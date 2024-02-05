陳柏宇早餐直播愛女日日登場超暖心 「人氣女歌手」特意到場陪食早餐

現年40歲的陳柏宇（Jason）向來低調冇架子被稱作「貼地歌手」，近期他與2個愛女Abigail和Audrey一齊到茶餐廳食早餐，更邊食邊開直播，最搶眼的是細女原來會日日轉造型，冧死一班街坊和網民，就連這位「人氣女歌手」都化身小粉絲到場陪食早餐！