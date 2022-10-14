陳柏宇太太兩度流產切輸卵管 今報喜：上天送咗份禮物畀我哋

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）2017年結婚至今五年，囡囡陳羿辰（Abigail）今年4歲，兩夫婦一直想為囡囡添個弟弟或妹妹，可惜符曉薇分別於前年及去年兩度痛失胎兒，不過今日早上（14日），兩夫婦分別在社交平台宣佈喜訊，指囡囡快將多一個妹妹，Abigail開心拿著妹妹的超聲波照和父母合照，十分可愛。