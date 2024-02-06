陳柏宇見10個月細女被大叔吸引即「黑面」 50歲事主興奮發文曬命
50歲森美興奮曬陳柏宇細女直播片段
陳柏宇在平日送完大女Abigail返學後，幾乎每日都會帶細女一齊到紅磡某茶餐廳開直播食沙嗲牛同菠蘿包。每次「早餐直播」都會吸引到幾百位網民收看，就連森美都是陳柏宇的直播粉絲之一，日前他就在IG興奮公開自己出現於陳柏宇IG直播的精華片段。片段中可見陳柏宇的10個月大細女Audrey在茶餐廳中不斷望住海報上的「森美叔叔」，搞到身為爸爸的陳柏宇都「不是味兒」。森美轉發片段，邊笑稱：「笑死人咩？叔叔！對少女有無窮嘅吸引力，小女先啱，3歲以下！」
網民爆笑留言潑冷水：BB立架撐喎
雖然森美興奮大曬陳柏宇細女直播片段，不過眼尖的網民就突破盲點，發現陳柏宇細女在片尾望完森美的照片後，即刻拿起台上碗碟，大家都紛紛爆笑留言潑森美冷水：「最後見到立起左隻碟對住森美」、「BB想車隻碟埋去喎」、「片可以創作為： 柯住（Audrey）心諗，睇到你個樣唔開胃，都係攞隻碟遮住先」、「BB立架撐喎」等。
陳柏宇早餐直播愛女日日登場超暖心
陳柏宇在平日送完大女Abigail返學後，幾乎每日都會帶細女一齊到紅磡某茶餐廳開直播食沙嗲牛同菠蘿包，就連餐廳姨姨同街坊都認得陳柏宇兩父女。有時候侍應姐姐更會送白麵包畀細女Audrey食，場面夠曬溫馨又治愈。「早餐直播」系列都充滿社區人情味，每次都會吸引幾百位網民收看，網民都紛紛留言大讚：「你哋生活好貼地呀，好親民，我鍾意你哋」、「你哋每次都嚟這間餐廳應該好好吃」、「你哋真係好似樣」、「BB太可愛了」等。
陳柏宇細女日日轉造型深得觀眾歡心
現時只有10個月大的細女Audrey，因為依然未有太多頭髮，所以陳柏宇太太符曉薇（Leanne）都會為細女戴帽以免著涼。陳柏宇在直播中更大爆太太眼看每次Audrey戴新帽都一定會惹來網民熱烈討論，所以近期都不斷為囡囡買新帽換造型，包括魔鬼牛角、爆炸頭假髮、小紅帽、牛牛等多款帽子。細女Audrey本身已經夠曬可愛，再加上呢啲鬼馬帽子造型，簡直冧爆一眾街坊同觀眾！
圈內人都是陳柏宇女兒小粉絲
「早餐系列」除了深得網民喜愛，原來在圈內亦好馳名，早排更有「特別嘉賓」Serrini登場同陳柏宇三父女一齊食早餐。原來Serrini一直都是陳柏宇兩個囡囡嘅粉絲，上星期六特意跑到茶餐廳現場，參與早餐直播，Serrini更特意準備頭套配合Audrey，認真夠搞笑。
陳柏宇1原因堅持每朝陪囡囡早餐
陳柏宇之所以會每日都堅持同囡囡食早餐，原來係想為囡囡們製作一個珍貴的回憶。陳柏宇指自從疫情開始後，就日日陪大女在家中食早餐：「Abi只有歲幾嘅時候開始，日日同佢喺屋企食早餐，我希望久而久之會變成一種傳統，呢樣嘢幾好，因為當小朋友大個，忙嘅時候，一齊食早餐嘅機會就會愈嚟愈少，我好希望呢個會變成屋企裏面嘅一種傳統。」
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