸頭假髮就最可愛。
細女仲成日換造型，呢個爆炸頭假髮就最可愛。（圖片來源：IG@ckw720）

圈內人都是陳柏宇女兒小粉絲

「早餐系列」除了深得網民喜愛，原來在圈內亦好馳名，早排更有「特別嘉賓」Serrini登場同陳柏宇三父女一齊食早餐。原來Serrini一直都是陳柏宇兩個囡囡嘅粉絲，上星期六特意跑到茶餐廳現場，參與早餐直播，Serrini更特意準備頭套配合Audrey，認真夠搞笑。

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇 Serrini自備頭套配合Audrey超可愛。
Serrini自備頭套配合Audrey超可愛。（圖片來源：IG@ckw720）

陳柏宇1原因堅持每朝陪囡囡早餐

陳柏宇之所以會每日都堅持同囡囡食早餐，原來係想為囡囡們製作一個珍貴的回憶。陳柏宇指自從疫情開始後，就日日陪大女在家中食早餐：「Abi只有歲幾嘅時候開始，日日同佢喺屋企食早餐，我希望久而久之會變成一種傳統，呢樣嘢幾好，因為當小朋友大個，忙嘅時候，一齊食早餐嘅機會就會愈嚟愈少，我好希望呢個會變成屋企裏面嘅一種傳統。」

IG@ckw720、IG@leannefu_1027、IG@sammy903 陳柏宇 一家四口都好幸福，經常在IG大曬溫馨日常。
一家四口都好幸福，經常在IG大曬溫馨日常。（圖片來源：IG@leannefu_1027）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：FB@早霸王 Good Morning King、IG@sammy903、IG@ckw720

熱門文章

 