家族榮耀｜53歲陳梅馨退隱25年 曾被溫兆倫索14萬分手費 附反目成仇經過

陳梅馨（曾改名：陳明君）重返無綫拍豪門勾心鬥角劇《家族榮耀》，飾演Toby梁靖琪阿媽李敏，這是她淡出娛樂圈25年後的第一套劇集。講起陳梅馨，可能很多人沒有太深印象，但如果提起溫兆倫，就有不少人回想起他當年向前度索取分手費的渣男行為，而他那名前度，正是陳梅馨。