家族榮耀｜53歲陳梅馨退隱25年 曾被溫兆倫索14萬分手費 附反目成仇經過
《家族榮耀》陳梅馨53歲保養得宜
陳梅馨在《家族榮耀 》中飾演于洋的二太太及梁靖琪媽媽。雖然她的戲份不多，與其他主要家庭成員並非同住於馬家大宅，但仍然受盡大婆陳曼娜的針鋒相對，地位卑微。而每當捕捉到她的鏡頭時，陳梅馨都散發著貴氣，令網民眼前一亮。雖然她已闊別幕前近25年，但她在劇中有多次「Close Up」鏡頭，都表現出其保養得宜，外貌幾乎與多年前無分別，仍然皮光肉滑，被一眾網民大讚「不愧是香港小姐出身」。
落選港姐投身娛樂圈
現年53歲的陳梅馨出生於馬來西亞，並在1988年以19歲之齡參加參加香港小姐競選，同屆港姐為李嘉欣與陳淑蘭等。落選港姐後，陳梅馨選擇在TVB發展，先後出演配角參與拍攝劇集《刑事偵輯檔案》中飾演梁榮忠的初戀情人及於《壹號皇庭》1至4輯飾演檢察官「關靜」，劇中蘇永康有女朋友，惟她仍與蘇永康曖昧不清，令她開始受到觀眾注目。除了拍過多套劇集之外，她更做過主持。
同溫兆倫分手被索天價掟煲費 對薄公堂全城轟動
而最令人印象深刻的是陳梅馨的情史。陳梅馨當年接受訪問指指溫兆倫於1993年中開始追求她，她才對他產生一點好感：「起初我唔想同有婦之夫來往，拒絕同佢約會，後來佢以傾公事嘅藉口煩住我，我答應咗佢。」她指對方表示已緊老婆進行離婚手續，其後被他的誠意打動，開始發展。後來她接受不到他一些處事手法，關於人格問題。她表示曾經在兩個月內她提出超過10次分手，對方都苦苦哀求，她心軟，故維持了兩個月斷斷續續關係，最後於1996年正式分手。
突然，溫兆倫對薄公堂，入稟向香港最高法院申請法庭禁制令，阻止陳梅馨赴英求學，令其讀書計劃告吹。他之所以能夠成功申請禁制令，是因為他指陳梅馨與他拍拖期間拖欠一筆港幣14萬的「天價拍拖費」，欠款未還，阻止她離開香港。
陳梅馨：因愛成恨絕情絕義？
陳梅馨當年接受訪問指自己與溫兆倫分手前數星期，與另一名男人拍拖，但她強調她與溫兆倫是性格不合而分手，並非有第三者介入，更指對方分手後不久都有認識到新女朋友。她認為對方因愛不遂，故展開報復行動：「佢不斷向我提出訂婚，但我當時未肯定對方係咪結婚對象，所以唔應承…估唔到佢咁樣中傷我！」她指二人拍拖時發展一日千里，對方對她呵護備至。其後為了二人住得更近，對方說服她由屯門搬去元朗住，拍拖只有兩個月，更自願每月為她付租金。她拿出合照、情信，證明二人確是相戀過。
她澄清自己沒有向對方借過一毫子，對方所指的拖欠費用，乃是他自願為她繳付的租金費用，故絕不會還錢。溫兆倫發毒誓澄清二人未有過拍拖舉動，她斥對方「反轉豬肚」。她指溫兆倫對簿公堂之時，她剛剛喪母，非常困擾，表示「受唔住」，更批評對方「絕情至如此地步，竟因愛成忙得咁緊要。」
溫兆倫：只係紅顏知己並非拖友
陳梅馨指，分手後溫兆倫不斷致電給她，要求她交還交租、買衫錢。但溫兆倫就指，自己沒有為對方交租，那筆錢是向陳梅馨及她姐姐借的。他又指她為媽媽請醫生診病，另借了港幣10萬元。他曾接受TVB《城市追擊》訪問，指他只當陳梅馨是凌晨兩、三點會打電話傾心事的紅顏知己，並非拖友。他又澄清自己是以公司名義借錢，並非自己名義，認為欠債還錢，天公地道，不怕影響自己名聲。而溫父亦曾接受訪問，指陳梅馨做了一些事令到他兒子很傷心，又指筆錢是透過他與老婆合服的有限公司借給兒子：「公道自在人心！」
陳梅馨勝訴但事業跌入谷底
雖然陳梅馨成功贏得官司，但是因為此事而與溫兆倫反目成仇，她的演藝事業卻跌入谷底。而溫兆倫從此被冠上渣男之名響遍全城。事隔多年後，溫兆倫澄清因為1995年至2000年間因為父親患上淋巴癌，為了支付父親的龐大醫藥費，經濟上出現困難，周轉不靈只好追討分手費，延續爸爸的生命。而陳梅馨受傳媒訪問時感嘆當時不懂識處理感情事。
當年詳細報道：
被指介入姜皓文戀情 冠上小三之名前途盡毀
陳梅馨的愛情路並不平坦，更在1999年間被爆出陷入與姜皓文及其女友殷寧（原名：金慧英，現已為姜皓文老婆）的三角戀，雖然姜皓文表示跟殷寧分手一個月，但是殷寧就指控姜皓文，指二人一直同床，陳梅馨事後馬上分手。雖然陳梅馨在TVB機會不絕，惜被兩段感情拖累，前途盡失，後來更於1997年就選擇淡出幕前。
轉型拍三級片失敗後轉戰商圈
在2000年，陳梅馨又再返回幕前，她轉向影壇發展由玉女轉型，接拍不少三級片，例如《Big波誘惑》，《聊齋艷奇之陸判性經》等，試過半裸出鏡，露點示人。她亦為有線電視擔任性話題節目主持，尺度大膽到連觀眾都打上節目投訴。可惜她這些舉動未能挽回事業，其後她決定於2005年息影，轉戰開餐廳，她曾接受訪問表示自己失敗過很多次，失敗後又再開餐廳。
53歲維持單身 被傳與同性密友同居
陳梅馨於情路上歷盡風霜，有報道指出，她在幾年前與同性密友Michelle，於西貢展開同居生活，她們除了一起在網上賣時裝之外，亦開日本串燒店大搞飲食和銷售生意，不少圈中好友都有捧場。據知同性密友Michelle的家境富裕，曾擔任電影美術指導，與黃百鳴、歐陽震華及鄭秀文等人熟稔。不過，她曾接受傳媒訪問表示自己現時仍單身，又澄清同溫兆倫從未結婚，雖然身邊不乏追求者，但是她卻認為已過了想結婚的階段，所以現今享受單身生活也不錯。