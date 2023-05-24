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陳柏宇擘髀坐姿意外成女網友焦點 繼激凸後再創尷尬經典：小Jason又發威

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陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）結婚5年，早前宣布細女Audrey平安出世，一家四口生活幸福美滿。而陳柏宇近年亦頻頻上到ViuTV作客，除了出席音樂節目之外，也成為真人騷節目《婚前試行為》的主持，最近又到《晚吹- 讓我一次買個夠》上大談購物的心得，然而其坐姿卻成為網民的焦點所在，在社交平台中掀起不少有味笑話。

陳柏宇 陳柏宇最近成為了曬B狂人。
陳柏宇最近成為了曬B狂人。（圖片來源：[email protected]
陳柏宇 陳柏宇原本是分享自己的購物習性。
陳柏宇原本是分享自己的購物習性。（圖片來源：《晚吹- 讓我一次買個夠》截圖）
陳柏宇 節目上，陳柏宇與娟姐針鋒相對，不過已經被「小Jason」成功搶鏡。
節目上，陳柏宇與娟姐針鋒相對，不過已經被「小Jason」成功搶鏡。（圖片來源：《晚吹- 讓我一次買個夠》截圖）

陳柏宇擘髀隆起又掀話題

陳柏宇今次上節目原本是為了分享自己的購物習性，更因為「必要性」一詞而與娟姐練美娟在節目上掀起一翻唇槍舌戰，令當奴都要提醒二人是在拍節目才能制止亂像。

陳柏宇買車、買襪、買高爾夫球用品等經驗分享雖然講到手舞足蹈甚為精彩，尤其是他斗膽在節目上公開不留情面地狠評商品缺點，然而卻被「小Jason」成功搶鏡！FaceBook平台「中女講呢啲」上就有網民將陳柏宇的擘髀坐姿截圖並分享至社交網站，寫道：「我成晚望住佢」非常之露骨！只見坐在沙發的陳柏宇將雙髀擘大坐，非常有霸氣，雙腿之間更明顯「隆起」現形。不少網民都同樣留意到，還留言「啲fans𥄫實小jason」、「小Jason又黎料?」、「佢次次都好搶戲」等等。

陳柏宇 陳柏宇的坐姿意外成為網民焦點。
陳柏宇的坐姿意外成為網民焦點。（圖片來源：「中女講呢啲」截圖）
陳柏宇 網民的留言非常大膽。
網民的留言非常大膽。（圖片來源：「中女講呢啲」截圖）
陳柏宇 網民的留言非常大膽。
網民的留言非常大膽。（圖片來源：「中女講呢啲」截圖）
陳柏宇 網民的留言非常大膽。
網民的留言非常大膽。（圖片來源：「中女講呢啲」截圖）

點擊睇陳柏宇坐姿：

陳柏宇於2009年簽唱會上獻唱《你瞞我瞞》，疑似有生理反應近兩分鐘，影片在網上瘋傳。
陳柏宇於2009年簽唱會上獻唱《你瞞我瞞》，疑似有生理反應近兩分鐘，影片在網上瘋傳。（圖片來源：[email protected]陳柏宇Close Up簽唱會）

《你瞞我瞞》網上瘋傳成90後集體回憶

其實「小Jason」是陳柏宇的成名恩人，他去年接受YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」訪問，搞笑回應當年在簽唱會疑有生理反應一事，熊仔頭問他：「我92年出世，所有90後嘅回憶，你應該知我問邊條㗎啦？」陳柏宇諗一陣才回答：「扯旗！」2009年陳柏宇人氣勁升，事緣他在《Close Up》簽唱會上，獻唱《你瞞我瞞》時，下體疑似有反應近兩分鐘，影片在網上瘋傳，更成為一眾90後的集體回憶。

熊仔頭問陳柏宇覺得甚麼事件會成為90後的集體回憶，他搞笑回應當年在簽唱會疑有生理反應一事。
熊仔頭問陳柏宇覺得甚麼事件會成為90後的集體回憶，他搞笑回應當年在簽唱會疑有生理反應一事。（圖片來源：[email protected]
陳柏宇的坦白和真性情，獲網民激讚。
陳柏宇的坦白和真性情，獲網民激讚。（圖片來源：[email protected]

陳柏宇質疑片段「收放自如」

有網民搞笑為陳柏宇二次創作《你瞞我瞞》歌詞為《你扯我扯》，又稱呼他為「J神」。陳柏宇大方回應有生理反應一事：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。（條片）有啲詭異嘅原因係乜嘢呢，佢扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」熊仔頭認同：「一個正常嘅男人一定feel到！」

陳柏宇大方回應有生理反應一事：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。」
陳柏宇大方回應有生理反應一事：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。」（圖片來源：[email protected]

健身教練：陳柏宇冇咁勁

陳柏宇的健身教練兼好友Kinson在場，熊仔頭問道：「佢（陳柏宇）吹噓到自己當年扯旗，其實係冇扯，本身就咁勁，我想問呢壇嘢你點睇？」Kinson笑指：「好多學生之前都問過我呢個問題，我都維護住佢嘅，我直接話『誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁』！」陳柏宇再解釋：「懷疑條片俾人搞。」Kinson笑言：「嗰陣應該搞唔到！」

健身教練Kinson維護陳柏宇：「誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁！」
健身教練Kinson維護陳柏宇：「誤會嚟㗎啫，佢冇咁勁！」（圖片來源：[email protected]

陳柏宇自此人氣升狂攞獎

陳柏宇反駁Kinson：「點會呢？佢係咁易拉一拉。」Kinson秒回：「咁你即係得罪好多人啦，你咁煩，一定係得罪好多人啦，無啦啦搞你嘅。」但陳柏宇表示這條片令《你瞞我瞞》在當時重登音樂排行榜榜首，他更憑此歌在各大樂壇頒獎禮奪下多個獎項：「嗰條片係直接幫咗我。」陳柏宇的坦白和幽默，獲網民激讚真男人！

陳柏宇「生理反應事件」令《你瞞我瞞》爆紅，在各大樂壇頒獎禮奪下多個獎項。
陳柏宇「生理反應事件」令《你瞞我瞞》爆紅，在各大樂壇頒獎禮奪下多個獎項。（圖片來源：《十大中文金曲頒獎禮》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《晚吹- 讓我一次買個夠》截圖、「中女講呢啲」截圖、[email protected]

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