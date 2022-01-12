港姐亞軍陳楨怡疑一腳踏兩船 與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年 周子揚搶認「正印」
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_harto、[email protected]、東方新地資料庫
陳楨怡 想與圈外男友白頭到老
25歲的陳楨怡前年參選港姐成為亞軍，被指是富二代的她，擁43吋長腿，裙下之臣當然唔少，不前她早已明花有主，與圈外男友Andy(戴祖儀舊愛)拍拖4年，去年7月接受訪問時，陳楨怡更揚言會與男友愛到白頭。
被爆左右逢源
正當陳楨怡以新人姿態被安排到內地連拍兩劇時，竟被驚爆左右逢源另有「隱形男友」，並流出她與何天兒(原名何傲兒)舊愛周子揚多張合照。據爆料者指，陳楨怡的現任男友其實是「西貢地王之子」周子揚（Hinson），二人發展地下情已年半。
周子揚曾求婚被拒
爆料者非常清楚地透露陳楨怡未參選已與周子揚拍拖，不時孖住現身朋友聚會好甜蜜，又去滑水同打Golf，情人節時陳楨怡會親手整蛋糕，周子揚曾送鑽石給陳楨怡，仲見埋家長同求婚，不過陳楨怡聲稱以事業為重拒絕，希望把戀情低調處理。對於陳楨怡只公開承認與Andy拍拖4年，從未提及周子揚，爆料者指朋友圈都覺得奇怪，但沒有多問，只在背後嘲笑周子揚是「傻兵」。
周子揚直認男友身份
入行只有年幾的陳楨怡，從未在社交網公開拍拖的照片，的確非常低調，據爆料者提供的船P相及高爾夫球場甜蜜合照，陳楨怡亦只曾在自己的社交網po過當日的單人照，明顯要收埋同行男友。而周子揚回應傳媒時，直認自己正與陳楨怡拍拖，而且是陳楨怡未選港姐入行前的事，仲話女方表示與前男友已經分手。
男女雙方唔夾口供
對於陳楨怡為何去年仍公開表示與Andy感情穩定可白頭到老，周子揚指每次問及這個話題，陳楨怡都會發脾氣，不過因為非常鍾意女友，所以選擇相信，仲維護陳楨怡不公開他的男友身份是有苦衷，總之二人就非常甜蜜，感情亦好穩定，周子揚滿有信心地說自己才是「正印」。不過陳楨怡就唔係咁講喇，身在內地的她接受傳媒訪問，指周子揚只是認識的朋友，現時會努力同專心工作，感情事一向低調，況且不是事實就唔回應！
前藝人周子揚專搞感情糾紛
周子揚曾是無綫藝員，代表作欠奉但新聞唔少，早年轉行成為香港首間科技短視頻平台的老闆，業務發展至東南亞。15年周子揚與何天兒(原名何傲兒)分手後，在聖誕節期間突爆大鑊，指遭何父施壓被迫分手，更聲稱何天兒家姐何傲芝曾向他苛索20萬元生活費，最後搞到對方要發律師信，不過周子揚數臭完何家姊妹又突轉口風，自稱當時「激動咗」，又聲稱與何家關係之前十分良好，峰迴路轉！