J Music｜陳柏宇馮允謙世紀同台合唱！Jason驚爆「雙J」將合作出歌

最新一集《J Music》請來樂壇兩大實力派陳柏宇（Jason）與馮允謙（Jay Fung）擔任嘉賓，二人破天荒首度同台合唱，更驚爆將有合作計劃！Jason一句「不久將來會有合作」引爆樂迷期待，場面墟冚。兩位靚聲之人難得同台，究竟「雙J」會擦出怎樣的火花？