港姐亞軍陳楨怡疑一腳踏兩船 與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年 周子揚搶認「正印」

2020年香港小姐亞軍陳楨怡與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年，一直都保持低調，去年7月她受訪時曾揚言有信心打破港姐分手魔咒，與男友白頭到老，不過事情卻有戲劇性發展。現身處內地拍劇的陳楨怡，突然被公開多張與周子揚的親密約會照，爆料者指二人拍拖已年半，周子揚唔止承認戀情，仲話自己係「正印」，不過陳楨怡就唔認囉！