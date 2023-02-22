廉政狙擊︱陳楨怡消失一年新劇玩SM搶Fo 收場超慘睇到網民頭都大
《廉政狙擊》陳楨怡同高鈞賢新劇玩SM
在新劇《廉政狙擊》飾演暗戀王浩信的陳楨怡在昨晚出場，雖然只是短短幾幕，但都已經成為網民的焦點。之後於第6集陳楨怡仲會被淫媒騙上酒店房，然後再被高鈞賢五花大綁意玩SM虐待，非常大膽。陳楨怡在接受訪問時曾坦言該場重頭戲令自己很緊張，加上自己冇經歷過相關題材，所以為咗新劇都有追睇恐怖及虐打片攞靈感。
出場後突然被車死 網民表示：「死得莫名其妙」
在劇中被高鈞賢虐待完之後，陳楨怡的角色就突然出國到韓國深造化妝技巧，然後再隔十幾集之後，突然回香港與王浩信再續前緣，但可惜當兩人確認彼此心意後，陳楨怡就突然被車撞死，最後死在王浩信的懷裡。同陳楨怡有關的故事線實在太峰迴路轉，搞到一班內地觀眾睇到頭都大埋！
靠《狀王之王》洗底 與王浩信再有合作
陳楨怡在去年已經同過王浩信合作《狀王之王》，當時陳楨怡因為私生活醜聞導致個人形象插水，在去年年底才獲安排復工參演王浩信、姚子羚及張達明主演的新劇《狀王之王》。當時陳楨怡經常在內地社交平台上傳自己的古裝造型，獲網民大讚古裝扮相漂亮，一度成功洗底。
「是非港姐」陳楨怡曾被爆出「一拖七」醜聞
媾仔媾出禍的前港姐亞軍陳楨怡，去年被前男友周子掦多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。周子掦表示陳楨怡除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。
陳楨怡事後於在IG道歉
與周子揚的感情糾紛愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，令一度避身到內地開工的陳楨怡終於在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。
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