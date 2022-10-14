陳柏宇太太兩度流產切輸卵管 今報喜：上天送咗份禮物畀我哋
陳柏宇太太符曉薇以為花光運氣
陳柏宇太太符曉薇前年曾懷上第二胎，但不幸出現宮外孕情況，需切除左邊輸卵管。夫婦再接再厲去年成功再陀B，可惜肚內兒子被醫生證實患有「愛德華氏症」，最後要人工流產。當時符曉薇於社交平台發文對13週的囝囝道歉並坦言：「我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」她指自己一生的運氣在與陳柏宇結婚以及誕下Abigail時花光了，沒有運氣再擁有他(流產的兒子)，又向老公陳柏宇致歉，指因為自己沒有運氣，而要對方一同承受痛苦。
符曉薇感恩再次懷孕
相隔一年陳家終於在社交網發放好消息，陳柏宇囡囡拿著妹妹的超聲波照，還專登拍了張搞笑全家福，而太太符曉薇難掩再度懷孕興奮之情，仲開心分享第二胎是妹妹，她說：「上年我同自己講無勇氣再懷孕，今年估唔到上天送咗份禮物畀我哋，感恩我可以再次懷孕，每日都抱住擔憂同感恩嘅心情，得來不易嘅禮物，只希望妹妺健康平安出世。」
符曉薇：我會同妹妹一齊加油
符曉薇寫道：「我知道好多人都估到，你哋 inbox 留言問我係咪有咗，我都好想同大家分享，不過上兩次經歷對我有好大陰影，所以我無正面回答大家，但係個肚大得太快，今日就同大家分享呢份喜悅，我會同妹妹一齊加油。」
網民送上無限祝福
好消息一出，即時引來一大批網民留言送上祝福：「上天總會再開多道窗俾媽媽」「要小心照顧身體，有咩就叫陳生幫你做啦」「一家更幸福開心，最緊要身體健康」。將會多一位前世情人的陳柏宇，在社交網報喜時亦表現得非常興奮，看來他要更加努力搵奶粉錢喇！
相關文章：符曉薇痛心留千字文給弟弟
前年5月歌手陳柏宇（Jason）的太太符曉薇（Leanne）懷有第二胎，其後不幸證實宮外孕，二人一直很想給女兒Abi一個成長拍擋，也想為家庭再增新成員。經過多番努力符曉薇終於再懷上了Abi的弟弟，可惜這份開心只能陪伴陳氏一家13週，皆因醫生發現胎兒頸皮過厚，診斷患上了「愛德華氏綜合症」，而被迫要終止懷孕。一家人由本來雀躍地迎接新生命的心情，始料不及地變成了悲傷。
兒子只生存了13週
去年符曉薇Leanne好不容易懷上了Abi的弟弟，一直也很勤力做產檢。沒想到弟弟只生存了13週最終沒機會看到世界。不過Leanne仍拍了全家福留念，並寫了千字文給弟弟，原來今次的懷孕孕唯非常嚴重，不過看到弟弟在肚內慢慢成長，Leanne覺得很值得： 「親愛的13週的仔仔，自從上次的失敗，一直繼續嘗試，一個月又一個月，一次又一次驗孕棒減號的失望，終於給我來了＋號。」
「每日抱著感恩的心，感謝你再次來臨，雖然每日不斷嘔吐，吃不下東西，但依然非常期待見到你的日子，每一個晚上都在幻想，你會像爸爸一樣，還是會像我？你和Abi玩耍爭玩具的樣子。這些畫面填滿我每一個晚上。去產檢時聽到你的心跳，把我反胃嘔吐的感覺通通都忘記，只剩下滿滿的幸福。」
產檢後發現胎兒有唐氏或心臟問題
符曉薇留言：「在10週5天的時候，我如常產檢，還滿心歡喜地拍片。突然醫生告訴我你的頸皮厚。還來不切反應，什麼意思？就說了一句不是又有問題吧？關了拍片。聽醫生解釋。你頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏or 心臟問題。聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。跟陳生商量，如果是唐氏我們都可以接受。」
「有能力照顧你和給你無限的愛。終於收到醫生的電話，驗血報告你沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。 我從來沒有聽過這個病。當刻完全沒有概念是什麼。只知道醫生叫我下一步抽絨毛，當上網搵資料嘅時候，我彷彿靈魂出竅，為什麼會發生我身上。愛德華氏症根本是沒有希望的病。很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。莫非上天真的不想我擁有你？我們已經接受唐氏，怎料還有更壞嘅打算。」
聽到醫生講「唔好意思」，心碎
符曉薇心裏很混亂：「到見醫生的時候，醫生都說有可能抽錯的。這句說話對我非常有希望，不過這個希望維持不到1分鐘。醫生幫我照早期結構不到5秒，我就聽到「唔好意思」這四個字，你的BB是愛德華氏樣，這四個字每晚一直重複在我耳邊，心碎。」
「醫生一路解釋我BB的問題，左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的。還有很多很多問題，醫生建議不用抽絨毛。雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。所以我哋最後沒有抽。」
忍痛中止懷孕
符曉薇接下來決定做人工流產：「雖然醫生建議盡快做，但我還有一個小小的心願，因為之前陀abi的時候沒有影孕照，所以今次我們一家四口去影孕照。因為我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。 在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。 對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你。」
「唔會再有信心去懷孕」
符曉薇同時在YouTube拍片，講講自己今次懷胎心情，符曉薇一直表現冷靜堅強，她透露拍完「一家四口」全家福後便送走BB，符曉薇終於忍唔住喊：「我應該唔會再有呢個信心去懷孕，所以希望大家睇完呢段片，唔好再問我，幾時生第二個，因為Abi一個夠喇﹗大家唔使安慰我，我想講我好好，但又唔係好好，但我會好努力變番好，有正能量嘅我，多謝大家﹗
愛德華氏綜合症
根據美《時代醫療集團》網站指出，「愛德華氏綜合症」是胎兒或嬰兒的細胞內18號染色體之中出現第三個染色體。而過多的染色體會令胎兒生長遲緩及嚴重缺陷，例如體重過輕、頭顱小、心臟不健全和其他器官畸形、殘廢……等問題，因此在懷孕早期即會自然流產。由於愛德華氏症候群的預後極為不好，且為無法治療的疾病，因此終止懷孕仍是不得已的較佳選擇，所幸其早期診斷方式頗為完善，以及其低再發率。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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