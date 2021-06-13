陳柏宇老婆突發「千字文」數臭老公！符曉薇：「我乜都唔要就嫁比你！」
撰文：海月｜圖片來源：符曉薇IG、連登
陳柏宇老婆一個原因、突發千字文數臭老公！
雖然無緣孕育第二胎，不過符曉薇因為有老公及女兒陪伴，日漸走出流產陰霾。日前符曉薇更開Live跟粉絲交流，當中提及老公陳柏宇曾惹自己生氣，更喺IG交代來龍去脈。原來當時陳柏宇跟符曉薇一起接受訪問，雖然符曉薇對老公讚不絕口，不過陳柏宇嘅回應卻令符曉薇覺得好似話緊佢好冇用，對家庭冇實質貢獻一樣。
事後更直言覺得相當委屈，曾一度想離家出走：
琴日真係好想去打牌，之後見到個schedule你今日要唱歌，之後我又cancel咗佢哋。費事你冇精神。但係真係好想離家出走。
符曉薇更喺重提二人結婚時的事，更直言當時「我乜都唔要就嫁比你」，雖然陳柏宇當時「冇求婚，冇禮金，冇過大禮」，不過但符曉薇仍覺得一切都值得，更直言：
仲將自己嘅金器俾晒你賣。因為我一路覺得你值得。值得我乜都唔要，淨係要你。
因為訪問後令她覺得陳柏宇不珍惜自己，所以有一刻曾想出走離開。不過因為真愛，所以最後亦作罷留下：
過咗就算。希望然後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。
二人最後和好如初，至今一定三口仍十分恩愛，更在IG中大哂一家三口最近假期時一齊Staycation的相片，而符曉薇亦早早將「千字文」刪除。
網民表示不解：將IG當家事法庭
女方事後解說：呢個人值得付托終身俾佢
一個會用心去哄你
仲會用千字文認錯嘅男人
其實好難得
有時大家一齊耐左
好多嘢都會懶左
哩個懶會令大家越嚟越生疏
會有更多誤會出現
如果有個唔怕煩
會用心去告訴對你嘅愛嘅人
哩個人值得你穿白色婚紗
付托終身俾佢
我已經搵到
重溫：13週胎兒患「愛德華氏症」終忍痛人工流產
符曉薇Leanne好不容易懷上了Abi的弟弟後，一直也很勤力做產檢。沒想到弟弟只生存了13週最終沒機會看到世界。不過Leanne仍拍了全家福留念，並寫了千字文給弟弟，原來今次的懷孕孕唯非常嚴重，不過看到弟弟在肚內慢慢成長，Leanne覺得很值得： 「親愛的13週的仔仔，自從上次的失敗，一直繼續嘗試，一個月又一個月，一次又一次驗孕棒減號的失望，終於給我來了➕號。每日抱著感恩的心，感謝你再次來臨，雖然每日不斷嘔吐，吃不下東西，但依然非常期待見到你的日子，每一個晚上都在幻想，你會像爸爸一樣，還是會像我？你和Abi玩耍爭玩具的樣子。這些畫面填滿我每一個晚上。去產檢時聽到你的心跳，把我反胃嘔吐的感覺通通都忘記，只剩下滿滿的幸福。
產檢後發現胎兒有唐氏或心臟問題
在10週5天的時候，我如常產檢，還滿心歡喜地拍片。突然醫生告訴我你的頸皮厚。還來不切反應，什麼意思？就說了一句不是又有問題吧？關了拍片。聽醫生解釋。你頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏or 心臟問題。聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。跟陳生商量，如果是唐氏我們都可以接受。有能力照顧你和給你無限的愛。終於收到醫生的電話，驗血報告你沒有唐氏，但有愛德華氏症T18。 我從來沒有聽過這個病。當刻完全沒有概念是什麼。只知道醫生叫我下一步抽絨毛，當上網搵資料嘅時候，我彷彿靈魂出竅，為什麼會發生我身上。愛德華氏症根本是沒有希望的病。很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。
莫非上天真的不想我擁有你？我們已經接受唐氏，怎料還有更壞嘅打算。