陳柏宇兩公婆開直播鬧交 老婆鬧「成嚿垃圾」仲有呢個大懲罰
陳柏宇被踢爆抱怨太太「唔執嘢」
陳柏宇與Leanne的直播總是充滿樂趣和真實感。在最近的一次直播中，Leanne開玩笑地質問陳柏宇是否在外界的訪問中談論了她的壞話：「啲人話你講我壞話，話我唔扔嘢喎！我唔係唔扔嘢，我扔咗好多玩具，前排先將好多衫畀人！」陳柏宇解釋指：「如果衣櫃反映唔到呢件事，其實係唔夠！」Leanne聽到繼續反擊：「其實係唔會反映得到㗎！因為女仔係要咁多衫㗎！我咪買咗啲櫃整好哂，呢啲嘢唔係我，係你個女㗎！」
太太越講越嬲 鬧陳柏宇「成嚿垃圾」
Leanne越講越嬲，仲鬧陳柏宇「成嚿垃圾」：「你唔好將我同你比呀！你唔需要咁多衫係因為你做嘢有衫，同埋你平時出街成嚿垃圾咁，我唔可以成嚿垃圾咁！你可唔可以新年都好似助票嗰啲區議員咁樣？」聽到老婆咁直接，陳柏宇都忍唔住大笑。
陳柏宇一句執生 老婆聲稱要「跪LEGO 」懲罰
在直播的後半部分，Leanne繼續鬧老公：「仲話我結婚前好想做嘢，結咗婚唔想做嘢，隊晒我啲嘢出去啦！」陳柏宇就即刻表現無辜，即答「Do姐問我吖嘛！」Leanne接著問到：「咁你有冇講我好嘅嘢呀？」陳柏宇就一臉尷尬的回道：「我話你存在囉！」聽到Leanne都冧到笑出聲。
陳柏宇指平時經常對外稱讚老婆：「我喺出面成日讚你，我讚你唔係因為我要讚你，純粹因為係事實。」開始收貨的Leanne提出了一個新挑戰，要求陳柏宇即時講出她的新優點，陳柏宇諗咗好耐先答出：「你好畀心機咁搞你嗰盤生意！」然而，Leanne似乎對這個答案並不完全滿意，她堅持要聽到更多「新鮮嘅」評價，不過陳柏宇就一直講唔出，Leanne就搞笑圓場，叫小朋友拿Lego出嚟，聲稱要老公「跪LEGO 」受罰，非常爆笑。
網民大讚兩公婆貼地
不少網民看到兩人的互動，都大讚陳柏宇兩公婆對話貼地自然，仲有粉絲PO出平時陳柏宇出街的「垃圾」造型，非常爆笑：「好鍾意睇佢兩公婆對話，好搞笑，再加埋柯住後面嘅笑聲，好正」、「真係好小藝人咁貼地 真心鍾意睇佢地2公婆互動 陳生都有口窒窒既時候」、「兩公婆好好笑，陳柏宇真係好自然呀」、「垃圾局區選助選員」等。