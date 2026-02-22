J Music｜陳柏宇馮允謙世紀同台合唱！Jason驚爆「雙J」將合作出歌
廣告
最新一集《J Music》請來樂壇兩大實力派陳柏宇（Jason）與馮允謙（Jay Fung）擔任嘉賓，二人破天荒首度同台合唱，更驚爆將有合作計劃！Jason一句「不久將來會有合作」引爆樂迷期待，場面墟冚。兩位靚聲之人難得同台，究竟「雙J」會擦出怎樣的火花？
J Music世紀合體 雙J完美和音聽出耳油
在最新一集的「一晚限定」環節中，陳柏宇與馮允謙兩位實力派唱將終於實現樂迷敲碗已久的同台合作。二人特意挑選了陳奕迅的經典金曲《今日》進行合唱，Jason充滿感情的磁性聲線，配上Jay Fung溫柔細膩的唱腔，兩把獨特的聲音完美融合，產生了意想不到的化學作用，讓現場觀眾和樂迷都大讚「聽出耳油」。除了驚喜合唱，二人亦分別獻唱了各自的新作，Jay Fung深情演繹新歌《齊柏林飛船》，而Jason則帶來即將推出的新專輯《BEST BALLADS OF 關於…情歌》中的歌曲《旁若無人》，讓樂迷大飽耳福。
陳柏宇親口證實合作 預告新碟十首全新歌
當被主持人問到，兩位靚聲王有沒有考慮過正式推出合唱作品時，全場氣氛即時推至高點。陳柏宇未有迴避，更即場大派定心丸，親口證實好消息，透露「雙J」的合作企劃已在醞釀當中。Jason笑著表示：「不久將來會有合作」，雖然未有透露具體細節，但已足以讓所有樂迷陷入瘋狂。此外，Jason亦分享了其音樂動向，預告即將面世的新專輯《BEST BALLADS OF 關於…情歌》誠意十足，將會收錄整整十首全新歌曲，絕非舊歌精選，可見他對音樂的熱誠與堅持。
樂迷洗版式期待 敲碗「雙J」快出新歌
「雙J」合作的消息一出，立即在網上引發洗版式討論，樂迷紛紛表示極度期待。不少網民留言表示：「終於等到！兩大唱將合作一定係天碟級數！」、「一個滄桑一個溫柔，究竟會係咩風格？好想快啲聽到！」、「求下你哋快啲出歌，開埋演唱會就最好！」、「香港樂壇需要呢啲高質素嘅合作！」。兩位都是公認的實力派，加上私下份屬好友，樂迷都相信這次合作必定能為廣東歌樂壇帶來新的衝擊，並已急不及待想聽到製成品。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期