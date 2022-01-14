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陳楨怡繼續唔認愛「西貢地王之子」周子揚 再流出情人節收禮照 有鮮花有鑽戒

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撰文：東方新地

「西貢地王之子」周子揚繼幾年前與何天兒(原名何傲兒)分手搞到隔空互數兼要出律師信後，今次女主角是前年的港姐亞軍陳楨怡，周子揚自稱與陳楨怡拍拖年半是正印，不過陳楨怡只肯承認圈外男友Andy，多番強調與周子揚只是朋友；周子揚忍足半年要宣示主權，可惜擾攘多日都得不到名份，再有讀者提供二人去年共度情人節的照片，周子揚又送花又送鑽石，陳楨怡咁都仲可以唔認？

撰文：東方新地 圖片：讀者提供、[email protected]_harto、[email protected]

陳楨怡 去年與周子揚過情人節

陳楨怡多次堅稱自己與周子揚不是戀人關係，甚至想與對方劃清界線，但她的回應卻觸動了周子揚的戀愛神經，多次宣示主權力證自己是正印，不甘再做隱形男友。繼合照與私訊流出後，陳楨怡再被爆去年情人節與周子揚一起度過。

陳楨怡被爆去年與周子揚在酒店Staycation度過。（圖片來源：讀者提供）
陳楨怡被爆去年與周子揚在酒店Staycation度過。（圖片來源：讀者提供）
周子揚拎住的鮮花與陳楨怡收到的一模一樣。（圖片來源：讀者提供）
周子揚拎住的鮮花與陳楨怡收到的一模一樣。（圖片來源：讀者提供）

陳楨怡與周子揚拎住同一紮花

今次流出的多張照片中，可見周子揚拎住的鮮花與陳楨怡收到的是同一紮，鮮花旁還有鑽石，而周子揚更拎住一個心型蛋糕，看來二人似是慶祝節日。為此本刊聯絡周子揚，他直認不諱：「去年情人節，Celina(陳楨怡)花5個小時，親手為我做咗個情人節蛋糕，呢個係我收過最幸福嘅禮物，我幾日都唔捨得食呢個蛋糕，我都送咗5份禮物畀佢，我哋一齊去Staycation，大家都悉心為對方準備情人節，非常甜蜜，我哋拍拖真係好sweet，好sweet！」

周子揚表示去年送了5份情人節禮物給陳楨怡，包括照片中超過2卡的鑽石與鑽石耳環。（圖片來源：讀者提供）
周子揚表示去年送了5份情人節禮物給陳楨怡，包括照片中超過2卡的鑽石與鑽石耳環。（圖片來源：讀者提供）
周子揚表示陳楨怡花了5小時親手整了一個心形蛋糕送給他，他收到後根本不捨得食。（圖片來源：讀者提供）
周子揚表示陳楨怡花了5小時親手整了一個心形蛋糕送給他，他收到後根本不捨得食。（圖片來源：讀者提供）

爆煲後繼續有聯絡

雖然有相有真相，就連男主角都認晒愛，不過陳楨怡依然矢口否認，最吊詭的是周子揚單方面公開戀情後，他表示陳楨怡依然有打畀佢：「前日celina仲有打畀我，佢仍然話好掛住我！」成件事真係耐人尋味！

陳楨怡繼續唔認愛「西貢地王之子」周子揚 再流出情人節收禮照 有鮮花有鑽戒
另外仲有一張慶祝拍拖周年的照片，蛋糕上寫上「BB HAPPY ANNIVERSARY」。（圖片來源：讀者提供）
周子揚話同陳楨怡拍拖，女方死都唔認，但又被供出大量合照同鐵證，即係點？（圖片來源：讀者提供）
周子揚話同陳楨怡拍拖，女方死都唔認，但又被供出大量合照同鐵證，即係點？（圖片來源：讀者提供）

陳楨怡 回應周子揚不是正印

上回講到，有爆料者報料指外界以為前港姐陳楨怡的男友是戴祖儀舊愛Andy，但其實真正男友是「西貢地王之子」周子揚，二人出雙入對現身朋友聚會，最奇怪的是半年前陳楨怡接受訪問仍說想與Andy愛到白頭，收埋「隱形男友」周子揚秘戀年半，身在內地拍劇的陳楨怡回應傳媒時，竟堅持和周子揚只是朋友，不是事實不回應，對於周子揚自稱是正印，陳楨怡仲話自己是單身。

據周子揚表示，這張合照攝於陳楨怡參選港姐之前，當時二人剛開始拍拖。（圖片來源：周子揚提供）
據周子揚表示，當時二人在陳楨怡參選港姐之前已開始拍拖。（圖片來源：讀者提供）
陳楨怡身在內地拍劇，她對傳媒表示與周子揚只是朋友，強調現在是單身。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡身在內地拍劇，她對傳媒表示與周子揚只是朋友，強調現在是單身。（圖片來源：[email protected]_harto）

