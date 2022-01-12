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港姐亞軍陳楨怡疑一腳踏兩船 與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年 周子揚搶認「正印」

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撰文：東方新地

2020年香港小姐亞軍陳楨怡與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年，一直都保持低調，去年7月她受訪時曾揚言有信心打破港姐分手魔咒，與男友白頭到老，不過事情卻有戲劇性發展。現身處內地拍劇的陳楨怡，突然被公開多張與周子揚的親密約會照，爆料者指二人拍拖已年半，周子揚唔止承認戀情，仲話自己係「正印」，不過陳楨怡就唔認囉！

撰文：東方新地 圖片：[email protected]_harto、[email protected]、東方新地資料庫

陳楨怡 想與圈外男友白頭到老

25歲的陳楨怡前年參選港姐成為亞軍，被指是富二代的她，擁43吋長腿，裙下之臣當然唔少，不前她早已明花有主，與圈外男友Andy(戴祖儀舊愛)拍拖4年，去年7月接受訪問時，陳楨怡更揚言會與男友愛到白頭。

擁43吋長腿的陳楨怡今年25歲，不時出po高調收花收禮物，大把人追，不過她去年就表示與戴祖儀前度Andy感情穩定。（圖片來源：IG@celina_harto）
擁43吋長腿的陳楨怡今年25歲，不時出po高調收花收禮物，大把人追，不過她去年就表示與戴祖儀前度Andy感情穩定。（圖片來源：[email protected]_harto）
陳楨怡一直低調處理感情事，點知被爆三角戀。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡一直低調處理感情事，點知被爆三角戀。（圖片來源：[email protected]_harto）

被爆左右逢源

正當陳楨怡以新人姿態被安排到內地連拍兩劇時，竟被驚爆左右逢源另有「隱形男友」，並流出她與何天兒(原名何傲兒)舊愛周子揚多張合照。據爆料者指，陳楨怡的現任男友其實是「西貢地王之子」周子揚（Hinson），二人發展地下情已年半。

突然殺出個前藝人周子揚，話自己是陳楨怡男友。（圖片來源：IG@choutszyeung）
突然殺出個前藝人周子揚，話自己是陳楨怡男友。（圖片來源：[email protected]
周子揚是「西貢地王之子」，家底甚厚。（圖片來源：IG@choutszyeung）
周子揚是「西貢地王之子」，家底甚厚。（圖片來源：[email protected]

周子揚曾求婚被拒

爆料者非常清楚地透露陳楨怡未參選已與周子揚拍拖，不時孖住現身朋友聚會好甜蜜，又去滑水同打Golf，情人節時陳楨怡會親手整蛋糕，周子揚曾送鑽石給陳楨怡，仲見埋家長同求婚，不過陳楨怡聲稱以事業為重拒絕，希望把戀情低調處理。對於陳楨怡只公開承認與Andy拍拖4年，從未提及周子揚，爆料者指朋友圈都覺得奇怪，但沒有多問，只在背後嘲笑周子揚是「傻兵」。

爆料者供出周子揚與陳楨怡去船P的合照，陳楨怡就是身穿這件防曬衣。（圖片來源：IG@celina_harto）
爆料者供出周子揚與陳楨怡去船P的合照，陳楨怡就是身穿這件防曬衣。（圖片來源：[email protected]_harto）
翻查陳楨怡的社交網，除了沒有與Andy的放閃照，亦不見周子揚蹤影。（圖片來源：IG@celina_harto）
翻查陳楨怡的社交網，除了沒有與Andy的放閃照，亦不見周子揚蹤影。（圖片來源：[email protected]_harto）

周子揚直認男友身份

入行只有年幾的陳楨怡，從未在社交網公開拍拖的照片，的確非常低調，據爆料者提供的船P相及高爾夫球場甜蜜合照，陳楨怡亦只曾在自己的社交網po過當日的單人照，明顯要收埋同行男友。而周子揚回應傳媒時，直認自己正與陳楨怡拍拖，而且是陳楨怡未選港姐入行前的事，仲話女方表示與前男友已經分手。

對於陳楨怡疑周旋於兩男之中，周子揚話好多謝傳媒話畀佢知自己做咗年半「隱形男友」，不過就堅持自己先至係正印！（圖片來源：IG@choutszyeung）
對於陳楨怡疑周旋於兩男之中，周子揚話好多謝傳媒話畀佢知自己做咗年半「隱形男友」，不過就堅持自己先至係正印！（圖片來源：[email protected]
陳楨怡身在內地拍劇。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡身在內地拍劇。（圖片來源：[email protected]_harto）

男女雙方唔夾口供

對於陳楨怡為何去年仍公開表示與Andy感情穩定可白頭到老，周子揚指每次問及這個話題，陳楨怡都會發脾氣，不過因為非常鍾意女友，所以選擇相信，仲維護陳楨怡不公開他的男友身份是有苦衷，總之二人就非常甜蜜，感情亦好穩定，周子揚滿有信心地說自己才是「正印」。不過陳楨怡就唔係咁講喇，身在內地的她接受傳媒訪問，指周子揚只是認識的朋友，現時會努力同專心工作，感情事一向低調，況且不是事實就唔回應！

周子揚似乎唔太介意女友食兩家茶禮，他表示很珍惜這段情，望外界給予空間繼續低調發展。（圖片來源：IG@choutszyeung）
周子揚似乎唔太介意女友食兩家茶禮，他表示很珍惜這段情，望外界給予空間繼續低調發展。（圖片來源：[email protected]
陳楨怡接受訪問時唔認周子揚係男友，仲話唔係事實唔回應。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡接受訪問時唔認周子揚係男友，仲話唔係事實唔回應。（圖片來源：[email protected]_harto）

前藝人周子揚專搞感情糾紛

周子揚曾是無綫藝員，代表作欠奉但新聞唔少，早年轉行成為香港首間科技短視頻平台的老闆，業務發展至東南亞。15年周子揚與何天兒(原名何傲兒)分手後，在聖誕節期間突爆大鑊，指遭何父施壓被迫分手，更聲稱何天兒家姐何傲芝曾向他苛索20萬元生活費，最後搞到對方要發律師信，不過周子揚數臭完何家姊妹又突轉口風，自稱當時「激動咗」，又聲稱與何家關係之前十分良好，峰迴路轉！

同樣是港姐出身的何天兒(何傲兒)，曾與周子揚有過一段情，最後不歡而散，何天兒仲警惕自己以後要帶眼識人。（圖片來源：東方新地資料庫）
同樣是港姐出身的何天兒(何傲兒)，曾與周子揚有過一段情，最後不歡而散，何天兒仲警惕自己以後要帶眼識人。（圖片來源：東方新地資料庫）

去片！周子揚當年數臭何傲兒兩姊妹

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