廉政狙擊︱陳楨怡消失一年新劇玩SM搶Fo 收場超慘睇到網民頭都大

港姐出身的陳楨怡繼去年被爆出私生活混亂，瞞住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船之後，形象插水被放逐到內地拍劇。時隔一年，陳楨怡終於再次在TVB亮相，於新劇《廉政狙擊》飾演暗戀王浩信的角色。今次在新劇中陳楨怡更有一幕被高鈞賢五花大綁欲施以性虐待，最後又俾車撞死收場，睇到觀眾們都一頭霧水！