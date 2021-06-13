陳柏宇老婆突發「千字文」數臭老公！符曉薇：「我乜都唔要就嫁比你！」

陳柏宇及老婆符曉薇（Leanne）2017年結婚，婚後育有一女Abi，不過早前因為經歷了宮外孕及畸胎，二度失去未出世BB令她心碎宣布不會再懷孕。雖然陳柏宇夫婦二人看似非常恩愛，不過符曉薇就突破喺IG上發千字文，發火數臭老公！到底係咩一回事？即刻睇睇！

撰文：海月｜圖片來源：符曉薇IG、連登