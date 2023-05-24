陳柏宇擘髀坐姿意外成女網友焦點 繼激凸後再創尷尬經典：小Jason又發威

陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）結婚5年，早前宣布細女Audrey平安出世，一家四口生活幸福美滿。而陳柏宇近年亦頻頻上到ViuTV作客，除了出席音樂節目之外，也成為真人騷節目《婚前試行為》的主持，最近又到《晚吹- 讓我一次買個夠》上大談購物的心得，然而其坐姿卻成為網民的焦點所在，在社交平台中掀起不少有味笑話。