全民造星6｜2號陳栩政VC懶人包！21歲跳舞小王子IG起底+身高/MBTI/背景一文看清

ViuTV《全民造星6》正式啟動，96位參賽者經已全數亮相，準備在舞台上爭奪最終的男團席位。在眾多參賽者中，憑藉帥氣外型和出眾舞技而備受關注的2號參賽者陳栩政（VC），以其「跳舞小王子」的稱號，迅速成為本屆賽事的人氣焦點之一。本文將為你整理一份關於陳栩政VC的超詳盡懶人包，從他的個人背景、身高、學歷、MBTI，到他的舞蹈實力、興趣愛好及比賽目標，讓你一篇文看清這位潛力新星的全部魅力。