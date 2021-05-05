陳柏宇妻符曉薇再懷孕 13週胎兒患「愛德華氏症」終忍痛人工流產

去年5月歌手陳柏宇（Jason）的太太符曉薇（Leanne）懷有第二胎，其後不幸證實宮外孕，二人一直很想給女兒Abi一個成長拍擋，也想為家庭再增新成員。經過多番努力符曉薇終於再懷上了Abi的弟弟，可惜這份開心只能陪伴陳氏一家13週，皆因醫生發現胎兒頸皮過厚，診斷患上了「愛德華氏綜合症」，而被迫要終止懷孕。一家人由本來雀躍地迎接新生命的心情，始料不及地變成了悲傷。

原文：Sunday Kiss | 編輯：東方新地｜圖片：陳柏宇、符曉薇IG