陳柏宇妻符曉薇再懷孕 13週胎兒患「愛德華氏症」終忍痛人工流產
原文：Sunday Kiss | 編輯：東方新地｜圖片：陳柏宇、符曉薇IG
符曉薇痛心留千字文給弟弟
符曉薇Leanne好不容易懷上了Abi的弟弟後，一直也很勤力做產檢。沒想到弟弟只生存了13週最終沒機會看到世界。不過Leanne仍拍了全家福留念，並寫了千字文給弟弟，原來今次的懷孕孕唯非常嚴重，不過看到弟弟在肚內慢慢成長，Leanne覺得很值得： 「親愛的13週的仔仔，自從上次的失敗，一直繼續嘗試，一個月又一個月，一次又一次驗孕棒減號的失望，終於給我來了➕號。每日抱著感恩的心，感謝你再次來臨，雖然每日不斷嘔吐，吃不下東西，但依然非常期待見到你的日子，每一個晚上都在幻想，你會像爸爸一樣，還是會像我？你和Abi玩耍爭玩具的樣子。這些畫面填滿我每一個晚上。去產檢時聽到你的心跳，把我反胃嘔吐的感覺通通都忘記，只剩下滿滿的幸福。
產檢後發現胎兒有唐氏或心臟問題
在10週5天的時候，我如常產檢，還滿心歡喜地拍片。突然醫生告訴我你的頸皮厚。還來不切反應，什麼意思？就說了一句不是又有問題吧？關了拍片。聽醫生解釋。你頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏or 心臟問題。聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。跟陳生商量，如果是唐氏我們都可以接受。有能力照顧你和給你無限的愛。終於收到醫生的電話，驗血報告你沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。 我從來沒有聽過這個病。當刻完全沒有概念是什麼。只知道醫生叫我下一步抽絨毛，當上網搵資料嘅時候，我彷彿靈魂出竅，為什麼會發生我身上。愛德華氏症根本是沒有希望的病。很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。
莫非上天真的不想我擁有你？我們已經接受唐氏，怎料還有更壞嘅打算。
聽到醫生講「唔好意思」，心碎
在等待抽絨毛的幾天，每天我猶豫傻婆一樣，一直在網上看資料，看其他媽媽翻盤的資料，因為我還想保留一點點希望。原來也有很多像我這樣個案，但最後醫生照早期結構，和絨毛翻盤的資料。 抽的日子到了，一路安慰自己，到見醫生的時候，醫生都說有可能抽錯的。這句說話對我非常有希望，不過這個希望維持不到1分鐘。醫生幫我照早期結構不到5秒，我就聽到「唔好意思」這四個字，你的BB是愛德華氏樣，這四個字每晚一直重複在我耳邊，心碎。 醫生一路解釋我BB的問題，左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的。還有很多很多問題，醫生建議不用抽絨毛。雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。所以我哋最後沒有抽。
忍痛中止懷孕
接下來就決定做人工流產，雖然醫生建議盡快做，但我還有一個小小的心願，因為之前陀abi的時候沒有影孕照，所以今次我們一家四口去影孕照。因為我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。 在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。 對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐Abi。
所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！
「唔會再有信心去懷孕」
符曉薇同時在YouTube拍片，講講自己今次懷胎心情，符曉薇一直表現冷靜堅強，她透露拍完「一家四口」全家福後便送走BB，符曉薇終於忍唔住喊：「我應該唔會再有呢個信心去懷孕，所以希望大家睇完呢段片，唔好再問我，幾時生第二個，因為Abi一個夠喇﹗大家唔使安慰我，我想講我好好，但又唔係好好，但我會好努力變番好，有正能量嘅我，多謝大家﹗
愛德華氏綜合症
根據美《時代醫療集團》網站指出，「愛德華氏綜合症」是胎兒或嬰兒的細胞內18號染色體之中出現第三個染色體。而過多的染色體會令胎兒生長遲緩及嚴重缺陷，例如體重過輕、頭顱小、心臟不健全和其他器官畸形、殘廢……等問題，因此在懷孕早期即會自然流產。由於愛德華氏症候群的預後極為不好，且為無法治療的疾病，因此終止懷孕仍是不得已的較佳選擇，所幸其早期診斷方式頗為完善，以及其低再發率。