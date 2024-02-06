陳柏宇見10個月細女被大叔吸引即「黑面」 50歲事主興奮發文曬命

40歲的陳柏宇（Jason）向來都相當貼地，經常在IG經常開直播分享同2個愛女Abigail和Audrey一齊到茶餐廳食早餐的溫馨日常。日前陳柏宇的10個月細女在直播中突然對50歲的森美吸引，睇到目不轉睛，森美興奮到即刻轉發影片曬命，不過就被網民留言潑冷水，每個留言都超爆笑！