陳柏宇擘髀坐姿意外成女網友焦點 繼激凸後再創尷尬經典：小Jason又發威
陳柏宇擘髀隆起又掀話題
陳柏宇今次上節目原本是為了分享自己的購物習性，更因為「必要性」一詞而與娟姐練美娟在節目上掀起一翻唇槍舌戰，令當奴都要提醒二人是在拍節目才能制止亂像。
陳柏宇買車、買襪、買高爾夫球用品等經驗分享雖然講到手舞足蹈甚為精彩，尤其是他斗膽在節目上公開不留情面地狠評商品缺點，然而卻被「小Jason」成功搶鏡！FaceBook平台「中女講呢啲」上就有網民將陳柏宇的擘髀坐姿截圖並分享至社交網站，寫道：「我成晚望住佢」非常之露骨！只見坐在沙發的陳柏宇將雙髀擘大坐，非常有霸氣，雙腿之間更明顯「隆起」現形。不少網民都同樣留意到，還留言「啲fans𥄫實小jason」、「小Jason又黎料?」、「佢次次都好搶戲」等等。
點擊睇陳柏宇坐姿：
《你瞞我瞞》網上瘋傳成90後集體回憶
其實「小Jason」是陳柏宇的成名恩人，他去年接受YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」訪問，搞笑回應當年在簽唱會疑有生理反應一事，熊仔頭問他：「我92年出世，所有90後嘅回憶，你應該知我問邊條㗎啦？」陳柏宇諗一陣才回答：「扯旗！」2009年陳柏宇人氣勁升，事緣他在《Close Up》簽唱會上，獻唱《你瞞我瞞》時，下體疑似有反應近兩分鐘，影片在網上瘋傳，更成為一眾90後的集體回憶。
陳柏宇質疑片段「收放自如」
有網民搞笑為陳柏宇二次創作《你瞞我瞞》歌詞為《你扯我扯》，又稱呼他為「J神」。陳柏宇大方回應有生理反應一事：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。（條片）有啲詭異嘅原因係乜嘢呢，佢扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」熊仔頭認同：「一個正常嘅男人一定feel到！」
健身教練：陳柏宇冇咁勁
陳柏宇的健身教練兼好友Kinson在場，熊仔頭問道：「佢（陳柏宇）吹噓到自己當年扯旗，其實係冇扯，本身就咁勁，我想問呢壇嘢你點睇？」Kinson笑指：「好多學生之前都問過我呢個問題，我都維護住佢嘅，我直接話『誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁』！」陳柏宇再解釋：「懷疑條片俾人搞。」Kinson笑言：「嗰陣應該搞唔到！」
陳柏宇自此人氣升狂攞獎
陳柏宇反駁Kinson：「點會呢？佢係咁易拉一拉。」Kinson秒回：「咁你即係得罪好多人啦，你咁煩，一定係得罪好多人啦，無啦啦搞你嘅。」但陳柏宇表示這條片令《你瞞我瞞》在當時重登音樂排行榜榜首，他更憑此歌在各大樂壇頒獎禮奪下多個獎項：「嗰條片係直接幫咗我。」陳柏宇的坦白和幽默，獲網民激讚真男人！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！