陳楨怡繼續唔認愛「西貢地王之子」周子揚 再流出情人節收禮照 有鮮花有鑽戒

「西貢地王之子」周子揚繼幾年前與何天兒(原名何傲兒)分手搞到隔空互數兼要出律師信後，今次女主角是前年的港姐亞軍陳楨怡，周子揚自稱與陳楨怡拍拖年半是正印，不過陳楨怡只肯承認圈外男友Andy，多番強調與周子揚只是朋友；周子揚忍足半年要宣示主權，可惜擾攘多日都得不到名份，再有讀者提供二人去年共度情人節的照片，周子揚又送花又送鑽石，陳楨怡咁都仲可以唔認？