談情證據公諸於世

陳楨怡明顯劃清界線，周子揚心有不甘，他再接受傳媒訪問指陳楨怡個人好複雜，又話同陳楨怡正在嘈交，並否認已分手，堅持感情生活仍然好甜蜜，好穩定。周子揚為證實唔係白撞，公開與陳楨怡的甜蜜對話截圖，私訊中二人互叫「BB」，陳楨怡臨去內地拍劇時，又攬住周子揚喊話好唔捨得。去到內地又會通宵視像解相思之苦，周子揚還冧爆表示收到女友自拍長腿照，可見非普通朋友的交往。

周子揚公開合照力證二人交往頻密。（圖片來源：周子揚提供）
周子揚公開合照力證二人交往頻密。（圖片來源：讀者提供）
陳楨怡在內地拍劇曾send美腿相給周子揚。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡在內地拍劇曾send美腿相給周子揚。（圖片來源：[email protected]_harto）

選港姐前已經拍拖

對於與陳楨怡的年半地下情，周子揚接受本刊訪問時直認不諱，他說：「我哋係朋友介紹認識，我認識Celina(陳楨怡)嘅時候，佢仍然係個室內設計實習生，我哋喺2020年7月好自然就開始拍拖，佢8月先去選港姐。我哋已經拍拖一年半，感情穩定，亦都非常恩愛。」

周子揚與陳楨怡出海玩，女方挨實他，非常親密。（圖片來源：周子揚提供）
周子揚與陳楨怡出海玩，女方挨實他，非常親密。（圖片來源：讀者提供）
陳楨怡在社交網po的滑水照，服飾與周子揚合照時的一模一樣。（圖片來源：IG@celina_harto）
陳楨怡在社交網po的滑水照，服飾與周子揚合照時的一模一樣。（圖片來源：[email protected]_harto）

兩男一女注定「嬲」

做了年半隱形情人的周子揚，原來一早已知Andy的存在：「因為Celina一直唔想公開關係，我亦唔知道Andy同佢係咪已經分開，每次我問佢同Andy嘅事Celina就會發脾氣，所以一直拖住，冇去處理呢件事情。直到2022年 ，我想公開我先係正印男朋友，之前佢一直對外話同Andy拍拖，強調同Andy白頭到老，我都非常傷心，我有問Celina，佢發脾氣話我唔信佢，我唔想嗌交，所以默默地接受了，直到依家先公開呢段感情。」

周子揚與陳楨怡一齊去打高爾夫球。（圖片來源：周子揚提供）
周子揚與陳楨怡一齊去打高爾夫球。（圖片來源：讀者提供）
不過陳楨怡只po與妹妹在高爾夫球場的合照。（圖片來源：IG@celina_harto）
不過陳楨怡只po與妹妹在高爾夫球場的合照。（圖片來源：[email protected]_harto）

唔想再偷偷摸摸

周子揚表示非常珍惜這段感情，不想再無名無份，他說：「如果一直隱藏住，我會感到非常有壓力同心理唔平衡，其實愛情真係唔需要偷偷摸摸，亦唔需要呃任何人，我相信我同Celina嘅真心，再唔公開，我怕我會屈出病。Celina當然唔想公開，因為仲有一個Andy。其實我想追求一段簡單嘅感情，唔想太過複雜。我唔清楚佢有冇同Andy分手，但我希望佢承認我係呢年半嚟默默為佢付出嘅『正印』。」

周子揚表示不想再做隱形男友，所以把戀情公開。（圖片來源：IG@choutszyeung）
周子揚表示不想再做隱形男友，所以把戀情公開。（圖片來源：[email protected]
不過陳楨怡就繼續唔認，仲想劃清界線。（圖片來源：IG@celina_harto）
不過陳楨怡就繼續唔認，仲想劃清界線。（圖片來源：[email protected]_harto）

專心發展科技項目

周子揚表示過去一年，他專心發展其公司的科技項目，創造了香港第一個科技短視頻平台叫手拍SpokesPerson，生意發展遍及香港、內地及東南亞市場，至於幕前方面，周子揚曾代表香港去了中央電視台上春晚，唱了一首〈東方之珠〉，宣揚香港的正能量。

周子揚與其公司的IT團隊。（圖片來源：IG@choutszyeung）
周子揚與其公司的IT團隊。（圖片來源：[email protected]

相關文章：港姐亞軍陳楨怡疑一腳踏兩船 與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年 周子揚搶認「正印」

常見問題:

問：港姐陳楨怡被周子揚公開親密合照，有何回應？
答：港姐陳楨怡稱同周子揚只是朋友，但周子揚卻表示自己才是「正印」，更向傳媒公開二人的私訊…詳情請看。

問：周子揚疑被港姐陳楨怡一腳踏兩船，有何感想？
答：周子揚表示非常傷心和感到有壓力，若再不公開怕自己會屈出病。他亦表示不清楚女方…詳情請看。

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